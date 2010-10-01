Футбол
Реальное времяЭкс-форвард «Рубина» Жонатас может перейти в «Динамо»
Бывший нападающий "Рубина" бразилец Жонатас может в ближайшее время стать игроком московского "Динамо". Игрок уже прибыл в Москву для подписания контракта с "бело-голубыми". 30-летний нападающий начинал текущий сезон в составе немецкого "Ганновера", выступающего во втором дивизионе Германии.
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Приезд Жонатаса в Москву: ЦСКА, «Динамо» или промо-акция? Что не так с экс-форвардом «Рубина»
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