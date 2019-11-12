Футбол

Газета.RuГазета.RuЭкс-нападающий «Спартака» Промес одним словом описал бывших партнеров

Бывший нападающий московского "Спартака" Квинси Промес, в настоящее время защищающий цвета амстердамского "Аякса", попытался при помощи одного слова описать своих бывших партнеров по команде.
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Промес одним словом охарактеризовал Карреру, Федуна и экс-партнеров по «Спартаку»

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