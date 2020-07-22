Экс-полицейский попросил возобновить дело против Голунова
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Сегодня сообщалось, что суд отменил постановление о продлении ареста полицейским, обвиняемым по делу Ивана Голунова, которых освободят из-под стражи 2 августа. Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали летом прошлого года якобы из-за сбыта наркотиков.В источнике
С чего всё началось
Основной фигурант дела Голунова просит прокуратуру возобновить дело против журналиста
Основной фигурант по делу журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова Игорь Ляховец пишет обращение в Генпрокуратуру с просьбой способствовать возобновлению уголовного дела в отношении журналиста.
ТАССвчера в 10:50
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Предполагаемый организатор задержания Голунова попросил возобновить дело журналиста
Интерфаксвчера в 10:53