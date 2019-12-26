Происшествия

Газета.RuГазета.RuЭкс-полицейские из Уфы получили сроки за изнасилование дознавательницы

Уточняется, что экс-начальнику ОМВД России по Уфимскому району Эдуарду Матвееву по совокупности преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера), а также по п. "а" ч. 2 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование") назначено лишение свободы сроком в 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
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