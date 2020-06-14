Опять же - сдувать пыль с книжек в библиотеке или выступать с лекциями перед заключенными, - сказал Макиенко. По словам полковника, к Ефремову в колонию будут приезжать родственники.

с чего всё началось

Экс-полковник ФСИН сообщил, что большинство заключенных, отбывающих наказание в колонии-поселении, как правило, работают на территории исправительного учреждения. Однако Макиенко считает, что Ефремова вряд ли отправят на работу в местные совхозы.

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