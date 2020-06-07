Политика
Газета.RuЭкс-министр юстиции Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей
Президент Украины Владимир Зеленский обманул своих избирателей, считает бывший министр юстиции страны Елена Лукаш. Об этом она заявила в интервью телеканалу "112".
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Религия
День Святой Троицы празднуют сегодня православные
Православные христиане сегодня празднуют День Святой Троицы или Пятидесятницы – один из важнейших в церковном календаре.
НИА-Томск вчера в 22:49
Культура
В российский мультсериал «Царевны» добавили азиата и мулата
Мультипликационный сериал «Царевны» обзаведется новыми героями — мулатом Васко и азиатом Ван Ли.
iReactor вчера в 06:32
Происшествия
Число случаев СОVID-19 в Челябинской области достигло 3600
Общее число выявленных с начала пандемии случаев заболевания достигло 3600, сообщили в пятницу в региональном минздраве.
Российская газета 05 июня в 02:33
Шоу-бизнес
В подмосковном Пушкино похоронили журналистку Юлию Норкину
Прощание с радиоведущей Юлией Норкиной прошло на Новодеревенском кладбище в Пушкино в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 21:40
Здоровье
Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости вчера в 08:34
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
Здоровье
В России зарегистрировали еще один препарат для лечения коронавируса
Министерство здравоохранения России зарегистрировало второй препарат для лечения коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе ведомства.
Газета.Ru вчера в 05:11
Здоровье
57 новых зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае
За сутки выздоровели 53 человека и два пациента с коронавирусом скончались, в их числе заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Анатольевич Ходоренко.
Kursk.com 05 июня в 02:26
Происшествия
В Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост
Красноярск, 7 июня 2020, 08:33 — REGNUM В Красноярском крае из-за сильных дождей обрушился автомобильный мост на реке Сейба.
REGNUM 01:33
Здоровье
Ещё 240 человек заболели коронавирусом в Свердловской области
На 7 июня в Свердловской области у 7419 человек подтверждено заражение коронавирусом.
Kursk.com 03:38
Здоровье
В Пермском крае выявили еще 68 заболевших коронавирусом
Общее число заболевших коронавирусом в Пермском крае выросло до 2135 человек. Из них 1220 пациентов выздоровели и 68 скончались.
Рифей-Пермь 03:54
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
Политика
МЧС ответило на предложение США о помощи по ЧС в Норильске
Коммерсантъ 02:55
Единоборства
Макгрегор заявил о завершении карьеры
Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
RT на русском 01:27
Кино
Первый канал покажет сегодня концерт к 20-летию фильма «Брат 2»
Tricolor TV Magazine 05 июня в 05:25
Общество
Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании
«Норильский никель» полностью профинансирует все работы по ликвидации последствий разлива топлива в Красноярском крае.
Известия 05 июня в 09:50
Происшествия
Коронавирус подтвердился еще у 107 пациентов в Новосибирской области
На 107 человек выросло число Covid-пациентов в Новосибирской области 6.06.20. Всего на территории области выявлено 3441 случай заражения.
Atas.info вчера в 00:06
Общество
Собянин допустил «радикальные решения» по снятию ограничений в Москве
На следующей неделе власти Москвы могут принять «более радикальные решения» по снятию ограничительных мер, введённых из-за эпидемии COVID-19.
RT на русском 05 июня в 18:48
Общество
В ВОЗ изменили рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения изменила рекомендации по ношению масок.
ВашГород.ру вчера в 23:07
Происшествия
Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым
Пропавший в Пермском крае 10-летний мальчик нашёлся спустя трое суток.
RT на русском вчера в 14:27
Политика
Путин поручил создать базу генетических данных в России
Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Курчатовского института Александру Благову создать в России национальную базу генетических данных.
BFM.ru вчера в 03:13
Общество
Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года
Самая высокая средняя зарплата за указанный период года была зафиксирована на Чукотке — 109,1 тыс. рублей.
RT на русском 00:00
Киберспорт
Nigma получила техническое поражение на первой карте против Secret
Команда получила техническое поражение на первой карте и начнет игру со счета 0:1. Победитель матча выйдет в финал нижней сетки, где сыграет с командой, которая уступит в серии Alliance – VP.Prodigy.
Cyber.sports.ru 05 июня в 10:49
Общество
Во Владимирской области подтверждено 63 новых случая коронавируса
На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 ч. на 7 июня 2020 года лабораторно подтверждено 63 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией 16 сл. в г. Владимире, 9 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 8 сл. в о. Муром, 8 сл. в Александровском, 7 сл.
ГТРК Владимир 02:26
Общество
Доктор Комаровский дал совет переболевшим коронавирусной инфекцией
РИА Новости вчера в 20:48
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская представили сыну нового члена семьи
Сыну Натальи Подольской и Владимира Преснякова исполнилось пять лет. Артемий получил долгожданный подарок.
Дни.ру вчера в 17:09
Единоборства
Нуньес защитила титул на турнире UFC 250
В Лас-Вегасе прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 250, в главном поединке которого встречались Аманда Нуньес и Фелиция Спенсер.
Российская газета 03:04
Культура
Иван Дорн записал трек для сериала «Чики»
ГЛАС.RU 04 июня в 10:12
Общество
Прохоров прокомментировал ситуацию вокруг «Норникеля» после ЧП на ТЭЦ
Бывший совладелец «Норникеля» Михаил Прохоров предостерёг от поспешных выводов по поводу компании после ЧП с разливом топлива на ТЭЦ-З в Норильске.
RT на русском 05 июня в 06:04
Общество
В Карелии за сутки выявили 25 заболевших коронавирусом
В Карелии за сутки зафиксировали ещё 25 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе трое детей.
FlashNord 05 июня в 03:43