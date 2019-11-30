Происшествия

РЕН ТВРЕН ТВЭкс-главу Минфина Ингушетии осудили за растрату 2 млрд

В 2015 году Руслан Цечоев стал фигурантом дела о злоупотреблении должностными полномочиями при распределении 2 млрд рублей из бюджета. В декабре 2014 года бывший чиновник направил остаток денег, выделенных республике в виде субсидий из федерального бюджета, на погашение дефицита бюджета республики.
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Экс-глава Минфина Ингушетии получил пять лет колонии за растрату 2 млрд рублей

Магасский районный суд в Ингушетии приговорил к пяти годам лишения свободы бывшего министра финансов республики Руслана Цечоева по уголовному делу о нецелевом расходовании бюджетных средств (п. "б" ч. 2 ст.285.1 УК РФ), сообщил в субботу агентству "Интерфакс" источник в суде.
Интерфакс01:27

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Экс-главу минфина Ингушетии приговорили к пяти годам лишения свободы

РИА Новости09:43

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Экс-главу Минфина Ингушетии осудили за растрату 2 млрд

РЕН ТВ02:14

Экс-глава Минфина Ингушетии приговорён к пяти годам колонии

News.ru10:28
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