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Бывший начальник ГУ МВД по Москве Якунин назначен замглавы ФСИН

В 2012 году Якунин возглавил ГУ МВД по Москве. Осенью 2016 года он занял пост руководителя оперативного управления МВД и покинул его весной 2019-го.В источнике
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Москва 24

Анатолия Якунина назначили заместителем главы ФСИН

Москва 2408:18
РБК

Бывший начальник столичной полиции назначен замглавы ФСИН

РБК08:08
Вечерняя Москва

Экс-начальник московского главка МВД назначен на должность заместителя главы ФСИН

Вечерняя Москва06:57
Коммерсантъ

Бывший глава московской полиции Якунин стал заместителем директора ФСИН

Коммерсантъ07:18
ТАСС

Бывший начальник ГУ МВД по Москве Якунин назначен замдиректора ФСИН

ТАСС07:12
RT на русском

Бывший начальник ГУ МВД по Москве Якунин назначен замглавы ФСИН

RT на русском07:05
РИА Новости

Анатолий Якунин стал замглавы ФСИН

РИА Новости07:23
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Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде

На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс08:32
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В Минздраве призвали не смеяться над теми, кто носит медицинские маски

В условиях продолжающейся эпидемии коронавируса не стоит отказываться от ношения защитных масок как в городе, так и в местах массового отдыха, заявил главный кардиолог Минздрава, доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Бойцов.
Life.ruвчера в 07:12
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Врач назвала витамины, необходимые после излечения от коронавируса

Врач советует всем, кто переболел коронавирусной инфекцией и кто продолжает чувствовать недомогание, принимать витамин D и витамины группы B. Также медик, которая сама перенесла инфекцию, рекомендует россиянам соблюдать режим труда и отдыха, а также чаще гулять на свежем воздухе.
Evo-rus.com02:34
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Ритейлеры сообщили о перебоях с поставками импортного алкоголя

Торговые сети столкнулись с задержками при поставках импортного алкоголя в связи с трудностями с получением акцизных марок, рассказал «Ведомостям» представитель Ассоциации компаний розничной торговли Илья Власенко.
Ведомости08:11
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В 12 регионах России задержаны более 40 подпольных оружейников

Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России сообщил о совместной спецоперации с МВД и Росгвардией в 12 регионах страны, в результате которой была пресечена деятельность 42 лиц, причастных к модернизации гражданских образцов оружия в боевые аналоги, изготовлению боеприпасов в подпольных мастерских и их сбыту в различных субъектах страны.
Военное дело04:31
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