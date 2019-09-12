Думаю, что остановлюсь в возрасте 45 лет. У меня есть и другие амбиции футболе, а также небольшая мечта — однажды стать президентом "Порту", — рассказал Виллаш-Боаш. Помимо "Зенита", "Порту" и "Марселя", Виллаш-Боаш работал с английскими "Челси" и "Тоттенхжэмом", а также с китайским "Шанхай СИПГ".

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Общество «Ведомости» узнали о планах «ВКонтакте» отсеивать пиратские книги Социальная сеть "ВКонтакте" планирует внедрить систему, блокирующую загрузку пиратских копий книг на свой сайт.