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Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил о готовности выступить в ЕСПЧ по иску России

Экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил РИА Новости, что готов дать свидетельские показания по иску Москвы против Киева в ЕСПЧ.
РИА Новости
Москва обвинила Киев в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод.
Московский Комсомолец
В 2014-2015 годах Прозоров совершил несколько командировок в Донбасс.
RT на русском
Жалоба касается событий, последовавших "за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года".
РИА Новости

С чего всё началось

Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил о готовности выступить в ЕСПЧ по иску России

Экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил РИА Новости, что готов дать свидетельские показания по иску Москвы против Киева в ЕСПЧ. Ранее Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Страсбургский суд.
РИА Новости20:10

Подробнее о событии

Бывший подполковник СБУ заявил о готовности выступить в ЕСПЧ по иску России

Коммерсантъ21:39

Бывший подполковник СБ Украины готов выступить в ЕСПЧ по иску России

ФАН21:07

Подполковник СБУ даст показания по иску России в ЕСПЧ

Телеканал 360°20:46

Бывший подполковник СБУ заявил о готовности выступить в ЕСПЧ по иску России

Lenta.ru20:55

Бывший украинский силовик готов выступить в ЕСПЧ против Киева

URA.Ru20:39

Экс-подполковник СБУ заявил о готовности выступить в ЕСПЧ по иску России

RT на русском20:30

Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил о готовности выступить в ЕСПЧ по иску России

РИА Новости20:10
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