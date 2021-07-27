Экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил РИА Новости, что готов дать свидетельские показания по иску Москвы против Киева в ЕСПЧ. Ранее Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Страсбургский суд.
Россия заняла второе место по дешевизне бензина Аи-95 среди 32 стран Европы, а по его доступности для населения расположилась на 16-м месте, об этом свидетельствуют результаты исследования экспертов РИА Рейтинг*.
Эгоистические рекомендации канцлера Австрии Себастьяна Курца для афганских беженцев удивили правительство Турции, заявил 26 июля официальный представитель турецкого министерства иностранных дел Танжу Бильгич.