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Телеканал 360°
Телеканал 360°

Экс-полицейский попросил возобновить дело против Голунова

Сегодня сообщалось, что суд отменил постановление о продлении ареста полицейским, обвиняемым по делу Ивана Голунова, которых освободят из-под стражи 2 августа. Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали летом прошлого года якобы из-за сбыта наркотиков.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Основной фигурант дела Голунова просит прокуратуру возобновить дело против журналиста

Основной фигурант по делу журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова Игорь Ляховец пишет обращение в Генпрокуратуру с просьбой способствовать возобновлению уголовного дела в отношении журналиста.
ТАССвчера в 10:50
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Арестованный экс-полицейский Игорь Ляховец призвал возобновить дело журналиста Ивана Голунова

Эхо Москвы22:06
Интерфакс

Предполагаемый организатор задержания Голунова попросил возобновить дело журналиста

Интерфаксвчера в 10:53
РИА Новости

Арестованный экс-полицейский хочет возобновления дела Голунова

РИА Новостивчера в 11:47
Газета.Ru

Иван Голунов удивился просьбе экс-полицейского возобновить дело против него

Газета.Ruвчера в 11:45
Московский Комсомолец

Экс-полицейский потребовал возобновить дело против Голунова

Московский Комсомолецвчера в 11:08
RT на русском

Арестованный экс-полицейский намерен просить возобновить дело Голунова

RT на русскомвчера в 12:00
ТАСС

Основной фигурант дела Голунова просит прокуратуру возобновить дело против журналиста

ТАССвчера в 10:50

Засуха может погубить сельскохозяйственные культуры в пяти регионах

"Из-за засухи и суховеев прогнозируется дальнейшее увеличение площадей гибели сельскохозяйственных и кормовых культур на территории Астраханской, Челябинской, Омской, Новосибирской областей и Алтайского края", - говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.
РИА Новости20:20
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Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБКвчера в 07:36
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Евро может вытеснить доллар из главной мировой резервной валюты

Как только лидеры ЕС, 21 июля, договорились о плане спасения экономики Европы, это может ударить по доллару как главной мировой резервной валюты, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитическте агентства Credit Agricole и Mizuho International Plc.
Ёлдашвчера в 13:30

В Нижнем Новгороде не нашли источник сильного запаха газа

Спасатели и сотрудники Роспотребнадзора Нижегородской области не нашли источник запаха газа, на который жаловались жители Нижнего Новгорода в воскресенье, проверкой займется прокуратура, сообщает ГУ МЧС по региону по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости20 июля в 14:20
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