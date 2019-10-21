Футбол

РЕН ТВРЕН ТВЭкс-нападающий «Спартака» Зе Луиш назвал свою девушку «жирной свиньей»

В Instagram появилось видео, на котором девушка ест шоколадный десерт и при этом плачет. На вопрос форварда, чем она расстроена, Алеся ответила, то десерт очень вкусный, но жирный.
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«Моя жирная свинья». Зе Луиш на русском языке троллит свою девушку

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Экс-нападающий «Спартака» Зе Луиш назвал свою девушку «жирной свиньей»

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США намерены в ближайшее время установить на корабле ВМС первый боевой лазерный комплекс, сообщает портал Drive.
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По словам Шойгу, потерпев поражение в Сирии, прикрывающиеся исламом террористы значительно расширили своё присутствие в Юго-Восточной Азии.
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Армия и оружие

В Генштабе ВСУ сообщили о готовности к отражению российского вторжения

По словам Тарана, Россия с 2014 года готовит масштабное вооруженное вторжение на территорию Украины, в том числе не только через российско-украинскую границу, но и через границу с Белоруссией, а особенно через линию соприкосновения в Донбассе.
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Каждый четвертый россиянин назвал себя «жертвой перестройки»

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В Екатеринбурге при стрельбе в ночном клубе пострадали четыре человека

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