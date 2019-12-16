Экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов приговорен к 14 годам колонии общего режима. Соответствующее решение вынес сегодня Басманный суд столицы. Кроме того, судья Ирина Вырышева удовлетворила гражданские иски потерпевших к Кузнецову.

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Авто Opel вернулся на российский рынок Opel возвращается в Россию, в салоны официальных дилеров поступили первые модели Zafira Life и Grandland X. Продажи стартовали в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Рязани и Ставрополе.

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