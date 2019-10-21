Футбол
РЕН ТВЭкс-нападающий «Спартака» Зе Луиш назвал свою девушку «жирной свиньей»
В Instagram появилось видео, на котором девушка ест шоколадный десерт и при этом плачет. На вопрос форварда, чем она расстроена, Алеся ответила, то десерт очень вкусный, но жирный.
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 01:28, Ашберн
Происшествия
Увеличилось число пострадавших при ЧС в Красноярском крае
Число пострадавших после прорыва дамб и затопления села в Красноярском крае увеличилось до 27.
Lenta.ru 00:44
Армия и оружие
Эрдоган назвал условия возобновления военной операции Турции в Сирии
Военная операция Анкары в Сирии продолжится, если США по истечении 120 часов прекращения огня не выполнят своих обязательств по отводу курдских сил из зоны безопасности, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье.
РИА Новости вчера в 18:49
Политика
Die Welt: Путин побеждает без войны
Немецкое издание Die Welt, анализируя обстановку в Сирии и последние действия таких игроков, как Турция и США, отмечает, что президент России добился в регионе того, "о чем мудрые военачальники во все века только мечтают: победы без войны".
Российская газета вчера в 14:49
Гаджеты
Составили топ-10 самых быстрых смартфонов
В рейтинге представлено 10 моделей, которые по результатам синтетических тестов Master Lu оказались самые мощные.
Astera вчера в 05:15
Политика
Кадыров пообещал места на кладбище для террористов из Сирии
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что республика готова дать отпор террористам "Исламского государства"*, которые могут прийти на территорию Северного Кавказа из Сирии.
РИА Новости вчера в 19:36
Общество
В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока
Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
Известия вчера в 02:45
Экономика
Банки раздали долги взыскателям
По данным СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА), за девять месяцев 2019 года в рамках агентской схемы (долг остается на балансе у кредитной организации, а коллекторы осуществляют услуги взыскания от ее лица за комиссию) коллекторским агентствам было передано 7,7 млн первичных долгов на общую сумму более 453 млрд руб.
Коммерсантъ вчера в 18:36
Армия и оружие
На корабле ВМС США установят первый боевой лазер
США намерены в ближайшее время установить на корабле ВМС первый боевой лазерный комплекс, сообщает портал Drive.
РИА Новости вчера в 18:36
Происшествия
Подозреваемый в поджоге дома под Ярославлем признался в преступлении
RT на русском вчера в 08:27
Кино
Вин Дизель анонсировал тизер «Бладшота»
Исполнитель главной роли в основанном на комиксах фантастическом боевике "Бладшот" Вин Дизель анонсировал премьеру первого рекламного ролика.
Kinonews.ru вчера в 16:41
Общество
Названы регионы России с самым доступным газом
Самый доступный газ получают жители Ямало-Ненецкого и Ненецкого округов, а также Сахалинской области.
Lenta.ru вчера в 19:51
Хоккей
Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ
"Вашингтон Кэпиталз" на выезде обыграл "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости 00:54
Общество
Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Диетологи из Испании назвали самые вредные для человека продукты.
Газета.Ru вчера в 09:55
Армия и оружие
Террористы расширяют присутствие в Юго-Восточной Азии — Шойгу
По словам Шойгу, потерпев поражение в Сирии, прикрывающиеся исламом террористы значительно расширили своё присутствие в Юго-Восточной Азии.
REGNUM 00:56
Армия и оружие
В Генштабе ВСУ сообщили о готовности к отражению российского вторжения
По словам Тарана, Россия с 2014 года готовит масштабное вооруженное вторжение на территорию Украины, в том числе не только через российско-украинскую границу, но и через границу с Белоруссией, а особенно через линию соприкосновения в Донбассе.
Военное обозрение 18 октября в 04:49
Общество
Каждый четвертый россиянин назвал себя «жертвой перестройки»
Реже (8%) называют себя «жертвами перестройки» люди в возрасте от 18 до 24 лет.
РБК вчера в 21:25
Культура
Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»
Известный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, который является ведущим шоу «Голос», в прямом смысле встречал одну из участниц нового выпуска программы на коленях.
Дни24 вчера в 00:42
Армия и оружие
В США назвали самый быстрый истребитель МиГ-25 бесполезным
Самый быстрый истребитель в мире советский МиГ-25 назвали неуклюжим и бесполезным. Об этом пишет американское издание We are the Mighty.
Газета.Ru вчера в 21:58
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям
С 21 октября сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям приобрести автомобили из своего парка, рассказал РБК представитель компании.
РБК 01:00
Экономика
В России пройдут массовые сокращения
В 2020 году россиян будут массово увольнять почти в каждой десятой компании, пишут "Известия" со ссылкой на исследование HeadHunter.
Газета.Ru 00:59
Политика
Трамп признался в симпатии к России
Трамп напомнил, что экс-госсекретарь назвала члена Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард "фавориткой России", а бывшего кандидата в президенты США от партии "зеленых" Джилл Стайн "российским агентом".
Газета.Ru вчера в 00:46
Политика
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Технологии
Электронные четки из Ватикана взломали за 15 минут
Эксперту понадобилось всего 15 минут, чтобы через четки получить доступ к почте владельца, удалось узнать не только его имя, пол, адрес, вес, но и нынешнее местонахождение.
Комсомольская правда вчера в 03:11
Общество
Украина стоит на грани «экономического прорыва» — министр экономики страны
Милованов отметил, что из США он уже вернулся, и ощущает, что Украина находится «на грани экономического прорыва».
REGNUM вчера в 10:08
Экономика
ЦБ предложили отправить под «гильотину» 27 «антиотмывочных» норм
Банки, брокеры, страховые компании, пенсионные фонды и участники платежного рынка предложили ЦБ устранить устаревшие нормы «антиотмывочного» законодательства в рамках «регуляторной гильотины», которую ранее инициировал регулятор.
РБК 00:00
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Газета.Ru вчера в 04:29
Происшествия
В Екатеринбурге при стрельбе в ночном клубе пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали при стрельбе в ночном клубе HOPS в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 01:05
Армия и оружие
СМИ узнали о сбое на учениях «Гром-2019»
Как сообщало ИА REGNUM, стратегические командно-штабные учения «Гром-2019» прошли 17 октября, ими руководил Верховный главнокомандующий Владимир Путин.
REGNUM 01:11
Армия и оружие
Минобороны: США заинтересованы в Договоре по открытому небу
"Очевидно, что американские военные в Договоре по открытому небу заинтересованы", - цитирует Рыжкова газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Российская газета вчера в 19:27