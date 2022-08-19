Поисковые системы должны будут маркировать ресурсы Telegram, Tiktok, Zoom, Discord и Pinterest как нарушителей законодательства РФ в связи с неудалением этими IT-компаниями запрещенного контента и невыполнением требований закона о "приземлении", говорится в сообщении Роскомнадзора (РКН).
«По сравнению с традиционными пластмассами наш новый надмолекулярный пластик умнее, поскольку не только сохраняет высокую механическую прочность, но и получает динамические и обратимые свойства, которые делают этот материал самовосстанавливающимся и многоразовым», - пояснил руководитель проекта Юй Цзинцзин.
Италии следует отказаться от российского газа прежде, чем Россия может принять решение о прекращении его поставок в страну, заявил бывший премьер, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони в интервью газете Foglio.