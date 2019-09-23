Бывший главный тренер и московского "Динамо" Андрей Кобелев поделился мнением о немецком новичке Максимилиане Филиппе.

Армия и оружие Генерал США пожаловался на действия России в Черном море Действия России, затрудняющей проведение учений стран НАТО и Украины в Черном море, вызывают обеспокоенность США и их союзников.

Общество Росгидромет озвучил прогноз на зиму Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.

Кино Лидером российского проката стал фильм «Тайна печати дракона» Ранее iReactor сообщал, что Джеки Чан принес свои извинения российским фанатам за то, что не смог приехать в Москву на премьеру российско-китайского фильма «Тайна печати дракона».

Кино «Чернобыль» получил премию «Эмми» как лучший мини-сериал «Чернобыль» удостоен премии как лучший мини-сериал (Крэйг Мэйзин, Джейн Фезерстоун и Кэролин Штраусс), за режиссуру мини-сериала или фильма (Йохан Ренк) и сценарий мини-сериала или фильма (Крэйг Мэйзин).

Происшествия Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ В Сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений "Центр-2019".

Происшествия В Киеве загорелись девять заполненных бензовозов В Киеве на автостоянке загорелись девять цистерн с топливом.

Футбол Хохлов намекнул на уход с поста главного тренера «Динамо» Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов не стал исключать своего ухода из столичного клуба.

Происшествия Ребенок погиб при пожаре в жилом доме в Иркутске Один ребенок погиб, второй пострадал при пожаре в четырехэтажном жилом доме в Иркутске.

Экономика Названы регионы с наибольшим ростом зарплат Эксперты подсчитали, в каких российских регионах в первом полугодии больше всего выросли зарплаты.

Шоу-бизнес Полина Гагарина лежит под капельницей Гагарина сообщает своим подписчикам, что занемогла 16 сентября, и объявила об отмене выступлений в связи с больным горлом.

Политика Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.

Автоспорт Райкконен объяснил столкновение с Квятом Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал эпизод со столкновением с гонщиком «Торо Россо» Даниилом Квятом на Гран-при Сингапура.

Политика В США двух человек задержали у секретной «Зоны 51» В июле около двух миллионов человек записались в фейсбуке на "штурм" американской военной базы "Зона 51", чтобы подтвердить легенду о том, что там спрятаны свидетельства посещения Земли инопланетянами или даже сами пришельцы.

Политика Independent: Власти Китая уничтожают мечети и минареты Мечети и минареты в китайских провинциях Внутренняя Монголия, Хэньань, Нинся и Ганьсу подверглись уничтожению по решению властей КНР.

Фигурное катание Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой 15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.

Экономика В США рассмотрят возможность открытия представительства в Татарстане Американская торговая палата (АТП) рассматривает возможность открыть представительство в Казани.

Армия и оружие В Китае порассуждали о способности С-500 сбивать метеориты Российские зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей» являются самыми передовыми в российском арсенале и претендуют за звание лучших в мире, пишет китайское издание Sina.

Происшествия Власти Индонезии перечислили 100 причин крушения Boeing 737 MAX Власти Индонезии составили перечень причин, которые привели к катастрофе Boeing 737 MAX в октябре 2018 года, сообщает Wall Street Journal.

Общество 30 человек пострадали от тайфуна в Японии По данным телекомпании NHK, в результате тайфуна "Тапа" в Японии пострадали 30 человек.

Шоу-бизнес Тимати выступил на 13-летии «золотой девочки» Тони Худяковой Тоня пригласила на праздник своих близких друзей, а на сцене выступил Тимати. Тоня Худякова — яркая представительница золотой молодежи.

Футбол Манчестер Сити — Уотфорд 8:0 В рамках 6-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на домашнем стадионе принимает «Уотфорд».

Общество Старейший туроператор мира Thomas Cook объявил о ликвидации Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сообщил, что у британского правительства есть план вернуть домой 160 тыс. путешественников из страны, застрявших по всему миру из-за ликвидации Thomas Cook.