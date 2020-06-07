Политика

РБКРБКЭкс-министр юстиции Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей

Кадровая политика новой власти основывается на том, чтобы «выбирать из плохого худшее», заявила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью каналу «112 Украина».
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Экс-министр юстиции Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей

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Экс-министр рассказала, как Зеленский обманул украинцев

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Зеленского обвинили в обмане украинцев

Газета.Ruвчера в 21:57

Экс-министр Украины заявила, что Зеленский всех обманул. Видео

Телеканал 360°вчера в 21:01

Бывший министр рассказала, как Зеленский обманул украинцев

Московский Комсомолецвчера в 20:43

Экс-министр обвинила Зеленского в обмане украинцев

Известиявчера в 22:06
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Энергетика

Польша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал–Европа

Польша повысила тарифы на транспортировку газа по польскому участку газопровода Ямал–Европа.
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Общество

Онищенко выступил за «более решительное» снятие ограничений в Москве

График снятия карантинных мер появится 8 июня. Большая же часть ограничений в Москве перестанет действовать до начала июля, отметил Собянин.
РБК вчера в 21:58
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Политика

Трамп оценил количество протестующих в Вашингтоне

Протестующих в Вашингтоне оказалось намного меньше, чем предполагалось, заявил в Twitter президент США Дональд Трамп.
РБК 00:04
Кино

Как сериал «Граница. Таежный роман» повлиял на судьбы актеров

Один из первых российских сериалов снимался в эпоху, когда формат российского многосерийного кино был экзотикой и для режиссеров и для телеканалов.
Московский Комсомолец вчера в 02:00
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Шоу-бизнес

В Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены

Пользователи прокомментировали публикацию журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который разметил в инстаграме снимок с похорон своей супруги Юлии.
РИА Новости вчера в 18:30
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Религия

Православные христиане отмечают день Святой Троицы

ТАСС вчера в 17:00
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Политика

Украинский боксёр Беринчик высказался о принадлежности Крыма

RT на русском вчера в 04:06
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Космос

В США сравнили скафандры SpaceX с российским «Соколом»

Специалист из института Северной Дакоты Пабло де Леон сдела сравнение скафандров SpaceX с российским аналогом "Сокол" и сообщил, почему американское обмундирование не подойдет для полетов на ракете "Союз".
Evo-rus.com вчера в 10:42
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Экономика

Амурскую область хотят обязать вернуть в федеральный бюджет свыше 6 миллионов рублей

Всего в список вошли 5 субъектов: Приморье (28,2 миллиона рублей), Хабаровск (20,6 миллиона), Амурская область (6,2 миллиона), Еврейская автономная область (7,4 миллиона) и Сахалин (около 42,4 миллиона).
Телепорт 05 июня в 23:52
Политика

В Китае призвали отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов в пользу отечественных

В Китае призвали отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов в пользу отечественных.
Ferra вчера в 04:05
Происшествия

В Красноярском крае из-за дождей обрушился мост

В Красноярском крае из-за непрерывного дождя частично обрушился автомобильный мост через реку Малый Кой.
Газета.Ru вчера в 23:59
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Хоккей

Роднина отреагировала на заявление Панарина о России

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru вчера в 02:52
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Шоу-бизнес

Шнуров ответил на критику Валерии

Сергей Шнуров отреагировал на критику Валерии, которая высказалась о том, что он «переобулся» и теперь сам просит помощи для шоу-бизнеса.
Культуромания вчера в 12:18
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Общество

Доктор Комаровский дал совет переболевшим коронавирусной инфекцией

Переболевшие коронавирусной инфекцией люди все равно должны соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразить других, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в инстаграме.
РИА Новости вчера в 20:48
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Шоу-бизнес

Успенская поправилась на 5 кг после ссоры с дочерью

Успенская призналась, что на самоизоляции набрала 5 кг. Кроме того, певица заявила, что «изгнала всех врагов».
НТВ вчера в 13:31
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Политика

Помпео предложил РФ помощь в ликвидации разлива топлива в Норильске

«Печально слышать о разливе топлива в Норильске», — написал он.
REGNUM вчера в 14:04
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Политика

Оставить Крым без воды: на Украине предложили взорвать свою же ГЭС

Украинский радикал Дмитрий Корчинский предложил на своей странице в Facebook уничтожить Каховское водохранилище, чтобы Крым уже точно нельзя было обеспечить водой с территории Украины.
Утро.ru 05 июня в 11:23
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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 05 июня в 19:08
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Единоборства

Нуньес оказалась тяжелее Спенсер на взвешивании перед UFC 250

Состоялось взвешивание перед турниром UFC 250 в Лас-Вегасе (США).
Спорт-Экспресс 05 июня в 15:19
Здоровье

Гастроэнтеролог предупредил о первом сигнале рака кишечника

Американский гастроэнтеролог предупредил о первом сигнале рака кишечника. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 03:13
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Общество

Генпрокуратура назвала причину разлива топлива в Норильске

Национальная служба новостей 05 июня в 10:25
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Политика

«Гринпис» предложил Путину изменить план по восстановлению экономики

Российское отделение «Гринпис» предложило президенту России Владимиру Путину исключить из общенационального плана действий по восстановлению доходов населения и роста экономики положения, способствующие ухудшению экологической ситуации в стране.
Коммерсантъ вчера в 07:58
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Армия и оружие

В Польше стартовали учения по переброске войск из США в Европу

ИА Красная Весна 04 июня в 05:33
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Футбол

Клопп объяснил, почему Вернера в «Ливерпуле» не будет

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил, почему нападающий «РБ Лейпцига» Тимо Вернер не перейдёт в клуб.
Евро-футбол.ру вчера в 14:18
Общество

Угроза коронавируса в Китае опустилась до минимального уровня

Угроза распространения коронавируса в Китае опустилась до минимального уровня.
Lenta.ru вчера в 22:53
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Игры

В сеть выложили скришоты старой, но рабочей версии Dead Island 2

Вашингтон, 6 июня 2020, 12:12 — REGNUM В сеть выложили скриншоты старой версии игры Dead Island 2, которую разработчики «собрали» в 2015 году.
REGNUM вчера в 05:12
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Спорт-Экспресс вчера в 09:13
Здоровье

57 новых зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае

За сутки выздоровели 53 человека и два пациента с коронавирусом скончались, в их числе заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Анатольевич Ходоренко.
Kursk.com 05 июня в 02:26
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Общество

В ПФР предупредили о мошеннической схеме перерасчета пенсий

Злодеи представляются сотрудниками Пенсионного фонда и предлагают пожилым людям организовать перерасчет пенсии.
ФедералПресс 05 июня в 23:20
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Общество

В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета

В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05 июня в 05:05
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Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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Елена Леонидовна Лукаш
Украинский политик
Украинский государственный, политический и общественный деятель. Министр юстиции Украины, министр Кабинета министров Украины. Народный депутат Украины V и VI созывов.
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