Экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров специально для РИА Новости снял видеоэкскурсию по аэропорту Мариуполя, в том числе по помещениям тайной тюрьмы-"библиотеки", в которой в 2014-2015 годах содержались сторонники ДНР и ополченцы.