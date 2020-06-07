Политика
Газета.RuЭкс-министр юстиции Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей
Президент Украины Владимир Зеленский обманул своих избирателей, считает бывший министр юстиции страны Елена Лукаш. Об этом она заявила в интервью телеканалу "112".
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Общество
Телеведущий Андрей Норкин сообщил о смерти своей жены
Петербургский дневник 05 июня в 08:21
Политика
МЧС ответило на предложение США о помощи по ЧС в Норильске
Коммерсантъ 02:55
Здоровье
На Сахалине больницу закрыли на карантин из-за коронавируса
В Сахалинской области закрыли на карантин Корсаковскую центральную районную больницу после заболевания коронавирусом семи сотрудников и одного пациента этого лечебного учреждения.
RT на русском 02:12
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС вчера в 17:00
Шоу-бизнес
На критику Валерии ответил Сергей Шнуров
Певец Сергей Шнуров ответил на слова Валерии о том, что лидер «Ленинграда» «переобулся и требует помощи шоу-бизнесу».
Соловей.Инфо вчера в 05:59
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
Политика
Песков напомнил об условии вступления в силу поправок к Конституции
По словам Пескова, президент Владимир Путин говорил, что поправки вступят в силу только после того, как их поддержат граждане России.
РБК 05 июня в 06:23
Шоу-бизнес
Кто из звезд имеет недвижимость за рубежом
Телепрограмма 01:41
Хоккей
Малкин вошёл в топ-5 центрфорвардов десятилетия в НХЛ
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин попал в топ-5 центрфорвардов десятилетия в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по версии Hockey Writers.
News.ru 05:17
Гаджеты
Apple запустит рассрочку на Mac и iPad по своей кредитной карте
Apple в ближайшие недели планирует запустить услугу рассрочки на покупку своих продуктов по собственной кредитной карте компании Apple Card, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Forbes 02:53
Авто
Toyota может выпустить новый рамный внедорожник в ретро-стиле
Toyota рассмотрит возможность выпуска нового рамного внедорожника в ретро-стиле, если на такие автомобили будет спрос.
Автоновости дня вчера в 16:44
Здоровье
«Кузнецкая крепость» открывается для посещения
Сводка на 7 июня Число заболевших коронавирусом в мире ежедневно увеличивается — 7471724 человек заболели на 7 июня 2020 года (+124 350 случаев за последние сутки).
КузПресс вчера в 21:00
Политика
США решили тайно сократить численность своих войск в Германии
Ранее в пятницу агентство Reuters со ссылкой на официального представителя США высокого ранга сообщило, что президент США Дональд Трамп приказал минобороны страны сократить численность американского контингента в Германии.
Известия вчера в 16:50
Шоу-бизнес
Наташа Королева продемонстрировала маску за 350 тыс. рублей
Со стоимостью автомобиля сравнили дизайнерскую маску, в которой появилась в Сети Наташа Королева.
ИнфоСМИ вчера в 11:58
Общество
В Татарстане отменят обязательное ношение масок на улице
Правительство Татарстана отменило обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах на открытом воздухе.
Известия вчера в 14:58
Здоровье
57 новых зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае
За сутки выздоровели 53 человека и два пациента с коронавирусом скончались, в их числе заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Анатольевич Ходоренко.
Kursk.com 05 июня в 02:26
Политика
Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
RT на русском вчера в 09:59
Общество
РБК: в Москве с 14 июня могут отменить пропускной режим
С 14 июня в столице могут отменить действие пропускной системы, введенной во избежание распространения коронавируса.
Газета.Ru 05:07
Политика
Пушков оценил заявление Германии о пошлинах на газ из США
Напомним, Германия пообещала обложить поставки сжиженного газа из США специальными штрафными пошлинами в случае анонсированного Вашингтоном введения санкций против газопровода.
Российская газета вчера в 01:01
Политика
Зеленский провёл телефонный разговор с Папой Римским
RT на русском 05 июня в 12:25
Происшествия
Спецназовцы 7 раз выстрелили в екатеринбуржца при штурме
Kursk.com вчера в 09:08
Происшествия
Жители Васильевского острова в Петербурге остались без электричества
Около полудня жители Васильевского острова пожаловались в соцсетях на отключение электричества.
Интерфакс 06:00
Здоровье
Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса
Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 05:16
Общество
Для российских пляжей установят единые требования по безопасности
МЧС планирует установить для российских пляжей единые требования к обеспечению безопасности отдыхающих.
Российская газета 03:37
Единоборства
Макгрегор заявил о завершении карьеры
Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
RT на русском 01:27
Происшествия
В Эстонии мужчина открыл огонь на автозаправке, есть жертвы
В Пярнуском уезде Эстонии мужчина открыл огонь на автозаправке, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу департамента полиции и погранохраны.
Газета.Ru 04:50
Политика
Путин поручил создать базу генетических данных в России
Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Курчатовского института Александру Благову создать в России национальную базу генетических данных.
BFM.ru вчера в 03:13
Общество
Власти Подмосковья отказались открывать торговые центры
Ридус 05 июня в 15:41