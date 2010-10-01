Футбол
Sportbox.RUЭкс-нападающий «Рубина» Жонатас находится в Москве
Бывший форвард казанского «Рубина» Жонатас, пребывающий в статусе свободного агента, в настоящий момент находится в Москве. Это стало известно после того, как 30-летний бразилец опубликовал несколько фотографий из столицы России в Stories на своей странице в Instagram.
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Общество
Тайфун «Линлин» может принести месячную норму осадков в Приморье
Тайфун "Линлин" может принести месячную норму осадков 7-9 августа в Приморье, где из-за августовских ливней действует режим ЧС, сообщает Примгидромет.
РИА Новости вчера в 04:56
Футбол
Жена голландского полузащитника вынуждена была покинуть стадион в Иране
Жену полузащитника «Гол Гохар Сиржан» Кевина Янсена попросили уйти с трибун во время матча 2-го тура чемпионата Ирана с «Сайпой» (0:0), сообщает журналист Пежман Рахбар.
Спорт-Экспресс 17:12
Теннис
Тренер Медведева считает россиянина непонятым гением
Жиль Сервара, тренер Даниила Медведева, прокомментировал поведение своего подопечного на US Open.
Спорт день за днем 03:55
Армия и оружие
В Эстонии нашли секретную базу спецназа США
На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.
REGNUM 15:53
Здоровье
Врач объяснила, кому нельзя делать прививку от гриппа
Главный врач городской клинической больницы № 64, депутат Московской городской думы Ольга Шарапова сообщила, что для подобных прививок есть абсолютные и относительные противопоказания: — Есть категории населения: дети до 6 месяцев, аллергики, люди с сердечной недостаточностью, проблемами с дыхательными путями.
Вечерняя Москва 10:18
Политика
Лавров отказался считать Китай старшим братом для России
Министр иностранных дел России счел неверным суждение о том, что роль Китая для России следует расценивать как старшего брата.
РБК 21:06
Политика
Путин и Моди осмотрели выставку «Улица Дальнего Востока»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди осмотрели выставку "Улица Дальнего Востока", организованную на острове Русский в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), в частности, они посетили павильон Бурятии, где на входе их встретили артисты в национальных костюмах и показали, как проводится традиционный бурятский ритуал для защиты от злых духов.
РИА Новости 10:34
Происшествия
Число осужденных по «московскому делу» достигло пяти
Кирилл Жуков, который 27 июля в ходе несогласованной акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму приподнял забрало шлема бойца Росгвардии, приговорен в среду Тверским судом к трем годам колонии общего режима.
Ведомости 17:37
Наука
Ученые разработали новую вакцину против ВИЧ
Американские ученые из Школы медицины Маунт-Синай заявили о создании новой вакцины против ВИЧ-инфекции.
UfaTime.ru 02 сентября в 03:12
Авто
Экспериментальные «Уралы» ржавеют под открытым небом
Снимки опубликовал на своей странице во ВКонтакте Денис Шумин. На фото можно заметить десятки машин, которые стоят под открытым небом.
Российская газета 14:17
Космос
В Музее космонавтики открылась выставка необычной графики
Необычная выставка графических работ "В поисках будущего" открылась в столичном Музее космонавтики.
Molnet.ru 08:02
Политика
Захарова прокомментировала возможное продление санкций ЕС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможное продление антироссийских санкций ЕС.
RT на русском 21:43
Происшествия
В Кабардино-Балкарии обстреляна съемочная группа, стрелок задержан
Съемочная группа фильма "Чики" обстреляна в Кабардино-Балкарии. В городе Прохладный киногруппу ждал прохладный прием.
Вести.Ru 14:59
Общество
Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг
Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщается на его странице в инстаграме.
РИА Новости 05:33
Политика
Агроэкспорт в Саудовскую Аравию может превысить $2 млрд
Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев посетил с рабочим визитом Королевство Саудовская Аравия во главе делегации, в которой представлены крупнейшие российские компании зерновой, мясомолочной и кондитерской отраслей, сообщает ИА "Светич" со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РФ.
SveticH.info 17:35
Происшествия
Тела пилотов Су-25 оказались под завалами
Тела пилотов разбившегося штурмовика Су-25 пока не смогли достать — скорее всего, они находятся в образовавшейся на месте крушения трехметровой воронке, заполненной обломками.
Lenta.ru 03:55
Игры
В интернет-магазине GameStop нашли упоминание новой Splinter Cell
Впервые после дебюта Splinter Cell в 2002 году, после выхода девяти успешных игр ААА-класса и с десятым релизом на горизонте, у вас появляется шанс купить фирменные ультравысокочастотные сонарные очки Сэма Фишера Разумеется, наибольший интерес представляет упоминание десятого релиза «на горизонте».
Игромания.ру 08:28
Политика
Иран потребовал от Европы $15 млрд для возвращения к ядерной сделке
Другим вариантом возвращения Ирана к ядерной сделке дипломат назвал предоставление Тегерану кредита в около $15 млрд сроком на четыре месяца до конца года.
Ruposters.ru 05:30
Экономика
В ПФР предложили пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском 01 сентября в 23:18
Политика
Захарова призвала дождаться анализа Госдумы ситуации с DW
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что прежде комментировать ситуацию с Deutsche Welle следует дождаться анализа депутатов Госдумы.
RT на русском 21:13
Политика
Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины
Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
Вести.Ru 19:27
Космос
Завершено испытание с космонавтами-близнецами
Американские специалисты заявили о завершении эксперимента с космонавтами-близнецами.
Rusargument 11:46
Здоровье
Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию с россиянами
"Министр здравоохранения Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию", — говорится в сообщении.
РИА Новости 13:16
Кино
«Джокера» назвали лучшим кинокомиксом в истории
Piter.tv 10:56
Политика
Экс-глава Пентагона назвал Пакистан самой опасной страной мира
Бывший руководитель Министерства обороны США Джеймс Мэттис назвал причины, по которым считает Пакистан самой опасной страной мира.
Pravda.Ru 03:59
Космос
Впервые вычислена скорость потребления материи квазарами
Исследователи из Научно-технического университета Китая смогли впервые вычислить скорость, с которой раскаленный до высоких температур газ поступает из аккреционного диска вокруг квазаров в их центры.
Индикатор 13:00
Футбол
Пако Алькасер: «Санчо станет одним из лучших в мире»
Нападающий дортмундской «Боруссии» Пако Алькасер уверен, что его одноклубник Джейдон Санчо может стать одним из лучших в мире.
Спорт-Экспресс 18:58