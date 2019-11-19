Политика

Российская газетаРоссийская газетаЭкс-министр юстиции Украины назвала Зеленского лидером хуже Порошенко

Бывший министр юстиции Елена Лукаш заявила, что ожидаемых изменений в лучшую сторону на Украине с приходом к власти Владимира Зеленского не произошло. По ее словам, команда Зеленского мало чем отличается от команды экс-главы государства Петра Порошенко.
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с чего всё началось
Созданное Зеленским правительство, отметила Лукаш каналу NewsOne
, на 90 процентов состоит из "тех же самых лиц" - представителей кабминов Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана.
Российская газетавчера в 23:50

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Экс-министр юстиции Украины сравнила Порошенко и Зеленского

РБК00:47

Экс-министр юстиции Украины назвала Зеленского лидером хуже Порошенко

Российская газетавчера в 23:50

Украинцам объяснили, почему Зеленский хуже Порошенко

Московский Комсомолецвчера в 22:49

Экс-министр рассказала о преимуществах Порошенко перед Зеленским

Известиявчера в 23:37

На Украине сравнили плохие решения при Зеленском и Порошенко

REGNUMвчера в 22:39

Почему Зеленский хуже Порошенко, рассказали на Украине

Газета.Ruвчера в 22:31

На Украине объяснили, почему Зеленский хуже Порошенко

РИА Новостивчера в 22:03
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Теннис

Рублев и Хачанов обыграли хорватов в матче Кубка Дэвиса

Вести.Ru вчера в 17:33
Общество

Синоптики обещают ночные морозы регионам Центральной России

Аналогичный прогноз дают синоптики для Липецкой области, в Тамбовской и Орловской областях в ночь на 21 ноября столбики термометров опустятся до минус 7 градусов.
ТАСС вчера в 05:32
Экономика

СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара

ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Газета.Ru 17 ноября в 04:04
Армия и оружие

США на 98,8 процента заменили все турецкое в F-35

Lenta.ru 01:08
Армия и оружие

Турция может возобновить военную операцию в Сирии

Анкара заявила о своей готовности возобновить военную операцию в Сирии в случае срыва вывода курдских военизированных формирований из создаваемой Турцией на севере САР зоны безопасности.
Российская газета 00:35
Политика

Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
RT на русском вчера в 16:32
Происшествия

В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию

Сотрудники МВД обнаружили и ликвидировали в Московской области нарколабораторию, которую назвали крупнейшей в регионе.
Известия 00:54
Происшествия

Суд арестовал охранника Амурского колледжа, где произошла стрельба

Во вторник, 19 ноября, Благовещенский городской суд арестовал на два месяца охранника Амурского колледжа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 22:45
Политика

Кремль подтвердил дату проведения саммита в «нормандском формате»

Саммит в «нормандском формате» (Германия, Россия, Франция, Украина) состоится 9 декабря, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 18 ноября.
Вечерняя Москва вчера в 06:00
Общество

Стало известно, что водку нельзя закусывать маринованными огурцами

Используя маринованные огурцы в качестве закуски человек рискует получить гастрит, эрозию или язву желудка.
NewInform вчера в 20:59
Кино

Продюсер сериала «Ведьмак» рассказал, чем он лучше «Игры престолов»

Исполнительный продюсер "Ведьмака" Томаш Багиньский рассказал о том, в чем разница между сериалом, первый сезон которого выйдет 20 декабря на Netflix, и "Игрой престолов".
Российская газета вчера в 12:27
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru вчера в 12:44
Общество

Астронавты США не вошли в состав экипажей кораблей «Союз»

Американские астронавты впервые за 19 лет не попали в состав экипажей космических кораблей «Союз», которые планируют отправить к МКС в октябре 2020 года и весной 2021 года.
RT на русском 01:20
Армия и оружие

Шойгу поздравил военнослужащих с Днём ракетных войск и артиллерии

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил российских военнослужащих и ветеранов с Днем ракетных войск и артиллерии, который отмечается 19 ноября.
REGNUM вчера в 17:19
Авто

Бум электрокаров может уничтожить целую отрасль

Отрасль смазочных материалов, общемировой объем рынка которых составляет более 146 млрд долларов, может исчезнуть из-за роста производства электромобилей.
Автоновости дня вчера в 23:08
Армия и оружие

ПВО Израиля перехватила четыре ракеты из Сирии

Телеканал 360° 00:42
Шоу-бизнес

Актер Юрий Соломин попал в больницу в тяжелом состоянии

По информации 5-tv.ru, приехавшие на вызов врачи экстренно доставили артиста в больницу. Они обнаружили у актера проблемы с артериями.
VSE42.RU вчера в 21:14
Армия и оружие

Польские СМИ описали два сценария войны США с Россией

Два сценария вoзможногo военного столкновения между США и Россией oписалo пoльскoе издание Myśl Polska.
Известия вчера в 23:09
Политика

Киев продолжит судиться с Москвой после возвращения кораблей

Киев даже после получения кораблей продолжит судиться с Москвой в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву.
РИА Новости вчера в 09:10
Хоккей

НХЛ. Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов сезона

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в матче с "Анахайм Дакс" стал автором одной из шайб столичных хоккеистов.
Вести.Ru 00:44
Гаджеты

Meizu 17 порадовал дизайном еще до анонса

Проверенный сетевой информатор, который ведет страничку в социальной сети Twitter под ником @AndroidSaint, опубликовал новый рендер смартфона Meizu 17.
iXBT.com 00:04
Общество

Путин поручил представить предложения по проекту моста через реку Лену

Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по проекту автомобильного моста через Лену.
Lenta.ru вчера в 18:35
Шоу-бизнес

Пригожин раскритиковал российских артистов за выступления в Латвии

РИА Новости вчера в 20:36
Происшествия

В Екатеринбурге суд вынес приговор «деду-пикету»

В Екатеринбурге Верх-Исетский районный суд оштрафовал пенсионера Вадима Панкратова, известного как «дед-пикет», на 20 тыс. рублей из-за того, что он ударил полицейского во время протестов в сквере у Театра драмы.
Европейско-Азиатские новости 00:37
Политика

В Тбилиси митингующие вновь расставили палатки у здания парламента

РИА Новости 00:47
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода

Газета.Ru 17 ноября в 06:29
Экономика

Волатильность рубля снизилась до минимума с докризисного 2014 года

Как долго рубль останется стабильным Последние пять лет были очень сложными для валютного рынка, с 2014 года было как минимум три эпизода очень высокой волатильности рубля: в начале 2015 года, в 2016 году, когда курс уходил выше 70 руб. за доллар, и летом 2018 года, перечислила главный экономист "Альфа-банка" Наталия Орлова.
РБК 00:00
Политика

США перестали считать израильские поселения в Палестине незаконными

Госсекретарь США Майк Помпео сказал, что заявления Вашингтона о поселениях были непоследовательными — президент Джимми Картер посчитал, что они не соответствуют международному праву, а президент Рональд Рейган говорил, что не считает их незаконными по своей сути.
Коммерсантъ вчера в 19:42
Экономика

Более 40 т золота впервые за 40 лет добыли на Колыме

Колымские золотопромышленники добыли с начала года 40,23 т золота, достигнув рекордного для региона с 1979 года показателя.
Известия вчера в 23:54
Политика

Порошенко собрались лишить неприкосновенности

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) уведомило Генпрокуратуру о том, что бывший президент Петр Порошенко получит статус подозреваемого по двум уголовным делам вместо статуса свидетеля.
Lenta.ru вчера в 05:27
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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