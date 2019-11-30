Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаЭкс-министра финансов Ингушетии осудили за растрату двух миллиардов

Бывший министр финансов Ингушетии Руслан Цечоев признан виновным в нецелевом расходовании двух миллиардов рублей из федерального бюджета. Подсудимый на оглашение приговора не явился и был объявлен в федеральный розыск, передает "Интерфакс". Сейчас его местонахождение неизвестно.
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Экс-глава Минфина Ингушетии получил пять лет колонии за растрату 2 млрд рублей

Магасский районный суд в Ингушетии приговорил к пяти годам лишения свободы бывшего министра финансов республики Руслана Цечоева по уголовному делу о нецелевом расходовании бюджетных средств (п. "б" ч. 2 ст.285.1 УК РФ), сообщил в субботу агентству "Интерфакс" источник в суде.
Интерфакс01:27

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Экс-главу минфина Ингушетии приговорили к пяти годам лишения свободы

РИА Новости09:43

Экс-глава Минфина Ингушетии приговорён к пяти годам колонии

News.ru10:28

Источник: осужденного экс-министра финансов Ингушетии объявили в розыск

ТАСС05:32

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Московский Комсомолец07:28

Растративший два миллиарда рублей российский экс-чиновник пустился в бега

Lenta.ru04:13

Экс-главу Минфина Ингушетии осудили за растрату 2 млрд

РЕН ТВ02:14

Экс-глава Минфина Ингушетии получил пять лет колонии за растрату 2 млрд рублей

Интерфакс01:27
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 12:37, Ашберн
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Пока выставлено лишь одно условие: "Газпром" должен отдать свой долг газом.
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР), сообщается на сайте президента НКР Бако Саакяна.
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Как Анастасия Волочкова, на своей странице в Instagram рэпер выложил фото новой пассии не целиком, а отдельный фрагмент ее тела.
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Напомним, что средневзвешенная цена рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).
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Происшествия

Экс-главу Кирова отправили под домашний арест по делу о взятке

Суд 30 ноября отправил под домашний арест бывшего мэра Кирова Владимира Быкова.
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В Ленинградской области в электричке развесили экстремистские стенды

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Эрдоган посоветовал Макрону проверить мозг

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Футбол

«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Астаны»

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