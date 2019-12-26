Происшествия
Газета.RuЭкс-полицейские из Уфы получили сроки за изнасилование дознавательницы
Уточняется, что экс-начальнику ОМВД России по Уфимскому району Эдуарду Матвееву по совокупности преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера), а также по п. "а" ч. 2 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование") назначено лишение свободы сроком в 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Читать в источнике
Оценить576
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 07:22, Ашберн
Шоу-бизнес
Певица Пелагея разводится с хоккеистом Телегиным
Певица Пелагея решила развестись с супругом. О расторжении брака с хоккеистом сборной России Иваном Телегиным артистка сообщила в Instagram.
Происшествия
В Петербурге локализовали пожар в квартире шестиэтажного дома
Пожар в Петроградском районе Петербурга, где огонь из квартиры на верхнем этаже перекинулся на чердак и кровлю, локализован, его площадь, по уточненным данным, составила 53 квадратных метра, сообщает городское управление МЧС РФ.
Политика
Россия и Украина начали в Вене переговоры по газу
В Вене начались переговоры России и Украины по газу, сообщает ТАСС со ссылкой на «Газпром».
Политика
Песков рассказал о мощностях для строительства «Северного потока-2»
Есть определенные мощности, которые позволяют надеяться, что завершить строительство газопровода «Северный поток-2» удастся в обозримой перспективе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общество
Учительница из Испании преподала анатомию на своем теле
В Испании учительница шокировала детей необычным уроком анатомии. Она преподавала занятие на своем теле.
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на чемпионате России
Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли ритм-танец на чемпионате России по фигурному катанию.
Биатлон
Алексей Слепов выиграл спринт на «Ижевской винтовке»
Биатлонист Алексей Слепов стал лучшим в спринте на "Ижевской винтовке".
Происшествия
СК провел обыск в доме корреспондента «Новой газеты»
Сотрудники следственного комитета России по Краснодарскому краю провели обыски в квартире корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой.
Авто
Пикап Rivian получил режим танка для разворота на месте
Выполнять «танковый поворот» электрическому пикапу RT1 позволяют четыре независимых моторчика в колесах, которые по команде электроники автоматически делятся на «оси» и крутятся в разные стороны.
Политика
Аксенов увидел плюс в уголовном деле о поездах на Крымском мосту
Происшествия
«Новая газета» и E1: екатеринбургские спортсмены, разгонявшие протестующих против храма, участвовали в переделе похоронного бизнеса
Екатеринбургские спортсмены, которые разгоняли протестующих против строительства храма в сквере, также участвовали в переделе похоронного бизнеса в Сысерти.
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала огромный беременный живот
На снимке в Инстаграм-аккаунте Александры артистка запечатлена с обнажённым беременным животом.
Политика
Кремль прокомментировал слова Эрдогана о бойцах ЧВК «Вагнер» в Ливии
В среду, 25 декабря, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в боях в Ливии участвуют около 2000 наемников российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».
Происшествия
80-летний журналист из России задержал грабителя в центре Лондона
Российский 80-летний журналист в центре Лондона задержал вора, пытавшегося его ограбить.
Интернет
«Одноклассники» запустили определитель номера
В мобильном приложении "Одноклассники" появился автоматический определитель номера.
Политика
На митинг в поддержку «Маруси Звиробой» собрались чуть меньше 30 человек
Под стенами ГБР сегодня собрались все сторонники Маруси, а именно порядка 20-40 человек (включая журналистов).
Политика
Голикова объяснила, почему 31 декабря не стал выходным днем
В этом году 31 декабря в России не стал выходным днем, потому что для принятия подобных решений необходимы более длительные сроки, установленные трудовым законодательством.
Наука
Зрелость сыра с дырками научились определять автоматически
Общество
Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
Происшествия
Курсант вуза МВД задержал в московском метро женщину с ножом
Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Евгений Волков в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине и попыталась скрыться.
Общество
Кудрин отметил участие Путина в спасении экономики РФ
Решение президента России Владимира Путина о создании резервных фондов РФ спасло российскую экономику десять лет назад.
Наука
Северный магнитный полюс быстро смещается к Сибири
Политика
Путин призвал работодателей больше думать о сельских жителях
Работодатели должны больше думать о сельских жителях, которые обеспечивают успехи сельхозпредприятий и двигают отрасль вперед, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам развития агропромышленного комплекса.
Общество
Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне
Основное нововведение касается того, что россияне смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер прямо в автосалоне.
Экономика
Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе кабмина.
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил основные признаки гриппа
Роспотребнадзор в четверг опубликовал список основных признаков гриппа, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Политика
Журналист с Украины предложил отстать от Крыма и Донбасса
Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон призвал Незалежную отстать от Крыма и Донбасса. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».
Кино
Россиянам впервые покажут «Иронию судьбы» в новом формате
Телеканал "Россия" покажет отреставрированную версию фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или с легким паром !".