Происшествия
REGNUMЭкс-начальник Кущевского РОВД Кубани найден мёртвым
Бывший начальник отдела внутренних дел Кущевского района Краснодарского края найден мёртвым у себя дома. «Коммерсантъ-Юг» сообщает, что тело Владимира Финько было обнаружено в его доме в Краснодаре, по предварительным данным, имеются признаки насильственной смерти.
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с чего всё началось
Владимир Финько был начальником Кущевского РОВД с 2001 по 2006 годы, а затем возглавил отдел внутренних дел в Абинском районе.Коммерсантъ Ростов-на-Дону06:20
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