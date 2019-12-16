Происшествия

Вести.RuВести.RuЭкс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам

Экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов приговорен к 14 годам колонии общего режима. Соответствующее решение вынес сегодня Басманный суд столицы. Кроме того, судья Ирина Вырышева удовлетворила гражданские иски потерпевших к Кузнецову.
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Экс-глава Минфина Подмосковья Кузнецов получил 14 лет

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Басманный суд приговорил экс-министра финансов Подмосковья Кузнецова к 14 годам колонии

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