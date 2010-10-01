Футбол

ProstoProSportProstoProSportЭкс-нападающий «Спартака» вспомнил о «золотом» штрафном в 1989 году

Экс-форвард «Спартака» Валерий Шмаров вспомнил, как он исполнил штрафной на последней минуте матча в предпоследнем туре чемпионата СССР 1989 года. Тот удар стал практически «золотым» для москвичей.
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«Спартак» вспомнил гол Шмарова. 30 лет последней победе москвичей в чемпионате СССР

Спорт-Экспресс03:33

30 лет победе «Спартака» в чемпионате СССР – вспоминает Валерий Шмаров

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«Родионов подошел и говорит: «Кто может? У меня сил нет». 30 лет «золотому голу» Валерия Шмарова

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Экс-нападающий «Спартака» вспомнил о «золотом» штрафном в 1989 году

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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 14:26, Ашберн
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