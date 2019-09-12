Футбол
Газета.RuЭкс-наставник «Зенита» Виллаш-Боаш хочет стать президентом «Порту»
Думаю, что остановлюсь в возрасте 45 лет. У меня есть и другие амбиции футболе, а также небольшая мечта — однажды стать президентом "Порту", — рассказал Виллаш-Боаш. Помимо "Зенита", "Порту" и "Марселя", Виллаш-Боаш работал с английскими "Челси" и "Тоттенхжэмом", а также с китайским "Шанхай СИПГ".
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Автоматически обработаны 6993 источника, обновлено в 05:51, Вашингтон
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