В Мосгорсуде бывший сотрудник УВД по Западному округу Москвы Максим Уметбаев извинился перед журналистом "Медузы" Иваном Голуновым за то, что ударил его при конвоировании в начале июня 2019 года.

с чего всё началось

Как сообщало ИА REGNUM, Уметбаев и ещё четверо экс-сотрудников полиции обвиняются в превышении должностных полномочий в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Политика Госдума одобрила поправки в конституцию Госдума во втором — основном — чтении приняла законопроект о поправках к Конституции РФ.

Общество Таиланд ужесточил правила въезда для россиян Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.

Экономика АКРА предупредило о повышенной вероятности финансового кризиса В методологии АКРА переход индекса выше отметки 2,5 пункта означает повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно является предвестником перехода в фазу кризиса.

Происшествия Четверо военнослужащих пострадали от взрыва в Подмосковье Четыре человека пострадали при взрыве в воинской части в Подмосковье, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи.

Политика Эрдоган пригрозил Сирии ударом из-за нарушения перемирия в Идлибе Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что нанесет еще более мощный удар, чем ранее, если Дамаск не перестанет нарушать режим тишины в Идлибе.

Происшествия Адвокат Голунова сообщил об уничтожении видеозаписи задержания «Всё, что уже можно было уничтожить, — уничтожено, в том числе видеозапись, которая велась Феофановым и Уметбаевым при задержании Голунова», — приводит ТАСС слова защитника.

Политика Совфед одобрил закон о гражданстве для украинцев без экзамена Гражданам Белоруссии и Украины, которые свободно владеют русским языком и постоянно проживают на территории России, не нужно будет проходить собеседование для признания носителем языка.

Общество Меркель предрекла заражение коронавирусом большей части населения Канцлер Германии Ангела Меркель предрекла, что большая часть населения заразится коронавирусом, если страны Европы не предпримут меры по борьбе с эпидемией.

Авто Hyundai анонсировала новую Elantra Компания Hyundai опубликовала первые официальные тизеры седана Elantra нового поколения.

Политика Ермак и Козак прибыли в Минск для переговоров по Донбассу Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак и глава офиса президента Украины Андрей Ермак принимают участие во встрече Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ), которая проходит 11 марта в Минске, рассказали два источника РБК, знакомых с ходом заседания.

Шоу-бизнес Самойлова впервые заговорила после скандала с Джиганом Модель поддержали звезды шоу-бизнеса Блогер и супруга популярного исполнителя Джигана, Оксана Самойлова, почти три дня не выходила на связь со своими подписчиками.

Политика Путин прокомментировал ситуацию на мировых рынках Глава государства отметил, что есть все шансы, чтобы ключевые отрасли производства России вышли из нынешней экономической ситуации окрепшими и конкурентными.