Происшествия
КоммерсантъЭкс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет
Басманный суд Москвы приговорил к 14 годам заключения бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова. Его признали виновным в хищении, растрате и легализации на сумму более 14 млрд руб. Отбывать наказание экс-министр будет в колонии общего режима, сообщает ТАСС.
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В Саратове мошенники выманивают деньги от имени зампрокурора области
Сведения о звонках подтвердили и руководители ряда УК, однако попросили не называть своих имен.
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Происшествия
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В России запустят отечественный аналог YouTube
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