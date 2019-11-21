Футбол
Soccer.ruЭкс-наставник сборной Испании: «Моя совесть чиста»
Экс-наставник сборной Испании Роберт Морено заявил, что был рад возглавлять "красную фурию".Я хочу поблагодарить всех за поддержку. Мне пришлось возглавить команду в экстремальной ситуации.
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«Моя совесть чиста, невозможно угодить всем». Огненное заявление бывшего главного тренера сборной Испании
Спорт-Экспрессвчера в 14:18
Роберт Морено — об увольнении с поста главного тренера сборной Испании: «Моя совесть чиста»
Sportbox.RUвчера в 15:10
Морено — об уходе из сборной Испании: моя совесть чиста, невозможно угодить всем
Чемпионатвчера в 14:20
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США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»
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В США объявили номинантов на премию «Грэмми»
Транспорт
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В городах России образовались очереди за справками для водителей
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