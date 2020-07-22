Происшествия
Телеканал 360°Экс-полицейский попросил возобновить дело против Голунова
Сегодня сообщалось, что суд отменил постановление о продлении ареста полицейским, обвиняемым по делу Ивана Голунова, которых освободят из-под стражи 2 августа. Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали летом прошлого года якобы из-за сбыта наркотиков.
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с чего всё началось
Основной фигурант по делу журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова Игорь Ляховец пишет обращение в Генпрокуратуру с просьбой способствовать возобновлению уголовного дела в отношении журналиста.ТАСС10:50
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Футбол
Савин обвинил «Крылья Советов» в попытке купить место «Тамбова» в РПЛ
Бывший нападающий самарских "Крыльев Советов", а ныне блогер Евгений Савин заявил, что его бывший клуб пытается купить место "Тамбова" в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газета.Ru 15:00
Происшествия
В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии
В сообщении сказано, что в ходе обыска на конспиративной квартире боевиков в Нальчике сотрудниками ФСБ и МВД были найдены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, «а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта».
Коммерсантъ 10:31
Культура
Актер из «Интернов» остался в Лондоне для работы официантом
Как сообщает StarHit, сначала Шаракоис работал на стройке, теперь же устроился официантом в ресторан русской кухни ZIMA.
АБН вчера в 17:18
Политика
Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля
"С понедельника вступят в силу приказы руководства ВСУ и руководства Народной милиции (ДНР - ИФ) о дополнительных мерах по поддержке и соблюдению действующего бессрочного перемирия на весь период до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта", - говорится в сообщении, распространенном 22 июля пресс-службой МИД ДНР по итогам переговоров.
Интерфакс 14:41
Энергетика
«Нафтогаз» повышает цену на газ для населения
Украинский «Нафтогаз» повышает цену на газ для населения на 7%, сообщает УНИАН.
RT на русском 11:51
Футбол
ФК «Милан» продлил контракт с главным тренером Пиоли
Аргументы и Факты 01:15
Общество
Волочкову оштрафовали за посещение Дивеево во время карантина
Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей балерину Анастасию Волочкову за визит в Серафимо-Дивеевский монастырь во время действующих на территории села Дивеево ограничений по коронавирусу.
Российская газета 12:53
Наука
Названы виды рака, которые могут возникнуть, если плохо чистить зубы
Согласно результатам исследования американских ученых из Гарвардской медицинской школы (Бостон, США) воспалительные заболевания десен, возникающие из-за плохой гигиены полости рта, могут спровоцировать развитие рака желудка и горла.
Ридус вчера в 22:30
Происшествия
В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России
RT на русском 06:10
Армия и оружие
ВВС США выкупили восемь истребителей F-35A, произведенных для Турции
ВВС США выкупили восемь истребителей F-35A, произведенных для Турции.
Piter.tv 06:19
Гаджеты
Названы полные характеристики смартфона Samsung Galaxy Note 20 Ultra
Topdaynews.ru 09:52
Общество
45 воронежских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
Обозреватель Врн 08:28
Общество
Дерипаска выступил против расширения Москвы
Бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что необходимо остановиться с расширением Москвы.
RT на русском 11:03
Футбол
Дзюба и Азмун стали лучшими бомбардирами чемпионата России с 17 голами
Футболисты петербургского "Зенита" Артем Дзюба и Сердар Азмун стали лучшими бомбардирами Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20.
РИА Новости 14:05
Общество
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс 08:20
Армия и оружие
В России начались испытания новейшего вертолета для спецназа
Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») приступил к летным испытаниям новейшего вертолета Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа.
РБК 04:15
Футбол
Газизов: «Если Кокорин окажется в „Спартаке“, то это хорошо»
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов подтвердил интерес своей команды к форварду «Зенита» Александру Кокорину, который возобновил карьеру в «Сочи» на правах аренды, а сейчас стал свободным агентом.
Евро-футбол.ру 15:22
Происшествия
На Украине арестован участник убийства экс-главы ДНР Захарченко
В Донецкой народной республике Байдалу обвиняют в причастности к убийству экс-лидера провозглашенной республики Александра Захарченко.
Российская газета 15:39
Шоу-бизнес
Дочь телесвахи Розы Сябитовой снова вышла замуж
Телесваха Роза Сябитова в беседе с изданием "Антенна-Телесемь" рассказала о второй свадьбе своей дочери Ксении.
Газета.Ru 05:53
Происшествия
Захватившему автобус в Луцке пришлось ждать задержания несколько минут
В Сети появилось видео задержания мужчины, захватившего автобус с пассажирами в украинском Луцке.
Известия вчера в 18:14
Игры
Трейлер ремейка игры Mafia с геймплеем слили в Сеть
Известия 08:42
Общество
Собянин уволил главу департамента образования
Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки, он продолжит работу в качестве советника градоначальника.
Коммерсантъ 13:48
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 00:40
Общество
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Lenta.ru 15:02