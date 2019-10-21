Футбол

РЕН ТВРЕН ТВЭкс-нападающий «Спартака» Зе Луиш назвал свою девушку «жирной свиньей»

В Instagram появилось видео, на котором девушка ест шоколадный десерт и при этом плачет. На вопрос форварда, чем она расстроена, Алеся ответила, то десерт очень вкусный, но жирный.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Зе Луиш назвал свою девушку жирной свиньёй

Евро-футбол.рувчера в 17:42

«Моя жирная свинья». Зе Луиш жестко пошутил над женой Алесей

Матч ТВ02:35

«Моя жирная свинья». Зе Луиш жёстко пошутил над своей русской женой

Чемпионатвчера в 20:24

Зе Луиш назвал девушку жирной свиньей

Газета.Ruвчера в 17:56

«Моя жирная свинья». Зе Луиш жестко пошутил над женой Алесей

Sportbox.RU02:35

«Моя жирная свинья». Зе Луиш на русском языке троллит свою девушку

Спорт-Экспрессвчера в 17:29

«Моя жирная свинья». Экс-форвард «Спартака» Зе Луиш жестко подшутил над своей русской девушкой

Sport24.ruвчера в 17:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 07:31, Ашберн
Авто

Mitsubishi прекращает поставки внедорожника Pajero в России

Коммерсантъ 06:43
Здоровье

Минздрав приступил к модернизации поликлиник

«Модернизация затронет поликлиники, амбулатории, отделения врачей общей практики, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), районные больницы и центральные районные больницы в сельской местности и малых городах», – сообщают в пресс-службе ведомства.
ФедералПресс 03:45
Гаджеты

Huawei анонсировала продажи фитнес-трекера Band 4 в России

Huawei объявила о старте продаж в России умного браслета Band 4. Об этом говорится в сообщении компании.
TelecomDaily 05:53
Политика

Лавров рассказал о «разводках» на примере американской дипломатии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров убежден, что не всегда необходимо остро реагировать на все политические процессы, происходящие не в пользу государства.
News-24.ru 03:54
Кино

Фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский прокат

Американский фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский кинопрокат по итогам выходных, заработав 713,5 млн рублей.
Известия 05:25
Общество

Китай обошел США по числу миллионеров

Число долларовых миллионеров среди граждан Китая превысило количество американцев с таким же финансовым состоянием, следует из данных исследования банка Credit Suisse.
Взгляд.ру 04:55
Происшествия

Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае

Один из задержанных по делу о гибели людей на реке Сейде - Андрей Еганов, начальник участка золотодобывающей артели "Сисим", на объектах которой произошел прорыв дамбы, признал свою вину.
Российская газета 06:28
Общество

Олег Монгол победил Руки-Базуки в бою по правилам ММА

Блогер Олег Монгол одержал победу в поединке по правилам смешанных единоборств против коллеги по цеху Кирилла Терёшина, более известного как «Руки-Базуки».
Рамблер 06:21
Армия и оружие

Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным

Министерство обороны России опровергло сообщения о нештатной ситуации во время учений «Гром-2019», в результате которой не был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты с подлодки «Рязань».
РБК 06:11
Общество

Голливудская актриса и лицо дома Dior Дженнифер Лоуренс вышла замуж

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за директора картинной галереи Кука Марони.
Вести.Ru вчера в 20:31
Авто

Toyota начала продажи самого дешевого кроссовера Yaris LX

Компания Toyota объявила старт продаж нового субкомпактного кроссовера Yaris LX.
Новые автомобили вчера в 23:30
Авто

Новосибирцу насчитали 273 тысячи рублей транспортного налога

Максимальный повышающий с коэффициентом от 1,1 до 3,0 согласно требованиям налогового кодекса применяется к легковым транспортным средствам стоимостью более 3 млн руб. Например, в Новосибирской области коэффициент "3" применен при начислении транспортного налога владельцу автомобиля Bentley Bentayga 2016 года выпуска с двигателем мощностью 608 л.с.
РБК Новосибирск 00:07
Шоу-бизнес

Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации

Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН 01:47
Армия и оружие

Сирийские курды 36 раз нарушили перемирие, заявило Минобороны Турции

Силы самообороны курдов (YPG) 36 раз нарушали введенный в минувший четверг режим прекращения огня на севере Сирии, их отход из зоны безопасности на сирийско-турецкой границе продолжается, сообщило минобороны Турции.
РИА Новости 06:29
Общество

Директор хора имени Веревки раскрыл, сколько ему заплатили за песню про дом Гонтаревой

Генеральный директор и худрук украинского хора имени Веревки Зиновий Коринец в комментарии "24 каналу" рассказал, кому принадлежала идея исполнить скандальную композицию про поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой и сколько денег коллектив получил за это Коринец сказал, что идея номера принадлежала режиссерам "Квартала 95".
Украина.ру 04:58
Общество

Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз

Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия вчера в 22:49
Общество

Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра

Уточняется, что около 20 человек вышли на протест против проведения спектакля московского театра "У Никитских ворот".
Газета.Ru вчера в 04:29
Происшествия

В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов её семьи

Сотрудники правоохранительных органов нашли тела депутата Законодательного собрания Раменского района Московской области и трёх членов её семьи, которые, по версии следствия, были убиты в 2012 году по указанию криминального авторитета Олега Шишканова.
RT на русском 07:19
Здоровье

В Минздраве разъяснили список опасных прививок

В Минздраве РФ объяснили появившийся в Сети список прививок, которые якобы могут привести к смертельному исходу.
РЕН ТВ 18 октября в 10:10
Происшествия

Петербуржец задержан за тройное убийство 17-летней давности

В ходе расследования сотрудники петербургского СК вышли на мужчину 1969 года рождения. Ранее он был судим за убийство.
Российская газета 06:43
Общество

Роспатент рассказал о самых необычных заявках на патент в 2019 году

Самым необычным патентом 2019 года в России стал патент на зимний гаечный ключ.
Газета.Ru 06:53
Происшествия

Убийца девятилетней школьницы в Саратове признал вину

Lenta.ru 02:53
Кино

Завершились съемки новых «Охотников за привидениями»

Джейсон Райтман объявил в Instagram о завершении основного съемочного процесса новых «Охотников за привидениями» — прямого продолжения картины 1984 года.
КиноПоиск 03:09
Авто

Каршеринг YouDrive начал продавать автомобили

Сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям купить автомобили из своего парка, пишет РБК.
Ведомости 02:03
Общество

Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев

Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Политика

В Ливии погиб работавший в ЧВК российский журналист

Журналист из Екатеринбурга Евгений (Жаксыбай) Илюбаев погиб в Ливии.
Lenta.ru 05:50
Единоборства

Руис: Усик – отличный боец. Предоставлю ему шанс, когда побью Джошуа

Чемпион WBA, WBO, IBF и IBO в тяжёлом весе Энди Руис заявил, что готов провести бой с бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе украинцем Александром Усиком.
Чемпионат вчера в 12:02
Армия и оружие

В Литву доставили американские танки и машину пехоты

В Литву доставили технику американского батальона 7-го кавалерийского полка — восемь танков Abrams и 21 боевую машину пехоты Bradley.
Росбалт 06:42
Футбол

Попавший в реанимацию игрок дубля «Рубина» выведен из комы

Татар-информ вчера в 04:40
Авто

Внедорожники и пикапы Hummer могут вернуться на рынок

Концерн GM собирается воскресить марку Hummer и разработать новое семейство электрических внедорожников и пикапов.
Motor вчера в 05:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Зе Луиш
Кабо-вердийский футболист
Кабо-вердианский футболист, нападающий «Порту». В 2010-2017 годах выступал за сборную Кабо-Верде.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное