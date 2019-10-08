Бывший начальник якутского рудника «Мир» Алексей Бурксер найден мёртвым в СИЗО. По предварительным данным, он покончил с собой, сообщили в региональных управлениях ФСИН и СК.

Экс-начальник якутского рудника «Мир» покончил с собой в СИЗО

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