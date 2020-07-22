Происшествия

Телеканал 360°Телеканал 360°Экс-полицейский попросил возобновить дело против Голунова

Сегодня сообщалось, что суд отменил постановление о продлении ареста полицейским, обвиняемым по делу Ивана Голунова, которых освободят из-под стражи 2 августа. Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали летом прошлого года якобы из-за сбыта наркотиков.
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с чего всё началось

Основной фигурант дела Голунова просит прокуратуру возобновить дело против журналиста

Основной фигурант по делу журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова Игорь Ляховец пишет обращение в Генпрокуратуру с просьбой способствовать возобновлению уголовного дела в отношении журналиста.
ТАСС10:50

Подробнее о событии

Экс-полицейский потребовал возобновить дело против Голунова

Московский Комсомолец11:08

Бывший полицейский попросит Генпрокуратуру возобновить дело против Голунова

Lenta.ru11:51

Арестованный экс-полицейский хочет возобновления дела Голунова

РИА Новости11:47

Иван Голунов удивился просьбе экс-полицейского возобновить дело против него

Газета.Ru11:45

Арестованный экс-полицейский намерен просить возобновить дело Голунова

RT на русском12:00

Предполагаемый организатор задержания Голунова попросил возобновить дело журналиста

Интерфакс10:53

Основной фигурант дела Голунова просит прокуратуру возобновить дело против журналиста

ТАСС10:50
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 16:30, Ашберн
Футбол

Савин обвинил «Крылья Советов» в попытке купить место «Тамбова» в РПЛ

Бывший нападающий самарских "Крыльев Советов", а ныне блогер Евгений Савин заявил, что его бывший клуб пытается купить место "Тамбова" в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газета.Ru 15:00
Происшествия

В центре Москвы в квартире нашли тело девушки

В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
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Общество

Умер министр из Свердловской области, у которого был коронавирус

Газета.Ru 08:34
181
Происшествия

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии

В сообщении сказано, что в ходе обыска на конспиративной квартире боевиков в Нальчике сотрудниками ФСБ и МВД были найдены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, «а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта».
Коммерсантъ 10:31
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Культура

Актер из «Интернов» остался в Лондоне для работы официантом

Как сообщает StarHit, сначала Шаракоис работал на стройке, теперь же устроился официантом в ресторан русской кухни ZIMA.
АБН вчера в 17:18
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Политика

Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля

"С понедельника вступят в силу приказы руководства ВСУ и руководства Народной милиции (ДНР - ИФ) о дополнительных мерах по поддержке и соблюдению действующего бессрочного перемирия на весь период до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта", - говорится в сообщении, распространенном 22 июля пресс-службой МИД ДНР по итогам переговоров.
Интерфакс 14:41
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Путешествия

Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых

REGNUM 04:00
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Энергетика

«Нафтогаз» повышает цену на газ для населения

Украинский «Нафтогаз» повышает цену на газ для населения на 7%, сообщает УНИАН.
RT на русском 11:51
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Футбол

ФК «Милан» продлил контракт с главным тренером Пиоли

Аргументы и Факты 01:15
Общество

Волочкову оштрафовали за посещение Дивеево во время карантина

Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей балерину Анастасию Волочкову за визит в Серафимо-Дивеевский монастырь во время действующих на территории села Дивеево ограничений по коронавирусу.
Российская газета 12:53
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Наука

Названы виды рака, которые могут возникнуть, если плохо чистить зубы

Согласно результатам исследования американских ученых из Гарвардской медицинской школы (Бостон, США) воспалительные заболевания десен, возникающие из-за плохой гигиены полости рта, могут спровоцировать развитие рака желудка и горла.
Ридус вчера в 22:30
Происшествия

В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России

RT на русском 06:10
978
Армия и оружие

ВВС США выкупили восемь истребителей F-35A, произведенных для Турции

ВВС США выкупили восемь истребителей F-35A, произведенных для Турции.
Piter.tv 06:19
47
Гаджеты

Названы полные характеристики смартфона Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Topdaynews.ru 09:52
4
Происшествия

Мужчина упал под поезд на станции метро «Красные ворота» в Москве

Газета.Ru 16:01
28
Общество

45 воронежских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

Обозреватель Врн 08:28
14
Общество

Дерипаска выступил против расширения Москвы

Бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что необходимо остановиться с расширением Москвы.
RT на русском 11:03
370
Футбол

Дзюба и Азмун стали лучшими бомбардирами чемпионата России с 17 голами

Футболисты петербургского "Зенита" Артем Дзюба и Сердар Азмун стали лучшими бомбардирами Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20.
РИА Новости 14:05
1
Общество

Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты

Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс 08:20
76
Армия и оружие

В России начались испытания новейшего вертолета для спецназа

Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») приступил к летным испытаниям новейшего вертолета Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа.
РБК 04:15
158
Общество

Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей

Авторадио 11:18
41
Футбол

Газизов: «Если Кокорин окажется в „Спартаке“, то это хорошо»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов подтвердил интерес своей команды к форварду «Зенита» Александру Кокорину, который возобновил карьеру в «Сочи» на правах аренды, а сейчас стал свободным агентом.
Евро-футбол.ру 15:22
Происшествия

На Украине арестован участник убийства экс-главы ДНР Захарченко

В Донецкой народной республике Байдалу обвиняют в причастности к убийству экс-лидера провозглашенной республики Александра Захарченко.
Российская газета 15:39
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Шоу-бизнес

Дочь телесвахи Розы Сябитовой снова вышла замуж

Телесваха Роза Сябитова в беседе с изданием "Антенна-Телесемь" рассказала о второй свадьбе своей дочери Ксении.
Газета.Ru 05:53
18
Происшествия

Захватившему автобус в Луцке пришлось ждать задержания несколько минут

В Сети появилось видео задержания мужчины, захватившего автобус с пассажирами в украинском Луцке.
Известия вчера в 18:14
17
Игры

Трейлер ремейка игры Mafia с геймплеем слили в Сеть

Известия 08:42
54
Общество

Собянин уволил главу департамента образования

Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки, он продолжит работу в качестве советника градоначальника.
Коммерсантъ 13:48
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Общество

Глава карельского «Мемориала» приговорен к 3,5 годам колонии

REGNUM 08:29
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Экономика

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 00:40
484
Общество

Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла

Lenta.ru 15:02
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Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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