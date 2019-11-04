с чего всё началось

Зеленского пытаются свергнуть. Повод прекрасный: капитулянт. Вот сейчас будут качать лодку, шатать.

На Украине заявили о попытке свергнуть Зеленского

Наука Инженеры создали жилет для управления роботами Жилеты создаются в паре и одеваются одновременно на робота и на оператора.

Гаджеты Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.

Общество Гендиректора McDonald’s уволили из-за романа с его подчиненной Президент компании и генеральный директор McDonald's Стив Истербрук покинул свою должность из-за романа с подчиненной.

Авто Названа дата продаж кроссовера Kia KX3 Компания Kia назвала дату старта продаж компактного кроссовера Kia KX3 нового поколения.

Космос Американский грузовой космический корабль Cygnus отправился к МКС Как сообщили в американском космическом ведомстве в субботу, 2 ноября, космический корабль Cygnus доставит на МКС почти четыре тонны груза.

Спорт РУСАДА приняло участие в расширенном заседании WADA Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) приняло участие в расширенном заседании со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), правительствами и национальными антидопинговыми агентствами.

Политика Песков назвал кулак Путина чудесно сформулированной рекомендацией Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал жест Владимира Путина, показавшего кулак в ответ на просьбу выделить 451 миллион рублей на велодорожку на Куршской косе, чудесно сформулированной рекомендацией.

Армия и оружие Генсек НАТО оценил призывы исключить Турцию из альянса Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал призывы исключить Турцию из Североатлантического альянса в беседе с Bild.

Политика «Северному потоку – 2» быть: проект вышел на финальную стадию Проект "Северный поток – 2" подразумевает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год.

Наука Смогут ли 20 миллионов деревьев спасти нашу планету: мнение ученых Июльское исследование, опубликованное в журнале Science, показало, что если бы мы посадили новые деревья на 900 миллионах гектаров, то они могли бы поглотить две трети углекислого газа, который мы выделили в атмосферу за последние 250 лет.

Шоу-бизнес Бузова подарила Симоньян ползунки Gucci для новорожденной дочки Главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась со своими подписчиками в сторис Instagram фотографиями подарков для новорожденной дочери от певицы и ведущей Ольги Бузовой.

Культура Британский телеканал показал «мир глазами Путина» Британский телеканал Channel 4 вечером 30 октября показал передачу "Мир глазами Владимира Путина".

Фигурное катание Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.

Религия Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.

Общество Большинство россиян отказалось от путешествий из-за отсутствия денег Россияне рассказали, почему отказались от поездок в отпуск в этом году. Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие В Пентагоне уточнили информацию об обстреле военных США в Сирии Американские военнослужащие, осуществлявшие патрулирование на северо-востоке Сирии, не попали под артиллерийский обстрел, произошедший в километре от дороги, по которой двигалась колонна.

Шоу-бизнес Актера Александра Семчева госпитализировали в тяжелом состоянии Российского актера Александра Семчева госпитализировали в тяжелом состоянии после сердечного приступа.