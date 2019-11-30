Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаЭкс-министра финансов Ингушетии осудили за растрату двух миллиардов

Бывший министр финансов Ингушетии Руслан Цечоев признан виновным в нецелевом расходовании двух миллиардов рублей из федерального бюджета. Подсудимый на оглашение приговора не явился и был объявлен в федеральный розыск, передает "Интерфакс". Сейчас его местонахождение неизвестно.
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с чего всё началось

Экс-глава Минфина Ингушетии получил пять лет колонии за растрату 2 млрд рублей

Собеседник агентства отметил, что сам подсудимый на оглашение приговора не явился, в связи с этим был объявлен в федеральный розыск. Ориентировка на бывшего высокопоставленного чиновника разослана по отделам полиции городов и районов. В настоящее время его местонахождение неизвестно.
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Источник: осужденного экс-министра финансов Ингушетии объявили в розыск

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РЕН ТВ02:14

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