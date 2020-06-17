Экс-полицейскому Гарретту Рольфу, подозреваемому в убийстве афроамериканца Рэйшарда Брукса, предъявят 11 обвинений, одно из которых тяжкое убийство с наказанием от пожизненного заключения до смертной казни, заявил в среду журналистам прокурор округа Фултон Пол Ховард.

Экс-полицейскому в деле об убийстве Брукса грозит смертная казнь

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