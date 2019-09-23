Футбол
Газета.RuЭкс-наставник «Динамо» выразил недовольство растратой огромных денег
Бывший главный тренер и московского "Динамо" Андрей Кобелев поделился мнением о немецком новичке Максимилиане Филиппе.
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Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском 04:12
Политика
В команде Зеленского рассказали о видении особого статуса Донбасса
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что украинская власть не намерена идти на федерализацию страны ради возвращения Донбасса.
Lenta.ru 05:33
Интернет
Названы самые небезопасные пароли
Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.
РИА Новости вчера в 20:49
Политика
Шпиона Смоленкова объявили в розыск
Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести.
Lenta.ru 05:44
Авто
Правила расчета транспортного налога изменились в РФ
Новые правила расчета транспортного налога начали действовать в РФ, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС).
Политическая Экспертиза 05:05
Общество
Старейший британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
В контролируемом Thomas Cook туроператором «Интерусит» заверили, что банкротство старейшего британского туроператора не скажется на работе российской компании.
Коммерсантъ вчера в 22:27
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Происшествия
Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.
BFM.ru 21 сентября в 23:32
Происшествия
Главной угрозой для российских детей оказались их же родственники
В России более 80 процентов преступлений против детей до 18 лет совершаются родственниками и близкими людьми, половина из них — в состоянии алкогольного опьянения взрослых.
Lenta.ru 05:58
Политика
Шойгу ответил на заявления Кудрина о больших расходах на оборону
Министр обороны России Сергей Шойгу возразил председателю Счетной палаты Алексею Кудрину на его слова о том, что Россия тратит на оборону и содержание армии недопустимо огромные средства.
Газета.Ru вчера в 10:16
Здоровье
В Челябинской области медики скорой помощи оказались на грани бунта
Коллективное обращение с требованием объяснить падение зарплаты написали водители и фельдшеры скорой помощи Саткинского района на имя главного врача.
Красная весна 20 сентября в 16:42
Политика
В кабмине назвали преждевременными сообщения о сокращении госслужащих
Правительство не принимало окончательного решения о сокращении числа госслужащих, поэтому прозвучавшие в Минфине заявления об этом преждевременны.
РБК 06:02
Происшествия
В Польше произошла утечка нефти из трубопровода «Дружба»
Утечка нефти из польского участка трубопровода "Дружба" произошла в районе города Воломин в Мазовецком воеводстве республики.
ТАСС 03:26
Футбол
Президент «Урала»: «Вчера прочитал, что «Спартак» заберет Парфенова. Как они могут его забрать?»
С «Уралом» никаких контактов не было, а слухи мы не комментируем. Вчера прочитал, что «Спартак» заберет Парфенова.
Sport24.ru 05:05
Общество
В Екатеринбурге в 2020 году планируют переложить 100 км теплосетей
Порядка 100 км теплосетей и 50 км сетей водоснабжения запланировано переложить в 2020 году в Екатеринбурге.
REGNUM 05:55
Политика
Иран отпустил британский танкер Stena Impero
Танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом, 19 июля был задержан в Ормузском проливе. На его борту находились 23 моряка.
Вести.Ru 05:26
Политика
Путин назвал борьбу с раком приоритетом российского здравоохранения
Путин отметил, что сейчас заболевания, связанные со злокачественными образованиями, — вызов для всего человечества.
РБК 04:38
Общество
Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч
Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru вчера в 11:29
Происшествия
Девять человек погибли в ДТП в Житомирской области Украины
Девять человек погибли и 10 попали в больницы в результате ДТП в Житомирской области Украины.
Известия 02:48
Общество
Со вторника москвичей ждет ясная погода
Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.
Российская газета вчера в 05:03
Армия и оружие
В Совфеде объяснили слова генерала США о действиях РФ в Черном море
Ранее американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия "блокирует учения НАТО".
РИА Новости 04:13
Экономика
АСВ проведет серию аукционов по продаже имущества банка «Югра»
Торги пройдут в форме очных и заочных электронных аукционов на право приобретения имущества банка.
Znak.com 03:34
Общество
Разрешение Дании позволит закончить «Северный поток-2» к Новому году
Согласие Копенгагена на прокладку трубопровода "Северный поток-2" в своих водах даст возможность строителям закончить работы, не выбиваясь из графика.
Утро.ru 05:31
Политика
Путин распорядился профинансировать модернизацию армии Абхазии
Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Абхазии.
Известия 02:54
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец вчера в 02:00
Кино
Вышел первый трейлер фильма Юрия Быкова «Сторож»
Афиша Daily 05:00
Происшествия
В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину
В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.
Российская газета 02:23
Гаджеты
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD
Телевизором 8K Ultra HD может считаться устройство с экраном разрешением не менее 33 Мп (не менее 7680 x 4320 пикселей) с соотношением сторон экрана 16:9, поддерживающее частоты обновления 24, 30 и 60 к/с, 10-битное представление цвета и цветовое пространство ITU-R BT.2100, ключевые функции HDR и защиту контента уровня HDCP 2.2.
iXBT.com 01:50
Финансы
Рост деловой активности в еврозоне замедлился до минимума с 2013 года
Сводный PMI Германии, крупнейшей экономики блока, в сентябре упал с 51,7 до 49,1 пункта, опустившись ниже 50 пунктов впервые с апреля 2013 г. Рост активности в сфере услуг продолжился, но был минимальным за девять месяцев.
Вести.Финанс 04:36
Шоу-бизнес
Стало известно о прекращении лечения Заворотнюк
21 сентября стало известно, что актриса перенесла вторую операцию, после которой появилась надежда на ее выздоровление.
Lenta.ru вчера в 22:30