Футбол
ProstoProSportЭкс-нападающий «Спартака» вспомнил о «золотом» штрафном в 1989 году
Экс-форвард «Спартака» Валерий Шмаров вспомнил, как он исполнил штрафной на последней минуте матча в предпоследнем туре чемпионата СССР 1989 года. Тот удар стал практически «золотым» для москвичей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 14:26, Ашберн
Политика
Помпео встретился с главой «новой церкви» Украины
Госсекретарь США Майкл Помпео встретился в Вашингтоне с Епифанием, возглавляющим так называемую "новую церковь" Украины - раскольническую структуру, созданную по инициативе бывшего президента страны Петра Порошенко.
Политика
Медведев встретился с Медведчуком
Премьер-министр России, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев встретился с главой политсовета украинской политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.
Общество
Богатые россияне захотели дворецкого из сериала «Дживс и Вустер»
Неизвестная богатая семья из России опубликовала на британском сайте для поиска работы вакансию дворецкого, который должен быть похож на персонажа сериала «Дживс и Вустер», пишет The Guardian.
Авто
Стали известны сроки появления Skoda Karoq в России
Руководитель российского офиса Skoda Ян Прохазка рассказал, что компактный кроссовер марки Karoq появится в России в начале следующего, 2020 года.
Политика
Зеленский потребовал проверить депутатов на полиграфе
Депутатов Верховной рады от партии "Слуга народа" проверят на детекторе лжи, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Экономика
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
Происшествия
МЧС рассказало о поисках на месте прорыва дамбы в Красноярском крае
Ранее стало известно, что в ночь на 19 октября в районе поселка Щетинкино произошел прорыв дамбы технологического водоема золотодобывающей артели, в результате чего под воду ушли два рабочих общежития.
Армия и оружие
Путин и Эрдоган заявили о «судьбоносных решениях» по Сирии
Владимир Путин заявил, что достигнутые решения являются "очень важными, если не судьбоносными", и позволят "разрешить достаточно острую ситуацию, которая сложилась сегодня на сирийско-турецкой границе".
Общество
В Росатоме опровергли заявления Greenpeace о радиоактивных отходах
Утверждения международной экологической организации Greenpeace о якобы ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией, говорится в официальном заявлении компании госкорпорации "Росатом" АО "Техснабэкспорт".
Армия и оружие
Бригады морской пехоты переводят на новое штатное расписание
Первой на новое штатное расписание перейдет 61-я отдельная бригада морской пехоты Северного флота.
Здоровье
В Челябинскую область привезли колбасу с вирусом африканской чумы
Политика
По каким вопросам СПЧ расходился с властью
Федотов был отправлен в отставку 21 октября, на посту главы СПЧ и советника президента его сменил Валерий Фадеев.
Армия и оружие
Опубликовано видео дозаправки Ту-160 по пути в ЮАР
Видеоролик опубликован на странице Минобороны в YouTube. На видео Ту-160 сближается с заправщиком Ил-78.
Кино
Фильмы по компьютерным играм. Что пересмотреть перед началом «Ведьмака»
Пока до релиза (примерно в середине декабря) еще остается время, РИА Новости вспоминает другие экранизации компьютерных игр.
Происшествия
В Петербурге пострадали 6 человек из-за наезда автомобиля на пешеходов
В Петербурге при столкновении иномарок Volkswagen Polo и Renault пострадали шесть человек, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.
Футбол
РБ Лейпциг — Зенит 2:1 (2-й тайм)
«РБ Лейпциг» и «Зенит» начали матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Армия и оружие
Военные самолеты США сымитировали бомбардировку Крыма
Стратегические бомбардировщики B-52 ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем с целью обучения «взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами».
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Политика
Россия предложила провести заседание комитета ГА ООН не в США
Россия поставила вопрос о том, чтобы в 2020 году изучить возможность переноса заседания первого комитета Генассамблеи и комиссии по разоружению ООН за пределы США.
Происшествия
Под Москвой нашли тела пропавших в 2012 году депутата и ее родных
Политика
В Сочи открывается экономический саммит «Россия — Африка»
Руководители более 40 африканских стран примут сегодня участие в экономическом саммите «Россия - Африка».
Шоу-бизнес
Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет
Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
Футбол
Тедеско получил первый штраф от КДК РФС
Во время встречи 13-го тура РПЛ против "Рубина", который завершился со счетом 0:0, новый главный тренер "Спартака" покидал техническую зону.
Общество
Harvard Business Review назвал самых эффективных глав компаний в мире
Американский журнал Harvard Business Review (HBR) составил рейтинг 100 самых эффективных генеральных директоров мира.
Общество
Опубликовано видео испытаний на прочность Крымского моста
Железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив испытывают на прочтность.
Хоккей
Вратарю «Металлурга» порезали горло коньком во время матча КХЛ
Вратарю магнитогорского "Металлурга" Василию Кошечкину порезали горло коньком во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против казанского "Ак Барса".
Единоборства
Грег Харди пообещал нокаутировать Александра Волкова
Американский тяжеловес Грег Харди рассказал о том, почему согласился на коротком уведомлении выйти на бой против Александра Волкова, а также поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка.