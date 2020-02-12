Экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов попытался покончить с собой после вынесения приговора по делу о вымогательстве, передает корреспондент РБК, находившийся рядом с залом заседаний столичного Чертановского суда.

с чего всё началось

Бывший начальник одного из управлений ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова. ЧП произошло после того, как судья огласил назначенное наказание.

Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве

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