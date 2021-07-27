Цена литра бензина Аи-92 в России за неделю выросла на 7 копеек

Средние розничные цены на бензин марки Аи-92 в России с 19 по 23 июля 2021 года увеличились на 7 копеек по сравнению с предыдущей неделей и составили 45,86 рубля за литр.