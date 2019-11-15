Футбол

Sport24.ruSport24.ruЭкс-нападающий «Спартака» Луис Адриано женился на русской девушке

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Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано, который в настоящее время играет на родине в Бразилии за «Палмейрас», женился на русской девушке Екатерине Дорожко. Они познакомились в Москве в то время, когда бразилец выступал за «Спартак».
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Экс-нападающий «Спартака» Луис Адриано женился на русской девушке

Sport24.ru19:28

Экс-форвард «Спартака» Луис Адриано женился на русской девушке

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Бывший форвард «Спартака» Адриано женился на девушке из России

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