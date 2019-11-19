Политика
Российская газетаЭкс-министр юстиции Украины назвала Зеленского лидером хуже Порошенко
Бывший министр юстиции Елена Лукаш заявила, что ожидаемых изменений в лучшую сторону на Украине с приходом к власти Владимира Зеленского не произошло. По ее словам, команда Зеленского мало чем отличается от команды экс-главы государства Петра Порошенко.
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с чего всё началось
Созданное Зеленским правительство, отметила Лукаш каналу NewsOne, на 90 процентов состоит из "тех же самых лиц" - представителей кабминов Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана.Российская газетавчера в 23:50
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Рублев и Хачанов обыграли хорватов в матче Кубка Дэвиса
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Аналогичный прогноз дают синоптики для Липецкой области, в Тамбовской и Орловской областях в ночь на 21 ноября столбики термометров опустятся до минус 7 градусов.
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ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Армия и оружие
Турция может возобновить военную операцию в Сирии
Анкара заявила о своей готовности возобновить военную операцию в Сирии в случае срыва вывода курдских военизированных формирований из создаваемой Турцией на севере САР зоны безопасности.
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Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
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В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию
Сотрудники МВД обнаружили и ликвидировали в Московской области нарколабораторию, которую назвали крупнейшей в регионе.
Происшествия
Суд арестовал охранника Амурского колледжа, где произошла стрельба
Во вторник, 19 ноября, Благовещенский городской суд арестовал на два месяца охранника Амурского колледжа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Политика
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Общество
Стало известно, что водку нельзя закусывать маринованными огурцами
Используя маринованные огурцы в качестве закуски человек рискует получить гастрит, эрозию или язву желудка.
Кино
Продюсер сериала «Ведьмак» рассказал, чем он лучше «Игры престолов»
Исполнительный продюсер "Ведьмака" Томаш Багиньский рассказал о том, в чем разница между сериалом, первый сезон которого выйдет 20 декабря на Netflix, и "Игрой престолов".
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Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Общество
Астронавты США не вошли в состав экипажей кораблей «Союз»
Американские астронавты впервые за 19 лет не попали в состав экипажей космических кораблей «Союз», которые планируют отправить к МКС в октябре 2020 года и весной 2021 года.
Армия и оружие
Шойгу поздравил военнослужащих с Днём ракетных войск и артиллерии
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил российских военнослужащих и ветеранов с Днем ракетных войск и артиллерии, который отмечается 19 ноября.
Авто
Бум электрокаров может уничтожить целую отрасль
Отрасль смазочных материалов, общемировой объем рынка которых составляет более 146 млрд долларов, может исчезнуть из-за роста производства электромобилей.
Армия и оружие
ПВО Израиля перехватила четыре ракеты из Сирии
Шоу-бизнес
Актер Юрий Соломин попал в больницу в тяжелом состоянии
По информации 5-tv.ru, приехавшие на вызов врачи экстренно доставили артиста в больницу. Они обнаружили у актера проблемы с артериями.
Армия и оружие
Польские СМИ описали два сценария войны США с Россией
Два сценария вoзможногo военного столкновения между США и Россией oписалo пoльскoе издание Myśl Polska.
Политика
Киев продолжит судиться с Москвой после возвращения кораблей
Киев даже после получения кораблей продолжит судиться с Москвой в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву.
Хоккей
НХЛ. Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов сезона
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в матче с "Анахайм Дакс" стал автором одной из шайб столичных хоккеистов.
Гаджеты
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Проверенный сетевой информатор, который ведет страничку в социальной сети Twitter под ником @AndroidSaint, опубликовал новый рендер смартфона Meizu 17.
Общество
Путин поручил представить предложения по проекту моста через реку Лену
Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по проекту автомобильного моста через Лену.
Шоу-бизнес
Пригожин раскритиковал российских артистов за выступления в Латвии
Происшествия
В Екатеринбурге суд вынес приговор «деду-пикету»
В Екатеринбурге Верх-Исетский районный суд оштрафовал пенсионера Вадима Панкратова, известного как «дед-пикет», на 20 тыс. рублей из-за того, что он ударил полицейского во время протестов в сквере у Театра драмы.
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода
Экономика
Волатильность рубля снизилась до минимума с докризисного 2014 года
Как долго рубль останется стабильным Последние пять лет были очень сложными для валютного рынка, с 2014 года было как минимум три эпизода очень высокой волатильности рубля: в начале 2015 года, в 2016 году, когда курс уходил выше 70 руб. за доллар, и летом 2018 года, перечислила главный экономист "Альфа-банка" Наталия Орлова.
Политика
США перестали считать израильские поселения в Палестине незаконными
Госсекретарь США Майк Помпео сказал, что заявления Вашингтона о поселениях были непоследовательными — президент Джимми Картер посчитал, что они не соответствуют международному праву, а президент Рональд Рейган говорил, что не считает их незаконными по своей сути.
Экономика
Более 40 т золота впервые за 40 лет добыли на Колыме
Колымские золотопромышленники добыли с начала года 40,23 т золота, достигнув рекордного для региона с 1979 года показателя.
Политика
Порошенко собрались лишить неприкосновенности
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) уведомило Генпрокуратуру о том, что бывший президент Петр Порошенко получит статус подозреваемого по двум уголовным делам вместо статуса свидетеля.