Происшествия

REGNUMREGNUMЭкс-полицейский Уметбаев извинился перед Иваном Голуновым

Как сообщало ИА REGNUM, Уметбаев и ещё четверо экс-сотрудников полиции обвиняются в превышении должностных полномочий в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Читать в источнике
Комментировать63
с чего всё началось

Бывший полицейский в суде извинился перед Голуновым

В Мосгорсуде бывший сотрудник УВД по Западному округу Москвы Максим Уметбаев извинился перед журналистом "Медузы" Иваном Голуновым за то, что ударил его при конвоировании в начале июня 2019 года.
Интерфакс05:14

Подробнее о событии

Ударивший Голунова полицейский извинился в суде

Lenta.ru05:27

Экс-полицейский Уметбаев извинился перед Голуновым в суде

RT на русском05:00

Экс-полицейский извинился перед Голуновым и готов пройти детектор лжи

РИА Новости05:17

Бывший полицейский в суде извинился перед Голуновым

Интерфакс05:14

Бывший полицейский извинился перед Иваном Голуновым в суде

Ведомости05:11

Ударивший журналиста Голунова экс-полицейский извинился перед ним

РБК05:19

Ударивший Голунова экс-полицейский Уметбаев в суде извинился перед ним

ТАСС04:56
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 08:02, Ашберн
Спорт

Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира

Газета.Ru вчера в 17:32
Политика

Госдума одобрила поправки в конституцию

Госдума во втором — основном — чтении приняла законопроект о поправках к Конституции РФ.
BFM.ru вчера в 09:49
Шоу-бизнес

Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции

13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
SM News 01:00
Происшествия

В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом

В результате ДТП четыре человека погибли и еще пятеро были госпитализированы, сообщает "Интерфакс".
Российская газета вчера в 23:24
Общество

Таиланд ужесточил правила въезда для россиян

Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Lenta.ru 04:42
Экономика

АКРА предупредило о повышенной вероятности финансового кризиса

В методологии АКРА переход индекса выше отметки 2,5 пункта означает повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно является предвестником перехода в фазу кризиса.
Российская газета 04:32
Общество

Харви Вайнштейн предлагал убить Дженнифер Энистон

Газета.Ru 07:29
Музыка

Little Big представит песню для «Евровидения» уже в четверг

АБН вчера в 09:50
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова рассказала, за что уволила первую няню своего сына

OAnews 07:40
Космос

Дефектные детали нашли на двух ракетах «Протон-М»

Эхо Москвы вчера в 21:16
Происшествия

Четверо военнослужащих пострадали от взрыва в Подмосковье

Четыре человека пострадали при взрыве в воинской части в Подмосковье, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи.
Интерфакс 07:28
Происшествия

В Москве пассажиров высадили из поезда метро для проверки состава

В пресс-службе уточнили, что на станции "Достоевская" высадили пассажиров поезда, следующего в сторону "Селигерской", состав убрали с линии для проверки.
РИА Новости 07:39
Политика

Эрдоган пригрозил Сирии ударом из-за нарушения перемирия в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что нанесет еще более мощный удар, чем ранее, если Дамаск не перестанет нарушать режим тишины в Идлибе.
РИА Новости 05:16
Армия и оружие

Минобороны Украины признало, что армия не сможет быстро перейти на стандарты НАТО

ФАН 07:18
Шоу-бизнес

Рита Дакота отпраздновала день рождения с новым парнем и Соколовским

На вечеринке был не только новый парень певицы Федор, но и бывший муж Влад Соколовский.
Uznayvse.ru вчера в 05:03
Происшествия

Адвокат Голунова сообщил об уничтожении видеозаписи задержания

«Всё, что уже можно было уничтожить, — уничтожено, в том числе видеозапись, которая велась Феофановым и Уметбаевым при задержании Голунова», — приводит ТАСС слова защитника.
Известия 07:29
Политика

Совфед одобрил закон о гражданстве для украинцев без экзамена

Гражданам Белоруссии и Украины, которые свободно владеют русским языком и постоянно проживают на территории России, не нужно будет проходить собеседование для признания носителем языка.
РБК 07:45
Футбол

Матч Молдавия – Россия пройдет без зрителей

Бомбардир.ру 06:52
Общество

Меркель предрекла заражение коронавирусом большей части населения

Канцлер Германии Ангела Меркель предрекла, что большая часть населения заразится коронавирусом, если страны Европы не предпримут меры по борьбе с эпидемией.
Lenta.ru 07:16
Авто

Hyundai анонсировала новую Elantra

Компания Hyundai опубликовала первые официальные тизеры седана Elantra нового поколения.
110km.ru 04:56
Финансы

Эксперт: ЦБ может вернуться к повышению ключевой ставки, банковские депозиты станут выгоднее

В декабре 2014 во время валютного кризиса ЦБ например, поднял ставку с 9 до 17,5 процентов.
Комсомольская правда 09 марта в 09:05
Космос

Ученые нашли жизнь на Марсе

Инвест-Форсайт 08 марта в 15:24
Политика

Ермак и Козак прибыли в Минск для переговоров по Донбассу

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак и глава офиса президента Украины Андрей Ермак принимают участие во встрече Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ), которая проходит 11 марта в Минске, рассказали два источника РБК, знакомых с ходом заседания.
РБК 07:12
Шоу-бизнес

Самойлова впервые заговорила после скандала с Джиганом

Модель поддержали звезды шоу-бизнеса Блогер и супруга популярного исполнителя Джигана, Оксана Самойлова, почти три дня не выходила на связь со своими подписчиками.
WomanHit.ru 03:27
Энергетика

Саудовская Аравия увеличит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки

Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco увеличит предельные производственные мощности по добыче нефти на 1 млн баррелей в сутки.
РБК 05:03
Политика

Путин прокомментировал ситуацию на мировых рынках

Глава государства отметил, что есть все шансы, чтобы ключевые отрасли производства России вышли из нынешней экономической ситуации окрепшими и конкурентными.
BFM.ru 06:22
Общество

В Раде сообщили о трехнедельном тотальном карантине на Украине

Правительство Украины введет карантин с 12 марта по 3 апреля, в стране будут закрыты образовательные учреждения и отменены массовые мероприятия численностью более 200 человек.
Интерфакс 07:39
Общество

Билли Айлиш разделась, чтобы высказаться против бодишейминга

РБК 07:14
Энергетика

В Минфине спрогнозировали неизменность цен на бензин в России

Обвал нефтяных котировок не повлияет на стоимость бензина в России. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов, передает ТАСС.
РБК 03:51
Религия

РПЦ намерена сформировать позицию о коронавирусе

У Церкви есть некий опыт работы в таких условиях, — цитирует патриарха РИА Новости.
News.ru 07:33
Как работают Яндекс.Новости?
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
Главное