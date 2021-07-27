Экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил РИА Новости, что готов дать свидетельские показания по иску Москвы против Киева в ЕСПЧ. Ранее Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Страсбургский суд.
Ученые утверждают, что в будущем исследования с участием змей позволят гораздо точнее определить экологические последствия ядерной катастрофы и воздействие радиации на окружающую среду и живые организмы.
Сдвиг направлен на сокращение производства электроэнергии на СПГ примерно наполовину в этом десятилетии, что вызовет потрясения для японских коммунальных предприятий, а также поставщиков из Австралии в Катар и США.