Политика
РБКЭкс-министр юстиции Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей
Кадровая политика новой власти основывается на том, чтобы «выбирать из плохого худшее», заявила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью каналу «112 Украина».
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Политика
Глава МИД Германии назвал отношения с США сложными
Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал отношения с США сложными, комментируя распространенную рядом СМИ информацию, что Вашингтон намерен вывести часть своих военных из Германии.
Российская газета вчера в 21:25
Здоровье
57 новых зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае
За сутки выздоровели 53 человека и два пациента с коронавирусом скончались, в их числе заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Анатольевич Ходоренко.
Kursk.com 05 июня в 02:26
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
Общество
В Москве умерли ещё 55 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 55 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.
RT на русском 02:21
Происшествия
Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым
RT на русском вчера в 14:27
Политика
Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений
Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 11:23
Происшествия
В Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост
Красноярск, 7 июня 2020, 08:33 — REGNUM В Красноярском крае из-за сильных дождей обрушился автомобильный мост на реке Сейба.
REGNUM 01:33
Общество
Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года
Самая высокая средняя зарплата за указанный период года была зафиксирована на Чукотке — 109,1 тыс. рублей.
RT на русском 00:00
Общество
В подмосковном Пушкино похоронили журналистку Юлию Норкину
Прощание с радиоведущей Юлией Норкиной прошло на Новодеревенском кладбище в Пушкино в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 21:40
Экономика
Хазин жестко раскритиковал антикризисный план
Правительство пускает все дело на самотек. Такое мнение высказал экономист Михаил Хазин, комментируя правительственный антикризисный план.
Инвест-Форсайт 04 июня в 13:23
Происшествия
Новорожденного ребенка нашли в мусорном баке в Якутске
В МВД РФ по Якутии информацию подтвердили.
Якутия 24 вчера в 07:42
Футбол
«Бавария» установила рекорд Бундеслиги
DixiNews вчера в 14:30
Гаджеты
Apple запустит рассрочку на Mac и iPad по своей кредитной карте
Apple в ближайшие недели планирует запустить услугу рассрочки на покупку своих продуктов по собственной кредитной карте компании Apple Card, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Forbes 02:53
Политика
Президент передал Ростуризм в прямое подчинение правительству
Президент РФ Владимир Путин своим указом передал Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) из ведения министерства экономического развития в прямое подчинение правительству.
Давыдов.Индекс вчера в 06:10
Политика
В МЧС ответили на предложение США помочь в ликвидации ЧП в Норильске
Накануне, 6 июня, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон готов помочь России с ликвидацией последствий разлива топлива в Норильске.
Известия 02:27
Политика
Пушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США
Российский сенатор Алексей Пушков назвал бредом заявления экс-посла США в Москве Майкла Макфола о беспорядках в США.
Российская газета 01:39
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
ТАСС вчера в 17:00
Футбол
Решающие матчи Лиги чемпионов могут пройти в Лиссабоне
Оставшиеся матчи Лиги чемпионов 2019/20 скорее всего примет Лиссабон, сообщает немецкое издание Bild.
МИР 24 вчера в 22:04
Единоборства
Макгрегор объявил о завершении карьеры
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил в Twitter о завершении карьеры.
РИА Новости 01:37
Общество
В Кузбассе выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки
Десять из 36 новых случаев за сутки выявлены в Кемерово, по девять случаев выявили в Новокузнецке и Междуреченске, три – в Белово, два — в Гурьевском районе, по одному случаю выявили в Юрге, Кемеровском и Новокузнецком районах.
ФАН вчера в 02:26
Политика
Чехия высылает двух сотрудников российского посольства
Правительство Чехии высылает двух сотрудников российского посольства, пишет «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн 05 июня в 08:39
Единоборства
Нуньес победила Спенсер в главном бою турнира UFC 250
В Лас-Вегасе прошел главный бой турнира UFC 250. В нем Аманда Нуньес одержала победу над Фелицией Спенсер. Бой продлился все пять раундов.
ProstoProSport 01:00
Футбол
В «Тамбове» подтвердили, что клуб может переехать в Нижний Новгород
Спортивный директор ФК Тамбов Павел Худяков подтвердил, что клуб обсуждает с Российским футбольным союзом возможность переезда в Нижний Новгород на постоянной основе.
Советский спорт 05 июня в 15:18
Общество
Россиян предупредили о переменчивом лете
Россиян предупредили о переменчивой погоде летом 2020 года. Жаркие и сухие дни будут чередоваться с холодными и дождливыми.
Lenta.ru вчера в 07:49
Хоккей
Малкин вошел в пятерку лучших центрфорвардов десятилетия
Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин занял четвёртое место, а замкнул рейтинг топ-5 центрфорвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Стивен Стэмкос.
Газета.Ru 01:46
Шоу-бизнес
Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 18:35
Происшествия
В Кемерово сотрудник МЧС умер от травмы, полученной на рабочем месте
Сотрудник МЧС в городе Анжеро-Судженск умер в субботу в больнице Кемерово от травмы, полученной во вторник на рабочем месте, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
РИА Новости 02:35
Общество
На территории Китая объявлен низкий уровень эпидемической угрозы
Последними уровень эпидемической угрозы общественному здравоохранению в связи с распространением коронавируса нового типа изменили со среднего на низкий власти северо-восточной китайской провинции Цзилинь.
REGNUM 02:41
Футбол
Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА
За две недели до возобновления сезона в Тинькофф РПЛ ЦСКА решил вернуть бразильского форварда Вагнера Лава.
МонаВиста вчера в 10:44
Футбол
Футболист «Динамо» Н’Жи сказал в интервью, что выступает за ЦСКА
Нападающий «Динамо» Клинтон Н'Жи рассказал, что пока не собирается покидать российский клуб, но при этом заявил, что играет за ЦСКА.
RT на русском вчера в 06:37