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Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил о готовности выступить в ЕСПЧ по иску России

Экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил РИА Новости, что готов дать свидетельские показания по иску Москвы против Киева в ЕСПЧ.
РИА Новости
Россия ранее подала в Страсбургский суд межгосударственную жалобу, в которой обвиняет Украину в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод.
News.ru
В 2014-2015 годах Прозоров совершил несколько командировок в Донбасс.
RT на русском
Жалоба касается событий, последовавших "за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года".
РИА Новости

С чего всё началось

Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил о готовности выступить в ЕСПЧ по иску России

Экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил РИА Новости, что готов дать свидетельские показания по иску Москвы против Киева в ЕСПЧ. Ранее Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Страсбургский суд.
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Бывший подполковник СБУ заявил о готовности выступить в ЕСПЧ по иску России

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Бывший подполковник СБУ заявил о готовности выступить в ЕСПЧ по иску России

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Экс-подполковник СБУ заявил о готовности выступить в ЕСПЧ по иску России

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Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил о готовности выступить в ЕСПЧ по иску России

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