Футбол
Газета.RuЭкс-наставник «Динамо» выразил недовольство растратой огромных денег
Бывший главный тренер и московского "Динамо" Андрей Кобелев поделился мнением о немецком новичке Максимилиане Филиппе.
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Шоу-бизнес
Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк
РИА Новости вчера в 19:16
Армия и оружие
Генерал США пожаловался на действия России в Черном море
Действия России, затрудняющей проведение учений стран НАТО и Украины в Черном море, вызывают обеспокоенность США и их союзников.
РБК 01:27
Общество
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости 20 сентября в 08:22
Кино
Лидером российского проката стал фильм «Тайна печати дракона»
Ранее iReactor сообщал, что Джеки Чан принес свои извинения российским фанатам за то, что не смог приехать в Москву на премьеру российско-китайского фильма «Тайна печати дракона».
iReactor вчера в 19:46
Кино
«Чернобыль» получил премию «Эмми» как лучший мини-сериал
«Чернобыль» удостоен премии как лучший мини-сериал (Крэйг Мэйзин, Джейн Фезерстоун и Кэролин Штраусс), за режиссуру мини-сериала или фильма (Йохан Ренк) и сценарий мини-сериала или фильма (Крэйг Мэйзин).
Известия вчера в 22:30
Религия
РПЦ назвала недопустимым бить детей за мат по совету священника
Газета.Ru вчера в 12:25
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В Сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений "Центр-2019".
РИА Новости вчера в 21:11
Космос
Китай вывел на орбиту два спутника навигационной системы Beidou
Китай отправил на орбиту два спутника Beidou-3.
Росбалт вчера в 23:14
Происшествия
Убившего подругу студента опознали на улице по окровавленной одежде
Lenta.ru вчера в 17:29
Происшествия
В Киеве загорелись девять заполненных бензовозов
В Киеве на автостоянке загорелись девять цистерн с топливом.
Lenta.ru вчера в 20:15
Футбол
Хохлов намекнул на уход с поста главного тренера «Динамо»
Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов не стал исключать своего ухода из столичного клуба.
Российская газета вчера в 09:45
Происшествия
Ребенок погиб при пожаре в жилом доме в Иркутске
Один ребенок погиб, второй пострадал при пожаре в четырехэтажном жилом доме в Иркутске.
Известия 00:26
Экономика
Названы регионы с наибольшим ростом зарплат
Эксперты подсчитали, в каких российских регионах в первом полугодии больше всего выросли зарплаты.
Известия вчера в 17:40
Шоу-бизнес
Полина Гагарина лежит под капельницей
Гагарина сообщает своим подписчикам, что занемогла 16 сентября, и объявила об отмене выступлений в связи с больным горлом.
Петербургский дневник вчера в 22:28
Хоккей
Овечкин встретился с Руни и получил подарок от футболиста
Чемпионат вчера в 23:20
Политика
Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.
Газета.Ru вчера в 19:54
Космос
Решено создать вместо двух версий корабля «Орел» одну универсальную
Взгляд.ру вчера в 20:40
Автоспорт
Райкконен объяснил столкновение с Квятом
Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал эпизод со столкновением с гонщиком «Торо Россо» Даниилом Квятом на Гран-при Сингапура.
Sportbox.RU вчера в 18:04
Политика
В США двух человек задержали у секретной «Зоны 51»
В июле около двух миллионов человек записались в фейсбуке на "штурм" американской военной базы "Зона 51", чтобы подтвердить легенду о том, что там спрятаны свидетельства посещения Земли инопланетянами или даже сами пришельцы.
РИА Новости 20 сентября в 11:46
Политика
Independent: Власти Китая уничтожают мечети и минареты
Мечети и минареты в китайских провинциях Внутренняя Монголия, Хэньань, Нинся и Ганьсу подверглись уничтожению по решению властей КНР.
Евразия Daily вчера в 09:58
Фигурное катание
Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.
РБК 21 сентября в 08:19
Экономика
В США рассмотрят возможность открытия представительства в Татарстане
Американская торговая палата (АТП) рассматривает возможность открыть представительство в Казани.
Известия вчера в 13:00
Армия и оружие
В Китае порассуждали о способности С-500 сбивать метеориты
Российские зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей» являются самыми передовыми в российском арсенале и претендуют за звание лучших в мире, пишет китайское издание Sina.
Известия вчера в 19:10
Происшествия
Власти Индонезии перечислили 100 причин крушения Boeing 737 MAX
Власти Индонезии составили перечень причин, которые привели к катастрофе Boeing 737 MAX в октябре 2018 года, сообщает Wall Street Journal.
РБК вчера в 19:20
Общество
30 человек пострадали от тайфуна в Японии
По данным телекомпании NHK, в результате тайфуна "Тапа" в Японии пострадали 30 человек.
Московский Комсомолец вчера в 21:21
Шоу-бизнес
Тимати выступил на 13-летии «золотой девочки» Тони Худяковой
Тоня пригласила на праздник своих близких друзей, а на сцене выступил Тимати. Тоня Худякова — яркая представительница золотой молодежи.
Woman.ru вчера в 08:54
Кино
В Уфе состоялся показ фильма «Сестрёнка»
UfacityNews.ru 00:15
Футбол
Манчестер Сити — Уотфорд 8:0
В рамках 6-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на домашнем стадионе принимает «Уотфорд».
Metaratings 21 сентября в 10:22
Общество
Старейший туроператор мира Thomas Cook объявил о ликвидации
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сообщил, что у британского правительства есть план вернуть домой 160 тыс. путешественников из страны, застрявших по всему миру из-за ликвидации Thomas Cook.
Интерфакс 00:58
Политика
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
В эфире программы "60 минут" телеведущая Ольга Скабеева жестко ответила украинской журналистке Янине Соколовской, которая заявила, что Украина ждет, когда мимо нее проплывет "труп" России.
Газета.Ru 21 сентября в 10:36