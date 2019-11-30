Происшествия
Российская газетаЭкс-министра финансов Ингушетии осудили за растрату двух миллиардов
Бывший министр финансов Ингушетии Руслан Цечоев признан виновным в нецелевом расходовании двух миллиардов рублей из федерального бюджета. Подсудимый на оглашение приговора не явился и был объявлен в федеральный розыск, передает "Интерфакс". Сейчас его местонахождение неизвестно.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Собеседник агентства отметил, что сам подсудимый на оглашение приговора не явился, в связи с этим был объявлен в федеральный розыск. Ориентировка на бывшего высокопоставленного чиновника разослана по отделам полиции городов и районов. В настоящее время его местонахождение неизвестно.Интерфакс01:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 09:33, Ашберн
Происшествия
Историка Соколова перевезли в Москву для экспертизы
Бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, перевезли из петербургского СИЗО «Кресты» в Москву для проведения экспертизы.
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Происшествия
Суд отправил экс-главу Кирова под домашний арест
Суд принял решение заключить под домашний арест бывшего главу Кирова Владимира Быкова, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
Армия и оружие
Белорусские СМИ назвали невыгодной покупку российских Су-30СМ
Общество
Косметолог оценила тренд на «губы дьявола»
Врач-косметолог Александра Гонт прокомментировала телеканалу "360" тренд на "губы дьявола".
Футбол
Константин Зырянов — о победе над «Спартаком»: «Игроки вытерпели, это неоценимый опыт»
Главный тренер молодежной команды «Зенита» Константин Зырянов после победы над «Спартаком» (2:0) в 18-м туре молодежного первенства рассказал, насколько тяжелой получилась встреча.
Общество
Кудрин предложил отказаться от выполнения всех задач «сверху»
В России нужно усилить муниципальную власть, вместо того чтобы добиваться «выполнения всех задач сверху».
Шоу-бизнес
Народная артистка Татьяна Доронина попала в больницу
Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в больницу.
Политика
На Украине заявили об утрате смысла существования страны
Украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов заявил, что страна утратила истинный смысл своего существования.
Технологии
В России началась подготовка к идентификации смартфонов по IMEI
Мобильные операторы «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI.
Происшествия
Иркутский школьник поделился эмоциями от боя Емельяненко и Кокляева
Девятиклассник Вячеслав Дорошенко из Иркутска, спасший девочку от педофила, поделился впечатлениями от боя между российским бойцом смешанных единоборств (MMA) Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, сообщает РЕН ТВ в субботу, 30 ноября.
Авто
«Автомобиль года» определил тройку лучших многоцелевых авто в России
Футбол
«Ливерпуль» — «Брайтон»: стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Брайтона» на матч 14-го тура чемпионата Англии, информируют пресс-службы клубов.
Энергетика
«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска на $12 млрд к «Газпрому»
Общая сумма требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
Политика
Эрдоган назвал дату запуска газопровода «Турецкий поток»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерении ввести в эксплуатацию газопровод «Турецкий поток» 8 января 2020 года.
Технологии
Хакеры создали новый вирус для хищения денег из банков России
В России появился новый вирус, с помощью которого хакеры могут автоматически и без дополнительных уведомлений переводить средства через мобильные приложения с операционной системой Android.
Кино
Тони Старк появится в новом фильме Marvel
Роберт Дауни-младший сыграет Тони Старка в новом фильме Marvel Studios про Черную вдову, написал пользователь Twitter под псевдонимом The Defiant Inside Me.
Происшествия
Спасатели завершили поисковую операцию после землетрясения в Албании
По информации газеты «Коха Йоне», 790 человек пострадали. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло 26 ноября недалеко от Тираны.
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
Хоккей
«Металлург» прервал серию поражений, одолев «Салават Юлаев»
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги магнитогорский «Металлург» на домашней площадке переиграл уфимский «Салават Юлаев», встреча завершилась со счётом 1:0. Подопечные Ильи Воробьёва прервали серию из пяти поражений, уфимский коллектив проиграл третий матч подряд.
Технологии
«Роскосмос» показал кадры финальной сборки ракет «Союз-2»
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Американка Кэрол Феннер показала фотографии своей дочери после первых операций по удалению огромного родимого пятна — «маски Бэтмена».
Политика
Россия и Белоруссия передадут часть полномочий единому правительству
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о создании единых парламента и правительства, которым будет передан ряд управляющих функций.
Фигурное катание
Загитова и Навка открыли «ГУМ-каток» на Красной площади в Москве
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова и победительница Олимпийских игр 2006 года Татьяна Навка открыли каток для массового катания на Красной площади в Москве.
Футбол
«Реал» обыграл «Алавес» и вышел на первое место
Технологии
В Huawei назвали преимущества Harmony OS перед Android
Хакеры научились взламывать Android через Bluetooth-гарнитуру Так, представитель компании подчеркнула, что что код Harmony OS имеет меньшее количество строк, чем у Android.
Футбол
«Уфа» на выезде победила «Крылья Советов»
В стартовом матче 18 тура чемпионата России «Уфа» в Самаре переиграла местные «Крылья Советов».