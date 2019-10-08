Происшествия

ИзвестияИзвестияЭкс-начальник рудника «Мир» найден мертвым в СИЗО

Бывший начальник подземного рудника «Мир» Алексей Буксер найден мертвым в СИЗО города Якутска. Накануне он был арестован по обвинению в нарушении правил безопасности, повлекшем гибель людей. По информации «Известий», Буксер покончил с собой, его тело утром нашли сокамерники.
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Экс-начальник рудника «Мир» покончил с собой в якутском СИЗО

РИА Новости02:54

Срочно! В Якутске в СИЗО покончил с собой начальник рудника «Мир»?

SakhaPress.ru01:05

Следком начал проверку по факту смерти бывшего начальника подземного рудника «Мир»

ИА ЯСИА02:35

В СК подтвердили самоубийство экс-начальника рудника «Мир»

Известия03:03

Следком РФ по Якутии проводит проверку по факту смерти бывшего начальника рудника «Мир»

Якутия 2402:44

Задержанный накануне экс-руководитель рудника «Мир» покончил с собой в следственном изоляторе Якутска

КП - Якутия01:41

Экс-начальника рудника «Мир» нашли мертвым в СИЗО

РБК02:38
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Джим Керри выложил в Сети карикатуру на Зеленского и Трампа

Газета.Ru вчера в 18:42
Политика

Проблемы с визами США остановили работу двух комитетов ООН

Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН на несколько часов приостановили работу из-за невыдачи виз дипломатам из России и других стран.
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Российский космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию

Пусковую платформу проекта "Морской старт" перебазируют из США в Россию.
Газета.Ru вчера в 23:56
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Врач перечислил признаки рака на теле человека

Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Газета.Ru вчера в 18:08
Происшествия

В Сбербанке выявили утечку данных о пяти тысячах кредитных карт

Сбербанк выявил новый факт утечки данных кредитных карт клиентов — 5 тыс. учётных записей было продано одной из преступных групп в теневом интернете.
RT на русском вчера в 15:20
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Участница КВН Евгения Жарикова умерла от рака

Участница команды КВН «Сборная Снежногорска» из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой диагностировали онкологическое заболевание, ушла из жизни в московской клинике.
News.ru вчера в 09:07
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У губернатора Волгоградской области станет больше заместителей

Кстати, заместителей у губернатора станет больше – всего 11 человек: вице-губернатор – руководитель аппарата губернатора Волгоградской области, первый заместитель губернатора и первый заместитель – председатель комитета финансов Волгоградской области, а также еще 8 заместителей губернатора.
Волжский.ру вчера в 07:36
Происшествия

Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце

На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
ТАСС 01:38
Политика

Штайнмайер пояснил суть формулы его имени по Донбассу

На прошлой неделе, 1 октября, по результатам заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе полпред России Борис Грызлов сообщил, что все стороны согласовали «формулу Штайнмайера» для ее закрепления в украинском законодательстве, отметив, что «таким образом согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей».
BFM.ru вчера в 11:47
Шоу-бизнес

Заворотнюк выписали из больницы

Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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Экономика

Счетная Палата оценила рост российского кинопроката за последние годы

Российский рынок кинопроката в последние годы показал положительную динамику роста.
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Происшествия

В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки

РБК 06 октября в 12:56
Общество

Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя

РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
Российская газета 02:33
Кино

«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате

Один из самых дорогих российских фильмов года «Тайна печати дракона» Олега Степченко провалился в прокате.
Культуромания вчера в 04:57
Интернет

Рейтинг мессенджеров составило Роскачество

Самые популярные мессенджеры протестировало Роскачество. Каждое приложение было оценено по 68 параметрам.
Соловей.Инфо 02:45
Единоборства

Боец ММА Нурматов скончался после поединка в Грозном

Узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов, проигравший 4 октября бой россиянину Беслану Исаеву на турнире Absolute Championship Akhmat 100, скончался спустя несколько дней в больнице.
Вести.Ru вчера в 14:17
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ФК «Краснодар» отказался продавать Сулейманова «Боруссии»

Кубань 24 01:24
Экономика

Минэкономразвития объяснило рост налогов на малый бизнес

Ранее Минэкономразвития опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.
РБК вчера в 18:01
Авто

Спортивные модели Volkswagen получат новый логотип

Значок R-Line приобретает новый облик и впервые будет представлен на Atlas Cross Sport R-Line 11 октября.
32CARS.ru вчера в 05:54
Политика

Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву

Ранее президент России Владимир Путин подписал несколько указов о повышении зарплат лиц, замещающих государственные должности страны.
РБК вчера в 21:51
Экономика

Здания Минэкономразвития на «Маяковской» выставили на продажу

От продажи бывших зданий Минэкономразвития Дом.РФ планирует выручить не менее 2,7 млрд руб. Эти здания потребуют дополнительных инвестиций на реконструкцию и замену коммуникаций, поэтому цена выглядит рыночной, считает управляющий партнер S. A. Ricci Алексей Богданов.
Ведомости вчера в 16:40
Общество

«Вымпел» начал строительство четвертого и пятого катеров «Комета»

Судостроительный завод "Вымпел", входящий в состав концерна "Калашников", приступил к строительству четвертого и пятого катеров нового поколения на подводных крыльях "Комета 120М".
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Володин оценил дефицит медкадров в России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин не согласился с тем, что дефицит медицинских кадров в стране составляет семь процентов.
Парламентская газета вчера в 09:30
Авто

Продажи китайских автомобилей в сентябре увеличились на 18%

В сентябре 2019 года в России было продано 3553 китайских автомобиля – на 18,2% больше, чем годом ранее.
Автоновости дня вчера в 07:13
Общество

Король Швеции отлучил от двора пятерых внуков

Король Швеции Карл Густав XVI принял решение исключить из списка членов Королевского дома пятерых внуков, детей своих младших сына и дочери.
Известия вчера в 22:14
Общество

В России могут запретить крафтовое пиво

В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
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Армия и оружие

Опубликованы первые кадры применения новейшего комплекса «Палантин-К»

Семнадцатого сентября сообщалось, что отдельный батальон радиоэлектронной борьбы на учениях под Воронежем впервые применил новейший комплекс «Палантин», задействовав его для прикрытия межвидовой группировки войск на юго-западе России.
ТК Звезда вчера в 08:08
Политика

В США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе

Газета.Ru вчера в 20:54
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Новиков назначен исполняющим обязанности главного тренера «Динамо»

РИА Новости 02:54
Армия и оружие

Турецкая авиация нанесла удар по штабу курдских формирований Сирии

Военно-воздушные силы Турции атаковали в понедельник, 7 октября, штаб курдских формирований, входящих в коалицию «Силы демократической Сирии» (СДС), в городе Эль-Маликия на северо-востоке сирийской провинции Хасеке.
Известия вчера в 15:50
Главное