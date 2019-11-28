Происшествия

REGNUMREGNUMЭкс-начальник Кущевского РОВД Кубани найден мёртвым

Бывший начальник отдела внутренних дел Кущевского района Краснодарского края найден мёртвым у себя дома. «Коммерсантъ-Юг» сообщает, что тело Владимира Финько было обнаружено в его доме в Краснодаре, по предварительным данным, имеются признаки насильственной смерти.
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с чего всё началось

Бывший начальник Кущевского РОВД найден мертвым в Краснодаре

Владимир Финько был начальником Кущевского РОВД с 2001 по 2006 годы, а затем возглавил отдел внутренних дел в Абинском районе.
Коммерсантъ Ростов-на-Донувчера в 06:20

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На Кубани обнаружили мертвым экс-начальника районного отдела полиции

ТАССвчера в 09:31

В Краснодаре покончил с собой покровитель банды «цапков» Владимир Финько

КП - Кубаньвчера в 09:54

Источник сообщил о самоубийстве бывшего начальника Кущевского РОВД

Интерфаксвчера в 13:13

Бывший начальник Кущевской районной полиции найден мертвым в Краснодаре

Кубанские новостивчера в 09:26

В Краснодаре нашли тело бывшего начальника Кущевского РОВД. Его считали покровителем Цапков

Юга.рувчера в 10:21

Бывший начальник Кущёвского РОВД найден мёртвым

Свободные Медиавчера в 09:53

В Краснодаре найден мертвым экс-начальник кущевского РОВД

Новая Кубаньвчера в 08:25
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Спорт

Россия обыграла чемпионов мира в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу

РБК вчера в 17:30
Политика

Турецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для Запада

Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.
Известия вчера в 23:03
Происшествия

Найден новый способ мошенничества с банковскими картами

Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.
РИА Новости вчера в 18:11
Политика

В Чехии прокомментировали срыв бизнес-миссии в Казань

Президент Чехии Милош Земан предположил, что отказ российских авиационных властей в полете из Москвы в Казань чешского самолета, на борту которого находились члены бизнес-миссии, мог быть ответом на опубликованный ранее отчет национальной контрразведки, согласно которому в Чехии активизировались российские спецслужбы.
БИЗНЕС Online вчера в 23:00
Экономика

Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»

Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России.
РБК 27 ноября в 14:41
Политика

В Бундестаге дали Украине совет по сохранению транзита газа

Для сохранения роли транзитера газа Киеву следует вовремя платить, а также модернизировать газотранспортную инфраструктуру, заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
Взгляд.ру вчера в 23:44
Политика

Делегация Украины сорвала выступление России на форуме в ООН

Делегация Украины попыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств ООН, который проходит в Женеве, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
РИА Новости вчера в 22:11
Происшествия

Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник

Второклассницу, которую выгнали с чаепития в школе в Новосибирске, избил одноклассник. Об этом рассказала сайту kp.ru мать девочки, Ирина.
Известия 27 ноября в 13:25
Кино

Фильм «Ирландец» стал главным претендентом на «Оскар»

Комсомольская правда вчера в 09:45
Политика

На Украине рассказали о несбывшихся планах США в отношении Крыма

В эфире интернет-канала UkrLife 28 ноября дипломаты рассказали, что вопрос активно обсуждался после того, как Киев не получил в 2008 году план действий по членству в НАТО.
Известия вчера в 22:54
Общество

В «Роскосмосе» объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA

Разница в зарплате главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и директора NASA Джеймса Брайденстайна объясняется тем, что российская госкорпорация занимается не только гражданской тематикой, но и боевой ракетной техникой.
Известия вчера в 15:52
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru 27 ноября в 10:52
Футбол

Мальме — Динамо (Киев) 4:3

Футболисты шведского «Мальме» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги Европы переиграли киевское «Динамо».
ProstoProSport вчера в 16:55
Футбол

Португалия отрывается от России в таблице коэффициентов УЕФА

Прошли встречи 5-го тура Лиги Европы и Лиги Чемпионов, таблица коэффициентов УЕФА претерпела небольшие изменения.
ГЛАС.RU вчера в 23:21
Происшествия

В Саратове на пустыре обнаружили человеческую голову

REGNUM вчера в 14:00
Политика

В «Нафтогазе» заявили о предупреждении «Газпрома» перекрыть газ

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle рассказал, что "Газпром" якобы угрожал перекрыть поставки газа.
РИА Новости вчера в 08:35
Общество

Чиновники Иркутской области наживались за счет пострадавших от паводка

Вести.Ru вчера в 12:52
Происшествия

Задержана мать жестоко убитого в Екатеринбурге мальчика

Известия вчера в 23:40
Гаджеты

В России рекордно снизилась минимальная цена на iPhone 6S

Отмечается, что Apple уже не поддерживает более старые модели iPhone, поэтому версия 6S на данный момент является самой дешевой из актуальных. iPhone 6S обновился до новой iOS 13, даже спустя четыре года.
Кубанские новости вчера в 12:55
Футбол

Дарья Глушакова отсудила 4 квартиры, дом и 100 миллионов

Как сообщает со ссылкой на представителей Дарьи Глушаковой ресурс Sport24, в ее собственность по решению суда должны перейти три московские квартиры - две площадью 200 и 120 кв. метров расположены на Кутузовском проспекте, а еще одна (площадью 100 кв.метров) на Плющихе, а также квартира площадью 120 кв.метров в Сочи.
МК-Спорт вчера в 11:09
Шоу-бизнес

Павел Табаков рассказал, как снимаются откровенные сцены

Павел Табаков рассказал, как в кино снимаются откровенные сцены. Актеру не раз приходилось принимать участие в таких кадрах.
Uznayvse.ru вчера в 08:12
Шоу-бизнес

Народная артистка Татьяна Доронина попала в больницу

Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в больницу.
Слово и Дело вчера в 19:11
Общество

Минтруд не может сделать 31 декабря 2019 года выходным

Централизованно сделать 31 декабря нерабочим днем в этом году уже невозможно, потому что правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, объяснил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Коммерсантъ вчера в 13:23
Транспорт

Мэрия Москвы отреагировала на перебои в работе МЦД

Вице-мэр столицы Максим Ликсутов, комментируя перебои в работе Московских центральных диаметрах, заявил, что расходы за бесплатный проезд по МЦД возьмет на себя перевозчик - Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК).
Газета.Ru вчера в 23:41
Шоу-бизнес

Меган Маркл родит второго ребенка за пределами Великобритании

Меган Маркл станет рожать второго ребёнка не на территории Великобритании.
Дни24 27 ноября в 07:37
Общество

Российские банки обнаружили новый вирус для хищения денег

Российские банки начали сталкиваться с новым видом мошенничества — трояном, который способен автоматически переводить средства через банковские мобильные приложения для операционной системы Android (так называемый автозалив).
РБК вчера в 23:00
Наука

Создана кишечная палочка, питающаяся углекислым газом

Faktom вчера в 16:08
Общество

В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции

«На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).
РБК вчера в 07:59
Спорт

Глава Xbox Фил Спенсер поиграл в Half-Life: Alyx: «она потрясающая»

Игромания.ру вчера в 10:13
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM вчера в 03:43
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Сергей Викторович Цапок
Лидер организованной преступной группировки в России, осуждённый к пожизненному заключению за организацию массового убийства и двух других расследованных убийств в Кущёвском районе Краснодарского края, кандидат социологических наук, бывший депутат Совета муниципального образования Кущёвский район.
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