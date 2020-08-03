Бывший начальник ГУ МВД по Москве Якунин назначен замглавы ФСИН
Смотрите также
Глава РФПИ назвал ожидаемые сроки регистрации вакцины от коронавируса
Турция уточнила правила въезда туристов
Туристам в Турции запретили самим брать еду на шведских столах
Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде
ВОЗ завершила работу в Китае по установлению происхождения COVID-19
В Минздраве призвали не смеяться над теми, кто носит медицинские маски
Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром
Мировые цены на нефть снижаются
Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований
Международное авиасообщение возобновляется в аэропорту Ростова-на-Дону
Врач назвала витамины, необходимые после излечения от коронавируса
В России упростили оформление пособия на детей от 3 до 7 лет
Пилотируемый корабль Crew Dragon вернулся на Землю
Forbes составил рейтинг богатейших российских звезд
Захвативший заложника в банке в Киеве задержан
В ВОЗ сообщили, что менее 10% людей перенесли коронавирус
Напавшего на туристов в Крыму охранника уволили
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья
Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
В 12 регионах России задержаны более 40 подпольных оружейников
Минздрав РФ попросил пожилых россиян отказаться от путешествий
Глава РФПИ назвал ожидаемые сроки регистрации вакцины от коронавируса
Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром
Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами
В Киеве спецназ задержал захватившего отделение банка мужчину
Польша оштрафовала «Газпром» на $57 млн из-за «Северного потока-2»
В Госдуме прокомментировали сообщения об удаленном обучении с сентября
Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
В Москве задержали напавшего на сотрудника Росгвардии в Парке Горького
Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований
Forbes составил рейтинг богатейших российских звезд
Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде
В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными
В 2012 году Якунин возглавил ГУ МВД по Москве. Осенью 2016 года он занял пост руководителя оперативного управления МВД и покинул его весной 2019-го.В источнике
Подробнее о событии