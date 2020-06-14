Общество
News.ruЭкс-полковник ФСИН рассказал, как Ефремов может сидеть в колонии
Полковник ФСИН в отставке рассказал в каких условиях будет жить актёр Михаил Ефремов, если его осудят к лишению свободы. По мнению Василия Макиенко, артисту за пьяное ДТП, вероятно, назначат 6-7 лет колонии-поселения.
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Из артиста в тюремного библиотекаря: полковник Макиенко рассказал, что ждет Ефремова
Народные новости19:09
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