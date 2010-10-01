Экс-форвард «Спартака» Валерий Шмаров вспомнил, как он исполнил штрафной на последней минуте матча в предпоследнем туре чемпионата СССР 1989 года. Тот удар стал практически «золотым» для москвичей.

Экс-нападающий «Спартака» вспомнил о «золотом» штрафном в 1989 году

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