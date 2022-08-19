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Экс-подразделение McKinsey в РФ поменяет название на «Яков и партнеры»

Бывшее российское подразделение американской консалтинговой фирмы McKinsey & Company, весной 2022 года перешедшее в собственность российского менеджмента, меняет название на "Яков и партнеры".
Интерфакс
McKinsey в мае продала российский бизнес местным управляющим партнерам.
Forbes
На первом этапе компания «Яков и партнеры» будет фокусироваться на проектах в технологическом секторе, сфере банковских услуг, сельского хозяйства, розничной торговли и в добывающих отраслях.
Коммерсантъ
Полноценный запуск бренда, включая обновленный сайт, соцсети и брендинг, будет происходить в несколько этапов и завершится до конца года.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Партнеры бывшего российского подразделения McKinsey объявили о смене названия
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