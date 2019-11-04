Политика
РИА НовостиНа Украине заявили о попытке свергнуть Зеленского
Президента Украины Владимира Зеленского пытаются свергнуть, заявила экс-министр юстиции страны Елена Лукаш в эфире телеканала "112 Украина".
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Зеленского пытаются свергнуть. Повод прекрасный: капитулянт. Вот сейчас будут качать лодку, шатать.
— Елена Лукаш, украинский политикНародные новости 23:18
с чего всё началось
Она отметила, что данный «путь к миру» будет непопулярным и не найдёт поддержку у всех украинцев, но при этом призвала Зеленского продолжать действовать согласно принятому решению.RT на русском23:19
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