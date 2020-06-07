Политика

РБКРБКЭкс-министр юстиции Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей

Кадровая политика новой власти основывается на том, чтобы «выбирать из плохого худшее», заявила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью каналу «112 Украина».
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Экс-министр Украины заявила, что Зеленский всех обманул. Видео

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Елена Леонидовна Лукаш
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Украинский государственный, политический и общественный деятель. Министр юстиции Украины, министр Кабинета министров Украины. Народный депутат Украины V и VI созывов.
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