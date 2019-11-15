Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUЭкс-нападающий «Спартака» Андриано женился на россиянке

Бывший форвард «Спартака» Луис Адриано и российская модель Екатерина Дорожко узаконили отношения.
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Луиз Адриану женился на российской модели

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Экс-нападающий «Спартака» Луис Адриано женился на русской девушке

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Sportbox.RU00:17
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 00:56, Вашингтон
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Тело 14-летней школьницы обнаружили 14 ноября в городе Еманжелинске Челябинской области, возле здания недостроенного хлебозавода.
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США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35

США пригрозили Египту негативными последствиями в случае покупки российских истребителей Су-35.
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Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии

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Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий «Палмейраса». Наиболее известен по выступлениям за донецкий «Шахтёр», в котором провёл 9 сезонов, выиграл шесть чемпионатов Украины и Кубок УЕФА 2008/09, а также стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
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