Собеседник агентства отметил, что сам подсудимый на оглашение приговора не явился, в связи с этим был объявлен в федеральный розыск. Ориентировка на бывшего высокопоставленного чиновника разослана по отделам полиции городов и районов. В настоящее время его местонахождение неизвестно.

с чего всё началось

Бывший министр финансов Ингушетии Руслан Цечоев признан виновным в нецелевом расходовании двух миллиардов рублей из федерального бюджета. Подсудимый на оглашение приговора не явился и был объявлен в федеральный розыск, передает "Интерфакс". Сейчас его местонахождение неизвестно.

Экс-министра финансов Ингушетии осудили за растрату двух миллиардов

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