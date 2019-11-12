Футбол
Газета.RuЭкс-нападающий «Спартака» Промес одним словом описал бывших партнеров
Бывший нападающий московского "Спартака" Квинси Промес, в настоящее время защищающий цвета амстердамского "Аякса", попытался при помощи одного слова описать своих бывших партнеров по команде.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Промес одним словом охарактеризовал Карреру, Федуна и экс-партнеров по «Спартаку»
Sport24.ruвчера в 20:25
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 02:37, Ашберн
Общество
СК запустил спецпроект по поиску пропавших детей
Следственный комитет РФ открыл на своем сайте рубрику «Внимание, пропал ребенок!», в которой публикуются актуальные сведения о розыске несовершеннолетних, сообщает пресс-служба ведомства.
Аргументы и Факты 02:28
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 11 копеек — до 63,91 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 70,48 рубля.
RT на русском вчера в 02:01
Общество
В ОНФ заявили о невыполнении поручений Путина в Приангарье
Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) сообщили о невыполнении поручений президента России Владимира Путина по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.
Известия 01:05
Политика
В Кремле прокомментировали расследование Навального о прокуроре Москвы
Перед назначением Дениса Попова на должность прокурора Москвы была проведена тщательная проверка, нарушений выявлено не было.
Свободная Пресса вчера в 09:11
Армия и оружие
Израиль уничтожил командира «Исламского джихада»
Израильские ВВС нанесли удар по дому командира исламистской группировки «Исламский джихад» Бахи Абу аль-Ата в секторе Газа, говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter.
РБК 02:20
Общество
КС РФ счел законным изъятие имущества у друзей и родных коррупционеров
Нормы закона, позволяющие изымать в пользу государства имущество любых лиц, а не только членов семьи коррупционера, не противоречат Конституции России согласно решению Конституционного суда.
REGNUM 01:20
Политика
Назарбаев: Зеленский согласился встретиться с Путиным в Казахстане
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 01:04
Общество
Назван самый фотографируемый город России
РИА Новости вчера в 19:31
Политика
Моралес отправился из Боливии в Мексику
Экс-президент Боливии Эво Моралес, который подал в отставку, самолетом мексиканских ВВС вылетел в Мексику, где ему было предоставлено политическое убежище.
Российская газета 00:12
Политика
Трамп обнародует стенограмму разговора с Зеленским на этой неделе
Президент США Дональд Трамп заявил, что на этой неделе опубликует стенограмму своей первой телефонной беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшейся в апреле.
Российская газета вчера в 18:52
Общество
ВЦИОМ назвал главные страхи россиян
В целом структура страхов россиян не изменилась, однако обеспокоенность экономическими проблемами слегка снизилась, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РБК.
РБК вчера в 22:09
Происшествия
Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки
РИА Новости вчера в 18:57
Политика
Причастных к коррупции на космодроме Восточный отстранили от проекта
RT на русском 02:30
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Шоу-бизнес
Известный артист погасил многомиллионный долг Жанны Фриске
Долг Жанны Фриске перед благотворительной организацией «Русфонд» в сумме 22 млн рублей погасил известный артист.
News.ru 10 ноября в 19:02
Футбол
Стерлинг исключен из состава сборной Англии из-за конфликта с Гомесом
Сообщается, что Стерлинг решил выяснить отношения с игроком, с которым у него произошел конфликт в ходе матча 12-го тура чемпионата Англии.
Bookmaker-ratings.ru 02:13
Общество
Экс-президента США Джимми Картера госпитализировали в больницу
Экс-президент США 95-летний Джимми Картер госпитализирован в больницу штата Джорджия для прохождения процедуры по снижению внутричерепного давления, передает ТАСС.
Слово и Дело вчера в 23:01
Происшествия
На трассе в Красноярском крае в ДТП вновь попал пассажирский автобус
На трассе в Красноярском крае сегодня, 12 ноября, в ДТП попал пассажирский автобус, который следовал по маршруту Шарыпово-Назарово-Красноярск.
Городские новости. Красноярск 01:42
Экономика
Российские производители сообщили о снижении цен на свинину
Один из крупнейших производителей — группа «Черкизово» — сообщил о падении стоимости свинины на 14% по сравнению с прошлым годом.
Коммерсантъ 02:23
Происшествия
В подмосковном Раменском на стоянке сгорели 13 микроавтобусов
РИА Новости вчера в 23:52
Общество
Сбербанк начал тестировать сервис доставки карт на дом
Сбербанк начал доставлять своим клиентам банковские карты на дом.
РБК 00:46
Общество
Климатическая зима наступит в России к середине декабря
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что климатическая зима в России наступит с середины декабря.
Политика Сегодня 10 ноября в 11:17
Политика
Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончиться только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма», и компенсации «за агрессию».
РБК вчера в 15:40
Общество
Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту
РИА Новости вчера в 11:00
Спорт
Федун: не расстраивает, что игрокам «Спартака» не дают визу в США
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что не переживает по поводу невыданных виз в США футболистам клуба для участия в товарищеском турнире Florida Cup в Орландо.
Чемпионат вчера в 13:04
Авто
Обнародована стоимость нового Volkswagen Passat
Volkswagen Passat нового поколения был показан еще в феврале этого года. Теперь в Сети появились данные о стоимости обновленного автомобиля.
Актуальные Новости 02:17
Происшествия
В Краснодаре адвоката задержали за неповиновение сотрудникам ДПС
Сотрудники дорожно-патрульной службы в Краснодаре задержали адвоката Алену Миргородскую.
Коммерсантъ вчера в 06:27
Происшествия
Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе
Известия вчера в 09:09
Происшествия
СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством
Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.
RT на русском вчера в 14:07