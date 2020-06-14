Общество

NewInformNewInformЭкс-полковник ФСИН предрек Ефремову работу библиотекарем в колонии

Экс-полковник ФСИН сообщил, что большинство заключенных, отбывающих наказание в колонии-поселении, как правило, работают на территории исправительного учреждения. Однако Макиенко считает, что Ефремова вряд ли отправят на работу в местные совхозы.
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с чего всё началось

Как Ефремов может сидеть в колонии: еда из ресторана, матчи «Спартака» по телевизору и съемная люксовая квартира

Опять же - сдувать пыль с книжек в библиотеке или выступать с лекциями перед заключенными, - сказал Макиенко. По словам полковника, к Ефремову в колонию будут приезжать родственники.
Комсомольская правдавчера в 08:18

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Экс-полковник ФСИН назвал возможные условия содержания Ефремова в колонии

РБКвчера в 21:34

Экс-полковник ФСИН рассказал, как Ефремов может сидеть в колонии

News.ruвчера в 12:58

Экс-полковник ФСИН назвал возможные условия содержания Ефрема в колонии

Московский Комсомолецвчера в 17:22

Экс-полковник ФСИН рассказал о возможных условиях для Ефремова в колонии

РИА Новостивчера в 16:11

Стали известны возможные условия нахождения Ефремова в колонии

Lenta.ruвчера в 17:57

Отпустят на свободу досрочно: полковник ФСИН в отставке рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Экспресс газетавчера в 08:37

Как Ефремов может сидеть в колонии: еда из ресторана, матчи «Спартака» по телевизору и съемная люксовая квартира

Комсомольская правдавчера в 08:18
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Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок

Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
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Происшествия

В Екатеринбурге отец избил своего 7-месячного сына

Вчера вечером в Екатеринбурге произошло жуткое происшествие. 38-летний мужчина избил своего 7-месячного сына.
Твой Континент 02:57
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Футбол

Селюк сомневается, что Евсеев возьмет Смолова в «Уфу»

Известный футбольный функционер Дмитрий Селюк прокомментировал итоги первой после возобновления сезона игры для нападающего «Сельты» Федора Смолова.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:51
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Общество

Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе в Татарстане

РИА Новости 02:59
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Общество

Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru 12 июня в 14:26
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Футбол

«Барселона» одержала разгромную победу над «Мальоркой»

Пальма-де-Майорка, Испания, 14 июня 2020, 08:23 — REGNUM «Барселона» одержала победу над «Мальоркой» в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу.
REGNUM 01:23
Происшествия

Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельного ДТП

Областная газета вчера в 04:22
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

С 1 июля пенсионерам-опекунам или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты.
РИА Новости вчера в 14:15
1,3K
Политика

Ограничения на границе России и Украины в Крыму продолжают действовать

Российская сторона сохраняет все ограничения по выезду и въезду в страну на границе с Украиной на севере Крыма, сообщили в субботу в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.
ТАСС вчера в 06:20
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Общество

Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
Российская газета 02:45
1,2K
Общество

18 человек заразились коронавирусом за сутки в Карелии

За минувшие сутки в Карелии выявили 18 случаев COVID-19, сообщается в группе оперштаба по коронавирусу.
ИА Республика 02:19
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Происшествия

Бастрыкин поручил изучить дело врачей из Калининграда

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении врачей из Калининграда, которых обвиняют в убийстве новорожденного.
РИА Новости 12 июня в 19:54
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Происшествия

В Атланте уволили полицейского, смертельно ранившего афроамериканца

Руководство полиции города Атланта (американский штат Джорджия) уволило полицейского, который в пятницу при задержании смертельно ранил афроамериканца Рэйшарда Брукса, сообщила The Guardian со ссылкой на представителя полиции.
РИА Новости 01:43
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Общество

В Буденновске вспоминают жертв теракта июня 1995 года

Российская газета 02:29
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Общество

В Екатеринбурге парад Победы пройдет без ветеранов

Ветераны не смогут присутствовать на параде Победы в Екатеринбурге из-за ситуации с распространением коронавируса в регионе, сообщил в воскресенье губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
РИА Новости 01:13
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Культура

Хуаньцю шибао (Китай): настало время летних деликатесов! Но сперва дадим вам несколько полезных советов о том, как обезопасить себя (Хуаньцю шибао)

Снова настал сезон, когда повсюду едят раков, шашлык и морепродукты.
ИноСМИ 11 июня в 17:23
Общество

Глава Сургута госпитализирован с коронавирусом

Глава города Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) Вадим Шувалов госпитализирован с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Известия 01:05
42
Общество

В Кузбассе число пациентов с коронавирусом превысило тысячу

В Кемеровской области, по данным на сегодняшний день, 13 июня, за прошедшие сутки выявлено 22 новых случая заражения коронавируом, сообщает оперативный штаб региона.
REGNUM вчера в 12:30
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Музыка

Нашла мужа в театре. Интересные факты о Регине Тодоренко

АиФ.ru рассказывает интересные факты из биографии Тодоренко.
Аргументы и Факты вчера в 17:11
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Здоровье

Росстат опубликовал данные о смертности от коронавируса за апрель

Коронавирус стал причиной смерти 1660 человек в апреле, сообщили в Росстате.
РИА Новости вчера в 11:30
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Экономика

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.
Известия вчера в 23:17
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Происшествия

В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте

РИА Новости вчера в 10:56
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Игры

EA анонсировала Star Wars Squadrons для Xbox

Дни24 вчера в 01:16
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Общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
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Наука

Представлена новая техника прослушивания

Представлена новая техника прослушивания.
Evo-rus.com 02:49
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Недвижимость

В России снизились цены на вторичное жилье

Москва, 14 июня 2020, 09:15 — REGNUM Средняя стоимость 1 кв. метра площади вторичного жилья в городах-миллионниках в России в июне нынешнего года составила 77,72 тыс. рублей, снизившись на 1,3% по сравнению с ценами мая.
REGNUM 02:15
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Политика

Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты

В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
Известия вчера в 12:47
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Происшествия

Число жертв взрыва бензовоза в Китае увеличилось до 19

По меньшей мере 19 человек погибли, 172 получили ранения в результате взрыва бензовоза в Китае, сообщили власти провинции Чжэцзян.
Коммерсантъ вчера в 22:58
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Политика

Захарова рассказала об эмоциональных моментах на переговорах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу, 13 июня, рассказала об эмоциях российских дипломатов на накаленных по риторике переговорах.
Известия вчера в 16:29
10
Наука

В Китае нашли древнейшую в Восточной Азии статуэтку

Как отмечают ученые, которые исследуют «китайскую птичку», стиль статуэтки, обнаруженной в Азии, сильно отличается от европейского искусства.
Замана 11 июня в 01:27
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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