Политика
РБКЭкс-министр юстиции Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей
Кадровая политика новой власти основывается на том, чтобы «выбирать из плохого худшее», заявила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью каналу «112 Украина».
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Энергетика
Польша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал–Европа
Польша повысила тарифы на транспортировку газа по польскому участку газопровода Ямал–Европа.
Известия 05 июня в 18:04
Общество
Онищенко выступил за «более решительное» снятие ограничений в Москве
График снятия карантинных мер появится 8 июня. Большая же часть ограничений в Москве перестанет действовать до начала июля, отметил Собянин.
РБК вчера в 21:58
Политика
Трамп оценил количество протестующих в Вашингтоне
Протестующих в Вашингтоне оказалось намного меньше, чем предполагалось, заявил в Twitter президент США Дональд Трамп.
РБК 00:04
Кино
Как сериал «Граница. Таежный роман» повлиял на судьбы актеров
Один из первых российских сериалов снимался в эпоху, когда формат российского многосерийного кино был экзотикой и для режиссеров и для телеканалов.
Московский Комсомолец вчера в 02:00
Шоу-бизнес
В Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены
Пользователи прокомментировали публикацию журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который разметил в инстаграме снимок с похорон своей супруги Юлии.
РИА Новости вчера в 18:30
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
ТАСС вчера в 17:00
Политика
Украинский боксёр Беринчик высказался о принадлежности Крыма
RT на русском вчера в 04:06
Космос
В США сравнили скафандры SpaceX с российским «Соколом»
Специалист из института Северной Дакоты Пабло де Леон сдела сравнение скафандров SpaceX с российским аналогом "Сокол" и сообщил, почему американское обмундирование не подойдет для полетов на ракете "Союз".
Evo-rus.com вчера в 10:42
Экономика
Амурскую область хотят обязать вернуть в федеральный бюджет свыше 6 миллионов рублей
Всего в список вошли 5 субъектов: Приморье (28,2 миллиона рублей), Хабаровск (20,6 миллиона), Амурская область (6,2 миллиона), Еврейская автономная область (7,4 миллиона) и Сахалин (около 42,4 миллиона).
Телепорт 05 июня в 23:52
Политика
В Китае призвали отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов в пользу отечественных
В Китае призвали отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов в пользу отечественных.
Ferra вчера в 04:05
Происшествия
В Красноярском крае из-за дождей обрушился мост
В Красноярском крае из-за непрерывного дождя частично обрушился автомобильный мост через реку Малый Кой.
Газета.Ru вчера в 23:59
Хоккей
Роднина отреагировала на заявление Панарина о России
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru вчера в 02:52
Шоу-бизнес
Шнуров ответил на критику Валерии
Сергей Шнуров отреагировал на критику Валерии, которая высказалась о том, что он «переобулся» и теперь сам просит помощи для шоу-бизнеса.
Культуромания вчера в 12:18
Общество
Доктор Комаровский дал совет переболевшим коронавирусной инфекцией
Переболевшие коронавирусной инфекцией люди все равно должны соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразить других, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в инстаграме.
РИА Новости вчера в 20:48
Шоу-бизнес
Успенская поправилась на 5 кг после ссоры с дочерью
Успенская призналась, что на самоизоляции набрала 5 кг. Кроме того, певица заявила, что «изгнала всех врагов».
НТВ вчера в 13:31
Политика
Помпео предложил РФ помощь в ликвидации разлива топлива в Норильске
«Печально слышать о разливе топлива в Норильске», — написал он.
REGNUM вчера в 14:04
Политика
Оставить Крым без воды: на Украине предложили взорвать свою же ГЭС
Украинский радикал Дмитрий Корчинский предложил на своей странице в Facebook уничтожить Каховское водохранилище, чтобы Крым уже точно нельзя было обеспечить водой с территории Украины.
Утро.ru 05 июня в 11:23
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 05 июня в 19:08
Единоборства
Нуньес оказалась тяжелее Спенсер на взвешивании перед UFC 250
Состоялось взвешивание перед турниром UFC 250 в Лас-Вегасе (США).
Спорт-Экспресс 05 июня в 15:19
Здоровье
Гастроэнтеролог предупредил о первом сигнале рака кишечника
Американский гастроэнтеролог предупредил о первом сигнале рака кишечника. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 03:13
Общество
Генпрокуратура назвала причину разлива топлива в Норильске
Национальная служба новостей 05 июня в 10:25
Политика
«Гринпис» предложил Путину изменить план по восстановлению экономики
Российское отделение «Гринпис» предложило президенту России Владимиру Путину исключить из общенационального плана действий по восстановлению доходов населения и роста экономики положения, способствующие ухудшению экологической ситуации в стране.
Коммерсантъ вчера в 07:58
Армия и оружие
В Польше стартовали учения по переброске войск из США в Европу
ИА Красная Весна 04 июня в 05:33
Футбол
Клопп объяснил, почему Вернера в «Ливерпуле» не будет
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил, почему нападающий «РБ Лейпцига» Тимо Вернер не перейдёт в клуб.
Евро-футбол.ру вчера в 14:18
Общество
Угроза коронавируса в Китае опустилась до минимального уровня
Угроза распространения коронавируса в Китае опустилась до минимального уровня.
Lenta.ru вчера в 22:53
Игры
В сеть выложили скришоты старой, но рабочей версии Dead Island 2
Вашингтон, 6 июня 2020, 12:12 — REGNUM В сеть выложили скриншоты старой версии игры Dead Island 2, которую разработчики «собрали» в 2015 году.
REGNUM вчера в 05:12
Футбол
58 лет назад сборная СССР вытащила матч с Уругваем. Советский футболист разделил титул лучшего бомбардира ЧМ
Спорт-Экспресс вчера в 09:13
Здоровье
57 новых зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае
За сутки выздоровели 53 человека и два пациента с коронавирусом скончались, в их числе заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Анатольевич Ходоренко.
Kursk.com 05 июня в 02:26
Общество
В ПФР предупредили о мошеннической схеме перерасчета пенсий
Злодеи представляются сотрудниками Пенсионного фонда и предлагают пожилым людям организовать перерасчет пенсии.
ФедералПресс 05 июня в 23:20
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05 июня в 05:05