Футбол
Sport24.ruЭкс-нападающий «Спартака» Луис Адриано женился на русской девушке
Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано, который в настоящее время играет на родине в Бразилии за «Палмейрас», женился на русской девушке Екатерине Дорожко. Они познакомились в Москве в то время, когда бразилец выступал за «Спартак».
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Политика
Россия берет на себя ношу сохранения БРИКС
Экономика
Белорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют
Белорусский рубль вошел в тройку популярных валют в России.
Политика
Путин отказался встречаться с Зеленским до «нормандского саммита»
Путин прямо заявил, что ни о какой двусторонней встрече с Зеленским до саммита в «нормандском формате» на высшем уровне речь не идет.
Происшествия
В колледже Благовещенска студент устроил стрельбу
В Благовещенске в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства 19-летний студент устроил стрельбу из охотничьего ружья.
Армия и оружие
НАТО заменит флот самолетов AWACS машинами с искусственным интеллектом
В ближайшие 15 лет НАТО заменит самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (AWACS) новейшими технологиями, включая искусственный интеллект.
Общество
Вирусолог раскритиковал Малышеву за слова о бесполезных анализах
Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев в эфире НСН прокомментировал заявление телеведущей Елены Малышевой о бесполезности ряда медицинских анализов, не согласившись ее мнением.
Общество
Алтайские власти вернут горячую воду после жалобы селянки Медведеву
СК РФ по Алтайскому краю инициировал доследственную проверку из-за отсутствия у жителей Санникова горячей воды.
Общество
Знаки зодиака, к которым чаще всего возвращаются бывшие
Люди тянутся к нему, ведь не все могут похвастаться такой искренностью. Отношения у представителей знака зарождаются быстро.
Гаджеты
Apple объявила старт продаж наушников AirPods Pro в России
Футбол
Футболисты Эстонии уступили украинцам из-за досадного рикошета
Товарищеский матч сборных Украины и Эстонии состоялся на запорожском стадионе "Славутич-Арена" в четверг, 14 ноября, и завершился минимальной победой хозяев 1:0.
Политика
Россия признала Аньес временным президентом Боливии
Власти России признают оппозиционного сенатора Жанин Аньес временным президентом Боливии, сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о драке с Темниковой
Бывшая участница группы Serebro Ольга Серябкина рассказала о драке с коллегой по коллективу Еленой Темниковой.
Политика
Путин считает, что критика в отношении власти должна сохраняться
Критика, считает президент, должна сохраниться, быть действенным инструментом улучшения функционирования самой власти.
Фигурное катание
Трусова и Медведева узнали стартовые номера на Гран-при России
В турнире танцевальных дуэтов Россию представят Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов (первый стартовый номер), Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин (четвёртый), Виктория Синицина/Никита Кацалапов (10-й).
Здоровье
Минздрав объяснил сокращение младшего медперсонала в больницах
Сокращение количества младшего медицинского персонала в российских больницах может быть связано с переаттестацией санитаров, число которых к концу года может уменьшиться еще на несколько тысяч.
Здоровье
Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций
Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».
Экономика
СМИ узнали схему поставок нефти из Венесуэлы
За первые 11 дней ноября Венесуэла загрузила на танкеры 10,86 млн баррелей сырой нефти, что более чем вдвое превышает объем за аналогичный период в октябре, отмечает Bloomberg.
Происшествия
Обматеривший полицейских псковский чиновник ушел в отставку
Глава Печорского района Дмитрий Сопотов сложил свои полномочия после публикации видеозаписи, на которой он оскорбляет сотрудников полиции.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова
Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
Общество
В Крыму владелец зоопарка планирует отдать или умертвить 30 медведей
Бизнесмен Олег Зубков, который является владельцем зоопарка "Тайган" в Крыму, намерен отдать или умертвить часть медведей, в случае если зверинец будет закрыт по решению суда.
Армия и оружие
Военная полиция России заняла бывшую военную базу США в Сирии
Российская военная полиция взяла под охрану аэродром, расположенный рядом с сирийским городом Кобани, где до этого находилась военная база США.
Общество
Майор ФСБ разгласил гостайну суду
Указание в иске номера части признали серьезным служебным проступком Как стало известно "Ъ", попытка майора пограничного управления ФСБ по Крыму Александра Ткаченко добиться через суд предоставления ему дополнительного отдыха за переработку обернулась дисциплинарным взысканием за разглашение секретной информации.
Происшествия
Стрельба произошла в школе в Калифорнии
Энергетика
Почему Польша резко сократила поставки газа из России
За 9 месяцев 2019 года Польша закупила всего 6,29 млрд кубометров газа у "Газпрома", и это на 21% ниже, чем за тот же период прошлого года.
Авто
Продажи автомобилей с пробегом в октябре выросли на 2%
Общество
Пескова спросили про толстого кота Виктора
Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова попросили прокомментировать ситуацию с толстом котом Виктором, которого не пустили в самолет, а потом подменили на взвешивании, передает РИА "Новости".
Кино
Компания Disney стала предупреждать о расизме в мультфильмах
Предупреждения о наличии «устаревших культурных образов» появились в стриминговом сервисе компании Disney+.
Происшествия
Дело возбудили против медэксперта за анализ крови «пьяного мальчика»
В Кировской области возбудили уголовное дело в отношении судмедэксперта Сергея Насонова по факту халатности.