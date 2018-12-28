Футбол

REGNUMREGNUMЭкс-наставник «Анжи» Адиев возглавил «Чайку»

Бывший главный тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев возглавил футбольный клуб «Чайка» (Ростовская область). Об этом сообщается на странице клуба в Twitter. Отмечается, что клуб подписал со специалистом контракт, который рассчитан на полтора года.
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Экс-наставник «Анжи» возглавил «Чайку»

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