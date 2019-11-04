Политика

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине заявили о попытке свергнуть Зеленского

Президента Украины Владимира Зеленского пытаются свергнуть, заявила экс-министр юстиции страны Елена Лукаш в эфире телеканала "112 Украина".
Читать в источнике
Комментировать1
Елена Лукаш
Зеленского пытаются свергнуть. Повод прекрасный: капитулянт. Вот сейчас будут качать лодку, шатать.
— Елена Лукаш, украинский политикНародные новости 23:18
с чего всё началось
Она отметила
, что данный «путь к миру» будет непопулярным и не найдёт поддержку у всех украинцев, но при этом призвала Зеленского продолжать действовать согласно принятому решению.
RT на русском23:19

Подробнее о событии

Экс-министр юстиции Украины сообщила о попытке свержения Зеленского

РБК23:31

На Украине заявили о попытке свержения Зеленского

Известия23:20

На Украине рассказали, как будут свергать Зеленского: «Повод прекрасный»

Московский Комсомолец22:40

Зеленского пытаются свергнуть, заявила экс-министр юстиции Украины

Газета.Ru23:15

Экс-министр юстиции Украины: Зеленского пытаются свергнуть

Вести.Ru23:09

На Украине заявили о попытках свержения Зеленского

RT на русском23:19

На Украине заявили о попытке свергнуть Зеленского

РИА Новости22:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 23:47, Ашберн
Наука

Ученые рассказали о связи женского храпа с онкологией

Комсомольская правда вчера в 16:35
Здоровье

Больное место: Путин выделил на здравоохранение еще 500 млрд рублей

В Калининград Владимир Путин прилетел обсудить с губернаторами проблемы здравоохранения.
МИР 24 10:58
Политика

Начальник СБУ подрался с главой администрации Зеленского

Известия вчера в 18:14
Наука

Инженеры создали жилет для управления роботами

Жилеты создаются в паре и одеваются одновременно на робота и на оператора.
NewInform вчера в 14:39
Гаджеты

Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone

Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК 15:45
Общество

Гендиректора McDonald’s уволили из-за романа с его подчиненной

Президент компании и генеральный директор McDonald's Стив Истербрук покинул свою должность из-за романа с подчиненной.
Газета.Ru 17:53
Авто

Названа дата продаж кроссовера Kia KX3

Компания Kia назвала дату старта продаж компактного кроссовера Kia KX3 нового поколения.
Новые автомобили 22:29
Единоборства

Победивший Ковалева Альварес откажется от завоеванного титула

Московский Комсомолец 13:02
Космос

Американский грузовой космический корабль Cygnus отправился к МКС

Как сообщили в американском космическом ведомстве в субботу, 2 ноября, космический корабль Cygnus доставит на МКС почти четыре тонны груза.
iReactor вчера в 09:29
Происшествия

СК заявил, что убийство начальника ЦПЭ Ингушетии совершено группой лиц

ТАСС 00:19
Спорт

РУСАДА приняло участие в расширенном заседании WADA

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) приняло участие в расширенном заседании со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), правительствами и национальными антидопинговыми агентствами.
Коммерсантъ 14:59
Политика

Песков назвал кулак Путина чудесно сформулированной рекомендацией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал жест Владимира Путина, показавшего кулак в ответ на просьбу выделить 451 миллион рублей на велодорожку на Куршской косе, чудесно сформулированной рекомендацией.
Lenta.ru 13:07
Армия и оружие

Генсек НАТО оценил призывы исключить Турцию из альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал призывы исключить Турцию из Североатлантического альянса в беседе с Bild.
Lenta.ru 14:22
Политика

«Северному потоку – 2» быть: проект вышел на финальную стадию

Проект "Северный поток – 2" подразумевает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год.
Sputnik Литва 01 ноября в 10:35
Наука

Смогут ли 20 миллионов деревьев спасти нашу планету: мнение ученых

Июльское исследование, опубликованное в журнале Science, показало, что если бы мы посадили новые деревья на 900 миллионах гектаров, то они могли бы поглотить две трети углекислого газа, который мы выделили в атмосферу за последние 250 лет.
Популярная механика 03:16
Шоу-бизнес

Бузова подарила Симоньян ползунки Gucci для новорожденной дочки

Главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась со своими подписчиками в сторис Instagram фотографиями подарков для новорожденной дочери от певицы и ведущей Ольги Бузовой.
Телеканал 360° 05:47
Культура

Британский телеканал показал «мир глазами Путина»

Британский телеканал Channel 4 вечером 30 октября показал передачу "Мир глазами Владимира Путина".
Реальное время вчера в 19:27
Спорт

Сергей Цивилев показал проект нового спорткомплекса в Новокузнецке

Комсомольская правда - Кемерово вчера в 21:01
Политика

В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа

Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет.
Газета.Ru 12:29
Футбол

Игрок «Эвертона» Гомеш получил тяжелую травму в матче чемпионата

РБК 16:43
Фигурное катание

Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке

В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру 04:24
Технологии

Можно ли подключить несколько сим-карт на один телефонный номер?

Некоторые абоненты хотели бы иметь две сим-карты, привязанные к одному телефонному номеру.
Аргументы и Факты 01 ноября в 16:05
Религия

Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери

Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.
Известия 22:45
Общество

Большинство россиян отказалось от путешествий из-за отсутствия денег

Россияне рассказали, почему отказались от поездок в отпуск в этом году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:34
Армия и оружие

В Пентагоне уточнили информацию об обстреле военных США в Сирии

Американские военнослужащие, осуществлявшие патрулирование на северо-востоке Сирии, не попали под артиллерийский обстрел, произошедший в километре от дороги, по которой двигалась колонна.
RT на русском 22:58
Шоу-бизнес

Актера Александра Семчева госпитализировали в тяжелом состоянии

Российского актера Александра Семчева госпитализировали в тяжелом состоянии после сердечного приступа.
Вечерняя Москва 14:21
Футбол

«Динамо» вырвало ничью у «Ахмата», играя в меньшинстве

Московский Комсомолец вчера в 08:06
Здоровье

Диетолог рассказала о пользе рыбных консервов

Ugpressa.ru 02:01
Космос

Группа учёных открыла шестую карликовую планету в нашей Солнечной системе

Rostov.ru 01 ноября в 12:49
Политика

Журналист Аркадий Бабченко заявил, что покинул Украину

Журналист Аркадий Бабченко покинул Украину, о чем написал на своей странице в Facebook . Он не уточнил, где находится теперь.
Znak.com 08:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Елена Леонидовна Лукаш
Украинский политик
Украинский политик, общественный деятель, юрист, адвокат, народный депутат Украины V и VI созывов. Заслуженный юрист Украины. Член Совета Союза юристов Украины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное