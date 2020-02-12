Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиЭкс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве

Бывший начальник одного из управлений ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова. ЧП произошло после того, как судья огласил назначенное наказание.
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с чего всё началось

Экс-начальник управления ФСИН попытался совершить суицид в зале суда

Экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов попытался покончить с собой после вынесения приговора по делу о вымогательстве, передает корреспондент РБК, находившийся рядом с залом заседаний столичного Чертановского суда.
РБК05:18

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Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве

РИА Новости06:15

В суде рассказали о приговоре покончившему с собой экс-главе УФСИН

Известия06:45

Экс-начальник управления ФСИН умер после попытки суицида в зале суда

РБК05:50

Адвокат экс-сотрудника ФСИН назвал причину его суицида в суде

Интерфакс07:20

В суде заявили, что в деле Свиридова не было медицинских документов

ТАСС07:57

Бывший начальник управления ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале суда после оглашения приговора

БИЗНЕС Online05:29

Покончивший с собой в суде бывший начальник ФСИН считал себя невиновным

Lenta.ru06:51
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Политика

Захарова ответила на слова посла Польши о роли СССР во Второй мировой

Ранее польский посол в Германии Анджей Пшилебский заявил газете Märkische Oderzeitung, что не Советский Союз, а западные союзники внесли решающий вклад в окончание Второй мировой войны.
РБК 03:44
Политика

В России создадут систему мониторинга реализации нацпроектов

По мнению Мишустина, создание информационно-аналитической системы мониторинга реализации национальных проектов "позволит оценивать риски, предупреждать о возможных отклонениях, в первую очередь, в достижении национальных целей и целевых показателей".
ТАСС 06:43
Фигурное катание

Фигуристка Столбова объявила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ксения Столбова объявила о своем выводе из состава российской сборной и завершении спортивной карьеры.
Известия 06:32
Армия и оружие

Песков назвал цель сирийской армии в Идлибе

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что главная цель сирийских военных в Турции заключается в том, чтобы ликвидировать террористов, а не убивать мирных жителей, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:02
Происшествия

Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в Испании

Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в муниципалитете Дения в Испании. Причиной смерти назвали утечку газа, сообщает Información.
Lenta.ru 01:10
Гаджеты

Samsung представила Galaxy S20 со стократным зумом

Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. Трансляция велась на YouTube-канале компании.
Lenta.ru вчера в 14:24
Общество

В Португалии арестовали счета самой богатой женщины Африки

Душ Сантуш занимала первое место в списке самых богатых людей Анголы и была самой богатой женщиной Африки.
Ведомости вчера в 18:51
Политика

ГД ответила на идею Киева дать воду в Крым в обмен на Донбасс

Ранее руководитель украинской партии "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире ТК "Прямой" сказал, что украинская сторона может возобновить подачу воды в Крым в обмен на уступки в переговорах по Донбассу.
Капитал страны 05:27
Политика

Уровень доверия к Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза

В ноябре 2017 г. рейтинг доверия президенту составлял 59%, т. е. за два года он упал на 24 п. п. – почти в 2 раза.
Ведомости 01:18
Автоспорт

Этап «Формулы-1» в Китае перенесен из-за коронавируса

Этап чемпионата "Формулы-1"-2020 в Китае перенесен из-за эпидемии коронавируса, сообщается на официальном сайте Международной автомобильной федерации (FIA).
РИА Новости 07:20
Общество

В 70 регионах России нашли контрабандные сигареты из Белоруссии

Контрабандные сигареты из Белоруссии продавали в январе почти в каждом регионе России, об этом свидетельствуют результаты исследования IT-компании «Эвотор», которая проанализировала данные с 600 тыс. онлайн-касс в магазинах несетевой розницы.
RT на русском 02:09
Происшествия

Убийцу Немцова хотят перевести из колонии в тюрьму

Газета.Ru 07:56
Экономика

ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости

Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Интерфакс вчера в 08:16
Общество

Глава Минтруда рассказал об индексации пенсий работающим пенсионерам

Индексация пенсий работающим пенсионерам не предусмотрена действующим законодательством.
REGNUM вчера в 04:23
Общество

Дженнифер Энистон снялась в куртке на голое тело для обложки журнала

Голливудская актриса Дженнифер Энистон снялась в откровенной фотосессии для журнала Interview.
Lenta.ru 02:13
Кино

Российский прокат возглавили «Хищные птицы»

На вершине списка, что вполне предсказуемо, удалой кинокомикс "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" (Birds of Prey), взявший на старте 243,4 млн рублей.
Российская газета 10 февраля в 06:50
Политика

В Киеве прокомментировали возможность встречи Путина и Зеленского

Глава офиса отметил, что Зеленский примет решение о встречи с Путиным, если увидит, что эта встреча необходима и может стать шагом для получения настоящих результатов от переговоров в «нормандском формате».
Комсомольская правда 04:42
Происшествия

В Польше избили говоривших по-русски приезжих

В польском городе Торунь избили приезжих из Украины, России и Белоруссии за то, что они говорили по-русски.
Известия вчера в 08:42
Футбол

«Спартак» не взял Баду и Глушенкова на сбор в Сочи

Защитник Малкольм Баду и полузащитник Максим Глушенков отправились в Турцию, где будут тренироваться со «Спартаком-2», а хавбек Никита Бакалюк находится в расположении юношеской сборной России.
RT на русском 04:20
Происшествия

Бывшего псковского вице-губернатора приговорили к пяти годам колонии

REGNUM 07:31
Армия и оружие

В Сирии восстановили контроль над трассой Дамаск — Алеппо

REGNUM вчера в 04:08
Шоу-бизнес

Стас Садальский рассказал, как Тина Канделаки стала звездой

Станислав Садальский прокомментировал слова телеведущей Тины Канделаки о том, что она самостоятельно сделала себя и свою карьеру.
Что происходит вчера в 12:09
Общество

Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста

Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Lenta.ru вчера в 10:25
Общество

Польша запросила у «Газпрома» данные по делу «Северного потока — 2»

Польша запросила у «Газпрома» информацию и документы для проведения расследования в отношении «Северного потока — 2», запрос поступил от Польского комитета конкуренции и защиты потребителей (UOKiK).
RT на русском 05:06
Политика

В Кремле рассказали об отношении Путина к «иконам» с его изображением

ТАСС 05:43
Общество

В Москве выставили на продажу квартиру королевы Елизаветы II

По информации СМИ, британская королева владеет четырьмя квартирами в 1-м Обыденском переулке.
Говорит Москва 03:56
Наука

Колеса с актуаторами позволили управлять наклоном и дорожным просветом робота

В 2019 году инженеры под руководством Джонатана Робертса (Jonathan Roberts) из Квинслендского технологического университета предложили использовать в таких колесах не пассивные амортизаторы, а актуаторы, способные постоянно сдвигать расположение оси вращения колеса и тем самым влиять на параметры движения.
N+1 10 февраля в 13:12
Кино

В сети появились первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

Пользователи опубликовали в инстаграме первые видео со съемок седьмого сезона комедийного сериала "Сваты".
РИА Новости 07:05
Общество

Власти изменят правила компенсации ущерба владельцам недвижимости

Речь идет о возмещении убытков при ухудшении качества земель, ограничении прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков и правообладателей объектов, расположенных на этих участках, а также при изменении зон с особым использованием земель.
РБК вчера в 16:00
Происшествия

СК проверит видео о празднике силовиков в Тюмени с блатными лозунгами

РИА Новости 06:39
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