Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаЭкс-министра финансов Ингушетии осудили за растрату двух миллиардов

Бывший министр финансов Ингушетии Руслан Цечоев признан виновным в нецелевом расходовании двух миллиардов рублей из федерального бюджета. Подсудимый на оглашение приговора не явился и был объявлен в федеральный розыск, передает "Интерфакс". Сейчас его местонахождение неизвестно.
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Экс-глава Минфина Ингушетии получил пять лет колонии за растрату 2 млрд рублей

Магасский районный суд в Ингушетии приговорил к пяти годам лишения свободы бывшего министра финансов республики Руслана Цечоева по уголовному делу о нецелевом расходовании бюджетных средств (п. "б" ч. 2 ст.285.1 УК РФ), сообщил в субботу агентству "Интерфакс" источник в суде.
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