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Экс-подполковник СБУ Прозоров показал тайную тюрьму-«библиотеку» в аэропорту Мариуполя

Экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров специально для РИА Новости снял видеоэкскурсию по аэропорту Мариуполя, в том числе по помещениям тайной тюрьмы-"библиотеки", в которой в 2014-2015 годах содержались сторонники ДНР и ополченцы.
РИА Новости
В зале вылета в 2014 году базировался личный состав батальона "Днепр" из Днепропетровска.
РИА Новости
Помещение тюрьмы располагалась с правого бока терминала аэропорта со стороны входа в ресторан, холодильники которого использовались как камеры, сообщает издание
 РИА Новости.
Военное дело
Сам ресторан находился на втором этаже терминала, а на первом этаже располагались холодильники, которые использовались как камеры.
РИА Новости

Подробнее о событии

Экс-подполковник СБУ рассказал о тайной тюрьме в аэропорту Мариуполя
Национальная служба новостей23:48
Экс-подполковник СБУ показал на видео тайную тюрьму в аэропорту Мариуполя
Телеканал 360°01:26
Подполковник СБУ Прозоров показал тайную тюрьму в аэропорту Мариуполя
Pravda.Ru00:58
Обнародованы видеокадры тайной тюрьмы в аэропорту Мариуполя
REGNUM00:48
Экс-офицер СБУ Прозоров показал тайную тюрьму для сторонников ДНР в аэропорту Мариуполя
Lenta.ru01:52
Экс-подполковник СБУ Прозоров рассказал о секретной тюрьме в аэропорту Мариуполя
News.ru23:35
Экс-подполковник СБУ Прозоров показал тайную тюрьму-«библиотеку» в аэропорту Мариуполя
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