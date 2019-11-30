Происшествия
Российская газетаЭкс-министра финансов Ингушетии осудили за растрату двух миллиардов
Бывший министр финансов Ингушетии Руслан Цечоев признан виновным в нецелевом расходовании двух миллиардов рублей из федерального бюджета. Подсудимый на оглашение приговора не явился и был объявлен в федеральный розыск, передает "Интерфакс". Сейчас его местонахождение неизвестно.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Собеседник агентства отметил, что сам подсудимый на оглашение приговора не явился, в связи с этим был объявлен в федеральный розыск. Ориентировка на бывшего высокопоставленного чиновника разослана по отделам полиции городов и районов. В настоящее время его местонахождение неизвестно.Интерфакс01:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 06:36, Ашберн
Происшествия
Среди пострадавших в Гааге оказались дети
Отмечается, что с семьями детей уже установили контакт.
Энергетика
«Нафтогаз» подал в суд Латвии на Газпром
Уточняется, что ходатайство украинской компанией было подано, чтобы латвийский суд признал и привёл в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору от 28 февраля 2018 г.
Армия и оружие
На Украине вступил в силу закон о воинских званиях по стандартам НАТО
Происшествия
Пилот погиб при падении частного вертолета на Кубани
Частный вертолет Robinson R66 разбился в субботу, 30 ноября, неподалеку от села Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае.
Происшествия
Полиция установила личность устроившего теракт на Лондонском мосту
Скотленд-Ярд установил личность мужчины, устроившего теракт на Лондонском мосту. Об этом сообщила газета The Guardian.
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
Единоборства
Емельяненко победил Кокляева, нокаутировав в первом раунде боя
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал соотечественника пауэрлифтера Михаила Кокляева в первом раунде поединка, который прошел по правилам бокса.
Политика
Украинский министр допустил прямые поставки газа из России
Ранее глава Минэнерго России Александр Новак рассказал, что Киев и Москва обсуждают возможность возобновления прямых поставок газа на Украину объемом 15 млрд куб. м в год.
Футбол
«Ювентус» хочет бесплатно заполучить двух игроков «Челси»
Источник со ссылкой на Calciomercato сообщает, что "Ювентус" планирует на бесплатной основе подписать двух футболистов "Челси".
Армия и оружие
Китайское СМИ предупредило о «затаившейся» ядерной державе
Китайское издание Sohu называет Японию настоящей ядерной державой и призывает соседние с ней страны, включая Россию, быть бдительными.
Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Экономика
Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на ₽70 трлн
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить 70 трлн руб. в случае, если будет введен механизм стабилизации условий ведения бизнеса, предусмотренный законопроектом о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе эмоционально высказалась в адрес Максима Виторгана
Нино Нинидзе первой отреагировала на пост своего бойфренда.
Общество
Письмо РАТЭК пока не дошло до Кремля
Кремль пока не получал письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с просьбой отклонить закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
Авто
Стартовали продажи нового большого кроссовера Chery Jetour X95
Компания Chery объявила старт продаж нового полноразмерного кроссовера Jetour X95.
Происшествия
Лишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат
Потерявший обе руки при взрыве на площадке "Дома-2" молодой человек получил пожизненные выплаты, сообщает телеканал "360".
Футбол
Слуцкий уходит в отставку с поста главного тренера «Витесса»
Леонид Слуцкий решил покинуть пост главного тренера нидерландского футбольного клуба «Витесс».
Технологии
Европейские потребители всё чаще делают ставку на продукцию AMD
Проведённый организацией European Hardware Association социологический опрос показал, что на розничном рынке Европы отношение потребителей к продукции AMD стало меняться в лучшую сторону устойчивыми темпами.
Происшествия
В Москве при стрельбе в гостинице пострадал один человек
В гостинице на северо-востоке Москвы постоялец в ходе ссоры открыл стрельбу, в результате чего один человек получил ранения.
Происшествия
В Киеве взорвали и ограбили отделение Ощадбанка
Неизвестные взорвали отделение Ощадбанка в Киеве, украли деньги и скрылись. Для поимки преступников в столице развернута операция «Сирена».
Происшествия
На Урале за взятку задержан высокопоставленный руководитель СКР
В Екатеринбурге за взятку в 2 миллиона рублей задержан первый заместитель руководителя Следственного управления (СУ) СК РФ по Свердловской области Михаил Бусылко.
Общество
В России выросло производство черной икры
Производство черной икры в России за девять месяцев 2019 увеличилось на 23,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Энергетика
«Нафтогаз» озвучил условие отказа от исков к «Газпрому»
В новых исковых требованиях "Нафтогаз" просит пересмотреть тариф на транзит газа, а также выплатить разного рода компенсации на общую сумму 12,2 миллиарда долларов.
Происшествия
Мать убитого в Екатеринбурге 9-летнего мальчика задержана
Здоровье
Минздрав РТ: доступ в больницы открыт только со справкой от кори
Доступ к пациентам в больницы Татарстана возможен только при наличии справки о вакцинации против кори (2 прививки) или результатов анализов на наличие защитных титров антител, сообщает Министерство здравоохранения Татарстана.
Спорт
Россия стартовала на чемпионате мира по гандболу с победы над Китаем
Женская сборная России по гандболу стартовала с победы на чемпионате мира.
Хоккей
Овечкин помешал Кузнецову подраться с хоккеистом «Тампы» в матче НХЛ
Биатлон
Борьба с прицелом на Олимпиаду: в Эстерсунде стартует КМ по биатлону
Кубок мира по биатлону сезона-2019/20 стартует в субботу двумя гонками — сингл-микст и смешанная эстафета — на этапе в шведском Эстерсунде.