Происшествия
REGNUMЭкс-полицейский Уметбаев извинился перед Иваном Голуновым
Как сообщало ИА REGNUM, Уметбаев и ещё четверо экс-сотрудников полиции обвиняются в превышении должностных полномочий в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
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с чего всё началось
В Мосгорсуде бывший сотрудник УВД по Западному округу Москвы Максим Уметбаев извинился перед журналистом "Медузы" Иваном Голуновым за то, что ударил его при конвоировании в начале июня 2019 года.Интерфакс05:14
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