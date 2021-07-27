План Японии по сокращению импорта СПГ встряхивает энергетическую отрасль страны

Сдвиг направлен на сокращение производства электроэнергии на СПГ примерно наполовину в этом десятилетии, что вызовет потрясения для японских коммунальных предприятий, а также поставщиков из Австралии в Катар и США.