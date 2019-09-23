Футбол

Газета.RuГазета.RuЭкс-наставник «Динамо» выразил недовольство растратой огромных денег

Бывший главный тренер и московского "Динамо" Андрей Кобелев поделился мнением о немецком новичке Максимилиане Филиппе.
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Экс-наставник «Динамо» выразил недовольство растратой огромных денег

Газета.Ru01:08

Андрей Кобелев: «„Динамо“ выкинуло 20 миллионов евро на ветер. Филипп ходит по полю пешком»

Спорт-Экспресс00:15
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Российский футбольный клуб из Москвы. Один из двух клубов, принимавший участие во всех чемпионатах высшего дивизиона СССР. До 2016 года участвовал также во всех чемпионатах России в высшем дивизионе, но по итогам сезона 2015/16 впервые его покинул.
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