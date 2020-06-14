Общество

NewInformNewInformЭкс-полковник ФСИН предрек Ефремову работу библиотекарем в колонии

Экс-полковник ФСИН сообщил, что большинство заключенных, отбывающих наказание в колонии-поселении, как правило, работают на территории исправительного учреждения. Однако Макиенко считает, что Ефремова вряд ли отправят на работу в местные совхозы.
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с чего всё началось

Как Ефремов может сидеть в колонии: еда из ресторана, матчи «Спартака» по телевизору и съемная люксовая квартира

Опять же - сдувать пыль с книжек в библиотеке или выступать с лекциями перед заключенными, - сказал Макиенко. По словам полковника, к Ефремову в колонию будут приезжать родственники.
Комсомольская правдавчера в 08:18

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Экс-полковник ФСИН назвал возможные условия содержания Ефремова в колонии

РБКвчера в 21:34

Стали известны возможные условия нахождения Ефремова в колонии

Lenta.ruвчера в 17:57

Экс-полковник ФСИН назвал возможные условия содержания Ефрема в колонии

Московский Комсомолецвчера в 17:22

Экс-полковник ФСИН рассказал о возможных условиях для Ефремова в колонии

РИА Новостивчера в 16:11

Экс-полковник ФСИН рассказал, как Ефремов может сидеть в колонии

News.ruвчера в 12:58

Отпустят на свободу досрочно: полковник ФСИН в отставке рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Экспресс газетавчера в 08:37

Как Ефремов может сидеть в колонии: еда из ресторана, матчи «Спартака» по телевизору и съемная люксовая квартира

Комсомольская правдавчера в 08:18
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Происшествия

В Южно-Сахалинске умер первый пациент, болевший коронавирусом

Как стало известно ИА Sakh.com, вчера в Южно-Сахалинске умер 80-летний пациент регионального сосудистого центра.
Сахалин.Инфо вчера в 20:23
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Политика

В Сиэтле протестующие провозгласили «независимость»

Протестующие местные жители смогли захватить его и провозгласили независимость в городе.
Evo-rus.com вчера в 14:42
191
Общество

Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений

На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции.
РИА Новости 12 июня в 05:50
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Здоровье

Жители Алтайского края третий день голосуют за отставку Дмитрия Попова

Петиция, адресованная губернатору Алтайского края Виктору Томенко, в которой авторы просят отправить в отставку министра здравоохранения региона Дмитрия Попова, появилась на сайте change.org.
Бийский рабочий вчера в 02:30
37
Происшествия

Под Новосибирском погиб мужчина от удара молнии

Житель поселка Коченево в 50 км от Новосибирска погиб от удара молнии во время грозы утром в субботу.
ТАСС вчера в 01:29
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Армия и оружие

Трамп рассказал о новой гиперзвуковой ракете

Президент Дональд Трамп раскрыл характеристики новейшей американской гиперзвуковой ракеты.
РИА Новости вчера в 14:01
129
Наука

Нашли ходивших на двух лапах крокодилов

Исследователи нашли ходивших на двух лапах крокодилов.
Evo-rus.com 12 июня в 06:41
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Путешествия

Глава Ростуризма заявила о неготовности других стран принимать россиян

Другие страны пока не подтвердили готовность принимать российских туристов.
РБК вчера в 16:38
192
Общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
2,9K
Происшествия

В Атланте прошли акции протеста из-за гибели еще одного афроамериканца

В американском городе Атланта (штат Джорджия) прошли акции протеста из-за убийства афроамериканца сотрудником полиции при задержании, сообщает газета Washington Post в субботу, 13 июня.
Известия вчера в 18:55
12
Происшествия

В Еврейской автономии градом побило крыши домов

В Еврейской автономной области градом побило крыши домов. По словам местных жителей, он был размером с яйцо.
Вести.Ru вчера в 23:54
4
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия вчера в 19:47
1K
Спорт

