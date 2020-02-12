Происшествия
РИА НовостиЭкс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
Бывший начальник одного из управлений ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова. ЧП произошло после того, как судья огласил назначенное наказание.
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с чего всё началось
Экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов попытался покончить с собой после вынесения приговора по делу о вымогательстве, передает корреспондент РБК, находившийся рядом с залом заседаний столичного Чертановского суда.РБК05:18
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Политика
Захарова ответила на слова посла Польши о роли СССР во Второй мировой
Ранее польский посол в Германии Анджей Пшилебский заявил газете Märkische Oderzeitung, что не Советский Союз, а западные союзники внесли решающий вклад в окончание Второй мировой войны.
Политика
В России создадут систему мониторинга реализации нацпроектов
По мнению Мишустина, создание информационно-аналитической системы мониторинга реализации национальных проектов "позволит оценивать риски, предупреждать о возможных отклонениях, в первую очередь, в достижении национальных целей и целевых показателей".
Фигурное катание
Фигуристка Столбова объявила о завершении карьеры
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ксения Столбова объявила о своем выводе из состава российской сборной и завершении спортивной карьеры.
Армия и оружие
Песков назвал цель сирийской армии в Идлибе
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что главная цель сирийских военных в Турции заключается в том, чтобы ликвидировать террористов, а не убивать мирных жителей, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Происшествия
Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в Испании
Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в муниципалитете Дения в Испании. Причиной смерти назвали утечку газа, сообщает Información.
Гаджеты
Samsung представила Galaxy S20 со стократным зумом
Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. Трансляция велась на YouTube-канале компании.
Общество
В Португалии арестовали счета самой богатой женщины Африки
Душ Сантуш занимала первое место в списке самых богатых людей Анголы и была самой богатой женщиной Африки.
Политика
ГД ответила на идею Киева дать воду в Крым в обмен на Донбасс
Ранее руководитель украинской партии "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире ТК "Прямой" сказал, что украинская сторона может возобновить подачу воды в Крым в обмен на уступки в переговорах по Донбассу.
Политика
Уровень доверия к Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза
В ноябре 2017 г. рейтинг доверия президенту составлял 59%, т. е. за два года он упал на 24 п. п. – почти в 2 раза.
Автоспорт
Этап «Формулы-1» в Китае перенесен из-за коронавируса
Этап чемпионата "Формулы-1"-2020 в Китае перенесен из-за эпидемии коронавируса, сообщается на официальном сайте Международной автомобильной федерации (FIA).
Общество
В 70 регионах России нашли контрабандные сигареты из Белоруссии
Контрабандные сигареты из Белоруссии продавали в январе почти в каждом регионе России, об этом свидетельствуют результаты исследования IT-компании «Эвотор», которая проанализировала данные с 600 тыс. онлайн-касс в магазинах несетевой розницы.
Экономика
ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости
Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Общество
Глава Минтруда рассказал об индексации пенсий работающим пенсионерам
Индексация пенсий работающим пенсионерам не предусмотрена действующим законодательством.
Общество
Дженнифер Энистон снялась в куртке на голое тело для обложки журнала
Голливудская актриса Дженнифер Энистон снялась в откровенной фотосессии для журнала Interview.
Кино
Российский прокат возглавили «Хищные птицы»
На вершине списка, что вполне предсказуемо, удалой кинокомикс "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" (Birds of Prey), взявший на старте 243,4 млн рублей.
Политика
В Киеве прокомментировали возможность встречи Путина и Зеленского
Глава офиса отметил, что Зеленский примет решение о встречи с Путиным, если увидит, что эта встреча необходима и может стать шагом для получения настоящих результатов от переговоров в «нормандском формате».
Происшествия
В Польше избили говоривших по-русски приезжих
В польском городе Торунь избили приезжих из Украины, России и Белоруссии за то, что они говорили по-русски.
Футбол
«Спартак» не взял Баду и Глушенкова на сбор в Сочи
Защитник Малкольм Баду и полузащитник Максим Глушенков отправились в Турцию, где будут тренироваться со «Спартаком-2», а хавбек Никита Бакалюк находится в расположении юношеской сборной России.
Армия и оружие
В Сирии восстановили контроль над трассой Дамаск — Алеппо
Шоу-бизнес
Стас Садальский рассказал, как Тина Канделаки стала звездой
Станислав Садальский прокомментировал слова телеведущей Тины Канделаки о том, что она самостоятельно сделала себя и свою карьеру.
Общество
Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста
Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Общество
Польша запросила у «Газпрома» данные по делу «Северного потока — 2»
Польша запросила у «Газпрома» информацию и документы для проведения расследования в отношении «Северного потока — 2», запрос поступил от Польского комитета конкуренции и защиты потребителей (UOKiK).
Общество
В Москве выставили на продажу квартиру королевы Елизаветы II
По информации СМИ, британская королева владеет четырьмя квартирами в 1-м Обыденском переулке.
Наука
Колеса с актуаторами позволили управлять наклоном и дорожным просветом робота
В 2019 году инженеры под руководством Джонатана Робертса (Jonathan Roberts) из Квинслендского технологического университета предложили использовать в таких колесах не пассивные амортизаторы, а актуаторы, способные постоянно сдвигать расположение оси вращения колеса и тем самым влиять на параметры движения.
Кино
В сети появились первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
Пользователи опубликовали в инстаграме первые видео со съемок седьмого сезона комедийного сериала "Сваты".
Общество
Власти изменят правила компенсации ущерба владельцам недвижимости
Речь идет о возмещении убытков при ухудшении качества земель, ограничении прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков и правообладателей объектов, расположенных на этих участках, а также при изменении зон с особым использованием земель.