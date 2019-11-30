Магасский районный суд в Ингушетии приговорил к пяти годам лишения свободы бывшего министра финансов республики Руслана Цечоева по уголовному делу о нецелевом расходовании бюджетных средств (п. "б" ч. 2 ст.285.1 УК РФ), сообщил в субботу агентству "Интерфакс" источник в суде.

с чего всё началось

Бывший министр финансов Ингушетии Руслан Цечоев признан виновным в нецелевом расходовании двух миллиардов рублей из федерального бюджета. Подсудимый на оглашение приговора не явился и был объявлен в федеральный розыск, передает "Интерфакс". Сейчас его местонахождение неизвестно.

Экс-министра финансов Ингушетии осудили за растрату двух миллиардов

Происшествия Вертолет разбился рядом с Абрау-Дюрсо Как сообщают РИА Новости, это был частный вертолет. На данный момент известно, что погиб пилот, его личность устанавливается.

Гаджеты Xiaomi снимает с производства смартфон Mi 9 Информацию распространил китайский источник, который обратил внимание на том, что в каталоге компании на фирменном сайте отсутствует Xiaomi Mi 9. Удаление из каталога обычно означает, что модель снимают с производства, так как в других случаях этого не делают.

Спорт Большунов пришел пятым в гонке классическим стилем на этапе КМ Российский лыжник Александр Большунов стал пятым в гонке на 15 км классическим стилем с раздельного старта на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, сообщает ТАСС.

Происшествия Суд отправил экс-главу Кирова под домашний арест Суд принял решение заключить под домашний арест бывшего главу Кирова Владимира Быкова, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

Политика Францию оскорбили слова Эрдогана о «смерти мозга Макрона» Ранее 29 ноября Эрдоган публично предложил Макрону в ответ на его высказывания о НАТО «проверить собственные мозги», поскольку столь «больное и поверхностное» понимание проблем НАТО может иметь лишь кто-то, кто сам пережил смерть мозга.

Энергетика Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.

Политика В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах Пресс-секретарь Apple Труди Мюллер заявила, что компания проводит углублённый анализ политики обозначений оспариваемых территорий в сервисах, после того как в приложении «Погода» Крым был назван российской территорией.

Шоу-бизнес Татьяна Доронина госпитализирована Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в госпиталь.

Политика Медведчук назвал силовой возврат Донбасса самоубийством Силовой путь возвращения Донбасса, поддерживаемый на Украине противниками «капитуляции», является самоубийством, заявил народный депутат Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина».

Технологии DOOM запустили на старом фотоаппарате Стоит заметить, что в качестве подопытного кролика выступила камера Kodak Digital Science DC260 ZOOM, которая была выпущена в 1998 году.