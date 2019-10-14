Дочерняя компания Китайской национальной химико-инженерной строительной корпорации (CNCEC) China National Chemical Engineering №7 Construction Company Limited построит недалеко от берега Финского залива газоперерабатывающий завод, сообщает «Синьхуа».

Экс-партнер Ротенберга построит с Китаем завод у Финского залива

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