Политика

Газета.RuГазета.RuЭкс-министр юстиции Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей

Президент Украины Владимир Зеленский обманул своих избирателей, считает бывший министр юстиции страны Елена Лукаш. Об этом она заявила в интервью телеканалу "112".
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Экс-министр юстиции Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей

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