ITA нашло более 80 нарушений при перепроверке допинг-проб с ОИ-2012

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) выявило больше 80 нарушений антидопинговых правил в ходе перепроверки допинг-проб спортсменов, которые участвовали в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства.
Аргументы и Факты 12 июня в 15:01
Происшествия

Михаил Ефремов записал видеообращение после аварии с его участием

RuNews24.ru 12 июня в 19:52
7,2K
Происшествия

Пассажиры перевернувшегося на Камчатке катера пропали без вести

Все четыре пассажира судна пропали без вести. Сам катер нашли в 40 километрах от берега. В поисках задействован спасательный буксир.
Lenta.ru вчера в 20:29
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Шоу-бизнес

Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Ефремова

В своей новой книге "Опережая некролог" 85-летний Александр Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Олега Николаевича.
ТВ Центр вчера в 10:41
188
Общество

Жириновский предложил установить зарплатный стандарт

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 23:22
325
Происшествия

Число жертв взрыва бензовоза в Китае увеличилось до 19

По меньшей мере 19 человек погибли, 172 получили ранения в результате взрыва бензовоза в Китае, сообщили власти провинции Чжэцзян.
Коммерсантъ вчера в 22:58
65
Космос

NASA выбрало компанию Astrobotic для доставки ровера VIPER на Луну

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США выбрало американскую компанию Astrobotic для доставки в конце 2023 года в район южного полюса Луны ровера (лунохода) VIPER для поисков льда.
ТАСС 12 июня в 05:08
1
Политика

Украина отменила временный запрет на въезд для иностранцев

Как сообщает Госпогранслужба Украины, утратило силу распоряжение правительства страны о временном запрете въезда на Украину иностранцев.
RT на русском вчера в 07:42
1
Общество

Голикова: Пик заболеваемости коронавирусом в РФ был 11 мая

Пиком заболеваемости коронавирусом в России было 11 мая. Об этом сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге.
Российская газета вчера в 06:10
1K
Игры

Новый трейлер The Outlast Trials пугает кабинетом врача с покупным дипломом

Студия Red Barrels выкатила новый трейлер своего ужастика The Outlast Trials.
Городской портал Новый Нижний вчера в 19:00
Экономика

Минфин нашел способ сгладить переход предпринимателей с ЕНВД на патент

В Минфине указывают, что новые меры позволят обеспечить «максимально комфортный» переход предпринимателей с ЕНВД на патентную систему.
РБК 12 июня в 06:27
12
Общество

Размер пособия по безработице в России увеличен указом президента

Пособие безработным в течение трех первых месяцев начисляют в объеме 75% от их средней зарплаты, еще три месяца они получают по 60% К примеру, если гражданин зарабатывал в среднем 15 тысяч, то после увольнения и постановке на учет допустимо претендовать на сумму 11250.
Интересная Россия 12 июня в 01:30
2K
Единоборства

Стали известны возможные гонорары Фьюри и Джошуа за два боя

Напомним, ранее стало известно, что Фьюри и Джошуа договорились о проведении двух боёв в 2021 году: первый бой станет объединительным, а во втором поединке проигравший получит право на реванш.
Чемпионат 12 июня в 08:43
Авто

Кондиционер забирает 2% мощности автомобиля

Новые автомобили вчера в 12:53
87
Происшествия

Три человека погибли в автомобильной аварии в Нижегородской области

Автомобильная авария на трассе в Нижегородской области привела к гибели трех и ранению семерых человек.
ИА Красная Весна вчера в 15:12
13
Общество

В Иркутской области продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Иркутской области, ранее объявленный до 14 июня, продлен до 21 июня, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости вчера в 04:47
60
Общество

Владимир Путин вручает медали «Герой труда» на Поклонной горе

Народные новости 12 июня в 06:41
1
Политика

Путин: мир был бы хуже и опаснее, если бы Россия не восстановилась

"Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее", - сказал Путин в интервью в анонсе программы "Вести недели".
РИА Новости вчера в 15:12
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